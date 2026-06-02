Глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области

В Новосибирской области сменился руководитель «Государственной вневедомственной экспертизы» (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). Как сообщил источник редакции, Алишер Касимов ушел с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель руководителя Александр Нарушевич, который работал его заместителем.

Алишер Касимов возглавил госучреждение в феврале 2025 года.

«Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» создана в регионе в 2007 году для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере строительства путём организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основной задачей учреждения является предотвращение создания объектов капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых не отвечает требованиям конструктивной надежности и безопасности, отмечается на сайте организации.

Стоит отметить, что Александр Нарушевич уже работал в статусе и.о. директора госучреждения в 2024-2025 годах: после ухода предыдущего руководителя Алексея Свинарчука и до назначения Касимова.

Ранее редакция сообщала о том, что совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел.