Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Отставки и назначения

Назначен новый начальник Новосибирского управления Судебного департамента

Дата:

Ведомство возглавил бывший прокурор

Начальником управления Судебного департамента в Новосибирской области назначили Станислава Овчинникова. Нового руководителя представил коллективу глава Судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадий Лопатин. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 8 июня 2026 г. на должность начальника Управления Судебного департамента в Новосибирской области с 9 июня 2026 года назначен Овчинников Станислав Александрович, — уточнили в пресс-службе.

Известно, что Станислав Овчинников более 20 лет проработал в прокуратуре на разных позициях. Заступив в должность начальника управления, он сразу обозначил задачи, стоящие перед ведомством, а также определил приоритетные направления деятельности на 2026 год.

Напомним, что летом 2025 года перед судом предстало прежнее руководство новосибирского управления Судебного департамента. На руководителя подразделения Александра Шереметьева и его заместителя Игоря Можаева правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Фигурантам этого громкого дела предъявили обвинения в хищении 3,3 млн руб. при ремонте здания Тогучинского районного суда.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области. 

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : суд назначение

676
0
0
Предыдущая статья
Новосибирские шеф-повара «облегчают» меню
Следующая статья
Праздничные будни ждут новосибирцев только в ноябре

Система управления парковками в Новосибирске стала муниципальной

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске преобразуют автоматизированную информационную систему управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Новосибирска в муниципальную систему «АИСП». Такое решение принято в мэрии города.

В задачи «АИСП» входит:

Читать полностью

Почти 740 тысяч новосибирцев получают жилищные субсидии

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла девятое место в России по числу получателей жилищных субсидий, сообщили аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг», изучив итоги первого квартала 2026 года. По данным экспертов, в Новосибирской области государственную помощь на оплату жилья и коммунальных услуг получили 737 381 человек, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в первом квартале 2026 года такой мерой соцподдержки в России воспользовались почти 30,7 млн человек. Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. При этом в столице число получателей снизилось на 2%, а в Московской области выросло на 0,1%.

Читать полностью

Дочка «Газпрома» взыскивает почти 43 млн с искитимского МУПа

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к муниципальному унитарному предприятию «Дирекция единого заказчика» города Искитима (МУП «ДЕЗ»). Иск подан к МУП «Городской информационно-технический центр» (МУП «ГИТЦ»), но эта организация ещё в 2023 году была переименована в МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — ИНН у них общий.

Сумма требований — 42,6 миллиона рублей.

Читать полностью

Форум культуры народов России «#ЭтоРоссия» стартовал в Новосибирской области

Приветствуя участников и гостей форума культуры народов России «#ЭтоРоссия», губернатор Андрей Травников и статс-секретарь – заместитель главы Министерства культуры Российской Федерации Жанна Алексеева дали старт мероприятию.

Форум начался с пленарного заседания, посвященного вопросам реализации государственной политики в области сохранения национальных культур. Событие проходит в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. Это первое заседание в трехдневной программе форума, который впервые проводится в Новосибирской области. Мероприятие, охватывающее период с 11 по 13 июня, обещает стать знаковым культурным событием в рамках празднования Дня России.

Читать полностью

Уставный капитал новосибирской УК ПЛП увеличат на 1,3 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Из бюджета Новосибирской области решено выделено 1,3 млрд рублей в виде бюджетных инвестиций УК «Промышленно-логистический парк» на строительство и реконструкцию объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом говорится в постановлении правительства региона:

Средства предоставляются под дополнительный выпуск акций управляющей компании.

Читать полностью

Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подало очередной иск к подрядчику строительства четвертого моста через Обь — ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»). Сумма новых требований составила 23 млн рублей. Дата первого заседания по нему пока не назначена.

Это далеко не первый судебный эпизод между региональным ведомством и концессионером. Ранее министерство уже обращалось в арбитраж с требованием о взыскании с компании более 229,8 млн рублей. Судебное разбирательство по этому делу пока не завершено: очередное заседание назначено на 30 июня 2026 года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Праздничные будни ждут новосибирцев только в ноябре

Власть Отставки и назначения

Назначен новый начальник Новосибирского управления Судебного департамента

Бизнес Общество

Новосибирские шеф-повара «облегчают» меню

Недвижимость Общество

Просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза

Общество Туризм

Новосибирцы жалуются на регулярные отмены и переносы рейсов на юг страны

Авто Недвижимость

Стоимость машино-места достигла цены однокомнатной квартиры в Новосибирске

Общество

В Новосибирской области расселяются красочные птицы — золотистые щурки

Общество

Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» собрал около 30 тысяч зрителей

Медицина Общество

В Новосибирской области за год выявили 111 случаев псевдотуберкулеза

Общество

Ветслужба сообщила об окончательном снятии карантина по пастереллезу в НСО

Общество

В Новосибирске родным погибших в зоне СВО пограничников передали ордена Мужества

Общество

В Новосибирске полицейские изъяли 3,6 тысяч пачек сигарет на 500 тысяч рублей

Медицина Общество

Новосибирский медуниверситет запатентовал новый способ лечения острого панкреатита

Общество

Жителей Новосибирской области предупреждают о шквалистом ветре 13 июня

Общество

Из Новосибирска в Томскую область для борьбы с лесными пожарами отправят 25 авиапожарных

Сельхозкультуры в Новосибирской области отстают в развитии из-за погоды

Общество

Новосибирцев предупредили об аресте за демонстрацию тату на пляже

Общество

В Новосибирске разрабатывают биопрепарат для очистки почвы от пестицидов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности