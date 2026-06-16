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Общество

Исследование Билайн Adtech: День города в Новосибирске формирует высокий поток, но бизнесу важно заранее работать с конверсией

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Анализ охватил активность аудитории вблизи заведений питания в разных зонах пешей доступности от одной из центральных точек события - парка «Михайловская набережная»

В преддверии Дня города Новосибирска 2026 локальному бизнесу важно понимать, как массовые городские события меняют поведение жителей и гостей города. Исследование Билайн Adtech, проведенное на основе активности в день празднования Дня города 29 июня 2025 года, показало: праздник заметно увеличивает поток людей рядом с кафе и ресторанами, однако сам по себе высокий трафик не гарантирует сопоставимого роста покупок.

Анализ охватил активность аудитории вблизи заведений питания в разных зонах пешей доступности от одной из центральных точек события — парка «Михайловская набережная». Команда Билайн AdTech изучила три показателя: доходимость до кафе и ресторанов, интерес к ним и фактические покупки. Под интересом к кафе в исследовании понимаются поисковые и поведенческие сигналы, которые показывают, что человек рассматривал заведение как потенциальный вариант для посещения.

Анализ проводился с использованием предсказательных математических моделей Билайна. Эти алгоритмы обрабатывают данные по заданным параметрам, в результате чего вычисляются вероятностные значения. Например, для оценки потока перемещения пользователей используется информация по нагрузке на базовые станции оператора. Для определения интереса — категории медиапотребления абонентов. Информация для анализа динамики покупок предоставляется компаниями-партнерами, в том числе ритейлерами и ОФД. Исследование проводилось только в отношении абонентов Билайна, выразивших согласие на обработку данных.

Главный пик трафика — с 16:00 до 21:00

В течение дня поток людей рядом с заведениями питания постепенно увеличивался. Утром, в 9:00, доходимость составляла 5 133 человека. К 12:00 показатель вырос до 6 702, к 16:30 — до 8 394, а максимума достиг около 20:00 — 9 364 человека.

После 20:00 трафик начал постепенно снижаться, но оставался высоким еще несколько часов: в 21:00 доходимость составляла 8 939 человек, в 22:30 — 7 950, в 23:30 — 6 115.

Таким образом, наиболее перспективное окно для привлечения гостей в кафе, рестораны и точки быстрого питания пришлось на период с 16:00 до 21:00. Именно в это время в зоне заведений было больше всего потенциальных посетителей.

Интерес к кафе растет к вечеру

Интерес к кафе и ресторанам также усиливался в течение дня. В период с 9:00 до 11:00 показатель оставался относительно низким, однако с 11:00 до 17:00 начал постепенно расти. Наиболее высокий интерес к заведениям питания фиксировался после 17:00 — с пиком в 21:00.

Это показывает, что в день городского праздника вечер остается ключевым временем для коммуникации с аудиторией: люди уже находятся в центре событийной активности и начинают рассматривать варианты для еды, напитков или короткого отдыха. При этом динамика интереса к кафе и ресторанам в целом развивается синхронно с ростом общей доходимости: чем выше поток людей в зоне праздника, тем больше пользователей начинают обращать внимание на заведения питания.

Тем не менее, абсолютные значения интереса остаются значительно ниже масштабов самого трафика. Для бизнеса это важный сигнал: даже при высоком количестве людей вокруг сохраняется большое окно возможностей для привлечения внимания аудитории и конкуренции за выбор пользователя уже непосредственно в момент принятия решения.

Ближайшая зона получает максимум прироста по заинтересованному потоку

Наиболее заметный рост доходимости аудитории, уже проявившей интерес к кафе и ресторанам, пришелся на ближайшую зону к месту события. В радиусе 5 минут пешком доходимость во время праздника выросла почти в 1,8 раза: с 506 человек до события до 898 во время него. После завершения основной активности показатель снизился до 474 человек.

В зоне 10 минут пешком общий трафик также вырос: с 752 человек до события до 1 025 во время праздника. После события показатель снизился до 615 человек. В 15-минутной зоне доходимость увеличилась с 564 до 800 человек, а после события составила 531 человек.

Эти данные подтверждают: День города усиливает поток заинтересованной аудитории не только в самой близкой зоне, но и в более широком периметре. Однако чем дальше от центральной точки события, тем сильнее аудитория распределяется между разными заведениями и маршрутами.

Высокий поток не всегда превращается в покупки

Один из ключевых выводов исследования — в день городского праздника бизнес сталкивается не только с ростом аудитории, но и с задачей ее конвертации в покупки.

В ближайшей 5-минутной зоне количество покупок во время праздника выросло лишь незначительно, несмотря на почти двукратное увеличение доходимости. В зоне 10 минут число покупок даже немного снизилось, хотя поток людей вырос. В 15-минутной зоне во время праздника также наблюдалось снижение количества покупок по сравнению с периодом до события.

Это означает, что в День города значительная часть аудитории остается проходящим трафиком. Люди находятся рядом с кафе и ресторанами, но далеко не всегда принимают решение о покупке. Для бизнеса это не повод отказываться от продвижения в такие дни, а наоборот — сигнал, что одной близости к потоку недостаточно.

Средний чек зависит от зоны и сценария потребления

Исследование также показало различия по среднему чеку в разных зонах.

В ближайшей зоне к событию средний чек во время праздника оставался относительно низким — до 100 рублей. Это может говорить о спросе на быстрые и доступные форматы: напитки, перекусы, еду навынос.

В зоне 10 минут средний чек во время праздника кратно вырос. Для бизнеса это показывает, что не вся праздничная аудитория ориентирована только на быстрый перекус: в более удаленном периметре может формироваться спрос на более дорогие сценарии потребления.

В 15-минутной зоне средний чек оставался достаточно стабильным: около 623 рублей до события, 616 рублей во время праздника и 693 рубля после. Это может указывать на более целевое посещение заведений, менее зависящее от моментального событийного потока.

Что это значит для бизнеса

Исследование Билайн Adtech показывает: День города в Новосибирске создает высокий пешеходный поток, но этот поток не конвертируется в покупки автоматически. Особенно это важно в связи с тем, что рядом с площадкой события находятся крупные торговые центры, фудкорты и другие точки притяжения аудитории. В такой среде конкуренция за внимание выше, а маршрут человека может не совпадать с маршрутом к конкретному кафе или ресторану.

Для локального бизнеса это означает, что готовиться к городскому празднику нужно заранее. Наиболее перспективное окно для коммуникации — с 16:00 до 21:00, когда трафик и интерес к кафе находятся на высоком уровне. В это время особенно важны заметная входная группа, понятная навигация, быстрые предложения, наружная коммуникация и специальные позиции, которые легко купить «на ходу».

Для заведений в ближайшей зоне к событию ключевой задачей становится работа с проходящим трафиком. Для точек в радиусе 10-15 минут — возможность привлекать более мотивированную аудиторию, которая может быть готова к более дорогому или целевому сценарию потребления.

«День города формирует для кафе, ресторанов и точек быстрого питания большой поток потенциальных гостей, но исследование показывает: сам по себе трафик не равен продажам. В условиях высокой конкуренции за внимание бизнесу важно заранее продумывать, как быстро и понятно донести предложение до аудитории — через навигацию, промо, специальные позиции в меню и коммуникацию в пиковые часы. Такие данные помогают локальному бизнесу точнее готовиться к городским событиям и понимать, где именно возникает потенциал для роста», — комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн AdTech.

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