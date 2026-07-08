ННИИТО присвоили звание национального исследовательского центра

Правительство России официально закрепило за Новосибирским НИИТО имени Я.Л. Цивьяна статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Соответствующее распоряжение было подписано 30 июня 2026 года.

Статус НМИЦ — высшее признание для медучреждения. Теперь институт становится ведущим центром в области травматологии и ортопедии, отвечает за разработку клинических рекомендаций, внедрение новых методов лечения и проведение научных исследований.

Одной из важных функций нового статуса становится кураторство территорий. Это значит, что ННИИТО будет не только принимать пациентов из разных уголков России, но и помогать коллегам на местах внедрять передовые наработки, проводить консультации через телемедицину.

Для получения статуса институт прошел строгую проверку по множеству параметров. Учитывались многолетний опыт работы, высокая публикационная активность сотрудников в научных журналах, проведение собственных исследований и активное использование телемедицины.

Всего на сегодняшний день в России насчитывается 39 национальных медицинских исследовательских центров, среди которых НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск), Томский национальный исследовательский медицинский центр (Томский НИМЦ), НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва), НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (Москва) и другие.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые запатентовали метод прогноза инфарктов у молодых мужчин.