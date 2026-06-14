Просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза

За четыре месяца 2026 года общая сумма проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в России превысила 209 млрд рублей, с начала года увеличившись на 10%, в денежном выражении на 19,2 млрд. рублей. За 2025 год объём неплатежей вырос на 98 млрд рублей (+110%), за 2024 год — на 31,7 млрд (+54,9%). Об этом рассказали эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В Новосибирской области просрочка по ипотеке на вторичку на начало мая составляла 4,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2026 года просрочка выросла на 13%. Годовая динамика (с 1 мая 2025 года) составила 114% (1,8 млрд). Общий ипотечный портфель на вторичном рынке региона по итогам четырех месяцев 2026 года составил 411 млрд рублей.

— Просроченная задолженность по ипотечному портфелю растет. Это означает, что растет количество заемщиков, сталкивающихся с финансовыми трудностями, которые не могут быть решены в течение полугода — стандартный срок предоставления банками льготного периода. Серьёзное давление на просроченную ипотеку также оказывает стагнация на рынке недвижимости — сроки реализации залоговых квартир значительно увеличились по причине низкого спроса. Третьей причиной увеличения просроченной задолженности по ипотеке является вера должников в рекламу «избавления от долгов» путем банкротства должника, — пояснил генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Лидером по приросту просроченной ипотеки на вторичном рынке в 2026 году стала Республика Тыва (в 5 раз), за которой идет Республика Марий Эл (в 4 раза). Завершает тройку главных должников Республика Крым (3,9 раза).

Если составлять портрет классического неплательщика ипотеки, то это будет мужчина средних лет. Аналитики «Долгового Консультанта» выяснили, что доля мужчин среди должников составляет 55%, женщин — 45%. Средний возраст неплательщика-мужчины — 43 года, женщины — 47 лет. А вот средняя сумма просроченного ипотечного кредита у женщин незначительно выше, она достигает 9,51 млн рублей, а у мужчин — 9,38 млн рублей (разница — 1,5%).

Интересно, что даже в относительно спокойные допандемийные годы задолженность новосибирцев по ипотеке составляла 169,1 млрд рублей. Просроченная задолженность превышала 1,6 млрд рублей (0,97% от общего объема ипотечной задолженности).

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку.