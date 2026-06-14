Назначен новый начальник Новосибирского управления Судебного департамента

Начальником управления Судебного департамента в Новосибирской области назначили Станислава Овчинникова. Нового руководителя представил коллективу глава Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 8 июня 2026 г. на должность начальника Управления Судебного департамента в Новосибирской области с 9 июня 2026 года назначен Овчинников Станислав Александрович, — уточнили в пресс-службе.

Известно, что Станислав Овчинников более 20 лет проработал в прокуратуре на разных позициях. Заступив в должность начальника управления, он сразу обозначил задачи, стоящие перед ведомством, а также определил приоритетные направления деятельности на 2026 год.

Напомним, что летом 2025 года перед судом предстало прежнее руководство новосибирского управления Судебного департамента. На руководителя подразделения Александра Шереметьева и его заместителя Игоря Можаева правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Фигурантам этого громкого дела предъявили обвинения в хищении 3,3 млн руб. при ремонте здания Тогучинского районного суда.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области.