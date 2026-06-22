Приемная кампания стартовала в вузах Новосибирска

В Новосибирской области, как и по всей России, 20 июня официально стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году абитуриенты смогут претендовать на более чем 13,6 тысячи бюджетных мест в вузах и колледжах региона, а сам процесс поступления претерпел ряд значительных изменений. Нововведения коснулись правил подачи документов, целевого набора и даже ввели понятие «день тишины».

Подать документы теперь можно только тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии или по почте. Прием через собственные онлайн-системы вузов в этом году отменен. Для поступления потребуется стандартный пакет, включающий паспорт, документ об образовании и согласие на обработку персональных данных. Абитуриенты имеют право подать заявления в пять университетов, выбрав в каждом до пяти направлений подготовки.

Сроки приема различаются в зависимости от формы обучения и уровня образования. Для бюджетных мест бакалавриата и специалитета прием документов по результатам ЕГЭ завершится 25 июля. На платные отделения по этим программам документы принимают до 20 сентября. Для магистратуры сроки сдвинуты: бюджет — до 20 августа, платное — до 20 сентября. Ключевым нововведением станет «день тишины» — дни издания приказов о зачислении, когда внести изменения в свои заявления или отозвать согласие будет невозможно.

На 2026 год в Новосибирской области подготовлено 13 688 бюджетных мест. Как и в прошлые годы, приоритет отдан инженерным специальностям — на них выделено 7 560 мест.

Параллельно с ростом бюджетных мест выросла и стоимость платного образования. Самая дорогая программа в регионе — «Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках» в НГУЭУ, ее стоимость достигла 490 тысяч рублей в год. При этом в некоторых вузах можно найти и более доступные варианты: например, в Сибстрине социология стоит от 48,3 тысячи рублей.

Существенно изменилась и система целевого обучения. Для Новосибирской области утверждена федеральная квота на целевиков — более 780 мест. Основной объем целевого набора сконцентрирован по направлениям педагогики, государственного управления и сельского хозяйства. Кроме того, полностью детализирована сама система: каждое бюджетное место теперь закреплено за конкретным заказчиком — предприятием или организацией.

Согласно опросам, самыми востребованными направлениями у новосибирских выпускников становятся инженерное дело и медицина (по 15%), а также IT-сфера (14%). Этот тренд подтверждается и статистикой выбора ЕГЭ: в регионе значительно выросло число школьников, сдающих физику — с 9% в 2024 году до 18,7% в 2026-м.

Сами вузы также активно подстраиваются под новые реалии. Например, в НГТУ для поступления на 10 инженерных направлений теперь требуется физика. В СГУПС делают ставку на развитие биотехнологий и цифровых компетенций, а в НГУАДИ — на использование искусственного интеллекта в творческих профессиях.

Изменения коснулись и правил для выпускников колледжей. Теперь они смогут поступать в вуз по внутренним вступительным испытаниям только на специальности, соответствующие профилю полученного в колледже образования. При смене направления потребуется сдавать ЕГЭ. Также с 2026 года для вдов и вдовцов погибших участников СВО предусмотрена отдельная квота для поступления в вузы.

Для оперативного решения вопросов с 1 июня работает единый контакт-центр Минобрнауки России по телефону горячей линии.

Ранее редакция сообщала, что в проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники.