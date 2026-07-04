В Новосибирске издали книгу для детей об архитекторе Андрее Крячкове

В Новосибирске издана книга «Главный архитектор Сибири» (6+), посвящённая Андрею Дмитриевичу Крячкову. Автором издания стала художница и преподаватель из Новосибирской области Оксана Чернышева.

Книга рассказывает об архитектурных шедеврах знаменитого зодчего, которые можно увидеть в Новосибирске, Томске, Омске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке и других городах Сибири. Об Андрее Крячкове и зданиях, которые были построены по его проектам, написано немало книг, но все они для взрослой аудитории. Новая книга рассчитана на более юных читателей, и в этом, говорит издатель, её особая ценность и смысл.

— Сибирское краеведение — это наша давнишняя тема. Она нас выручает и поддерживает, потому что пользуется спросом. Мы поняли, что этого не хватает: и библиотеки просят, и магазины просят. И мы работаем в этом направлении, сотрудничаем с разными авторами. Но если раньше у нас в основном было краеведение для взрослых, то год-два назад стало больше появляться именно детских книг по краеведению. Для нашего издательства первой такой книгой стала книжка про новосибирский Академгородок. И вот теперь книга про Андрея Крячкова. Её автор — художница, и рисунки там очень важны, они замечательные. Мы получаем хорошие отзывы на книгу. Я возил на книжный фестиваль «Красная площадь». В общем, можно сказать, что жизнь у книги началась. Сейчас у нас в работе ещё несколько книг для детской и подростковой аудитории, — рассказал Infopro54 руководитель издательства «Свиньин и сыновья» Михаил Янушевич.

Андрей Дмитриевич Крячков — выдающийся русский и советский архитектор, академик архитектуры, который внёс огромный вклад в развитие градостроительства в Сибири. Он родился в 1876 году и большую часть своей жизни посвятил проектированию и строительству зданий в городах Сибири. С его именем связаны многие знаковые сооружения Новосибирска, в том числе здание Сибревкома (ныне — Новосибирский художественный музей), Стоквартирный дом, здание Госбанка. Крячков был не только практикующим архитектором, но и теоретиком, он преподавал, вёл научную работу и воспитал несколько поколений сибирских зодчих.

Ранее редакция рассказывала, почему сейчас в архитектуре нет фигур, сопоставимых по масштабу с Андреем Крячковым.