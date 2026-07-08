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Власть Медицина

ННИИТО присвоили звание национального исследовательского центра

Автор: Оксана Мочалова

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Институт будет курировать регионы и внедрять передовые методики

Правительство России официально закрепило за Новосибирским НИИТО имени Я.Л. Цивьяна статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Соответствующее распоряжение было подписано 30 июня 2026 года.

Статус НМИЦ — высшее признание для медучреждения. Теперь институт становится ведущим центром в области травматологии и ортопедии, отвечает за разработку клинических рекомендаций, внедрение новых методов лечения и проведение научных исследований.

Одной из важных функций нового статуса становится кураторство территорий. Это значит, что ННИИТО будет не только принимать пациентов из разных уголков России, но и помогать коллегам на местах внедрять передовые наработки, проводить консультации через телемедицину.

Для получения статуса институт прошел строгую проверку по множеству параметров. Учитывались многолетний опыт работы, высокая публикационная активность сотрудников в научных журналах, проведение собственных исследований и активное использование телемедицины.

Всего на сегодняшний день в России насчитывается 39 национальных медицинских исследовательских центров, среди которых НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск), Томский национальный исследовательский медицинский центр (Томский НИМЦ), НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва), НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (Москва) и другие.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые запатентовали метод прогноза инфарктов у молодых мужчин.

Источник фото: телеграм-канал губернатора НСО Андрея Травникова, автор- пресс-служба

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Рубрики : Власть Медицина

Регионы : Новосибирская область

Теги : ННИИТО НМИЦ медицина

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Конкурс журналистов «СибирьПро»: номинация «ПРО спорт» посвящена спортивным достижениям и массовой физкультуре

Развитие физической активности и спортивной индустрии является одним из ключевых приоритетов государственной политики, направленной на улучшение здоровья нации, формирование подрастающего поколения и обеспечение широкого доступа к спортивным занятиям. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал стремление государства к всестороннему развитию спортивной отрасли, созданию благоприятных условий как для профессионального спорта и спорта высших достижений, так и для массового увлечения физической культурой, с особым акцентом на популяризацию занятий среди молодежи.

Сибирский федеральный округ уделяет пристальное внимание этим задачам. Здесь активно ведется строительство и модернизация спортивных сооружений, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, организуются значимые спортивные мероприятия. Ярким примером системного подхода стало возрождение Спартакиады народов Сибири – инициативы, включенной в Стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года. Первые игры состоялись в 2025 году в Кемерово, собрав более 500 участников, а в 2027 году эстафету примет Красноярск. По мнению полномочного представителя Президента РФ в СФО, подобные проекты способствуют укреплению спортивных традиций и межрегионального сотрудничества.

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Напряженность с топливом для аграриев в Новосибирске обещают снять в ближайшие дни

Автор: Юлия Данилова

Минсельхоз Новосибирской области составил запрос по обеспечению топливом аграриев региона на июль – октябрь 2026 года. Документы отправлены в федеральный Минсельхоз и проходят согласование с Минэнерго РФ, пояснили в ведомстве. После согласования заявка будет доведена до ООО «Газпромнефтепродукт», которая будет распределять лимиты среди новосибирских сельхозпредприятий.

— Текущий лимит поставок от ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи» составляет 2700 тонн. Дополнительные объемы ожидаются в ближайшие дни, что позволит снизить напряжённость ситуации, а снабжение аграриев топливом перейдёт в плановый режим, — заявили в Минсельхозе области.

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Двухсекционный трамвай «Богатырь-М» выйдет на улицы Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска и компания «ПК Транспортные системы» подписали план тестового запуска нового трамвая модели 71‑923М «Богатырь-М» вместимостью до 222 пассажиров. Это сочленённый полностью низкопольный двухвагонный трамвай.

Испытания новой для города подвижной техники начнутся в ноябре 2026 года. Эксперты будут проверять:

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Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска никак не может найти арендаторов для размещения нестационарных торговых объектов на городских кладбищах. Первые результативные торги по выбору предпринимателей были проведены в конце весны. 25 мая было разыграно два лота на размещение киосков на Заельцовском кладбище на площади 12 кв м. Один достался ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В ходе торгов цена выросла на 7% до 194 тысячи рублей.

Следующий тендер с победителем состоялся 9 июня. Предприниматель Максим Ежак выиграл право на размещение НТО на участке 100 кв м на «Инском кладбище». В торгах принимали участие двое претендентов. В итоге стартовая цена годовой аренды выросла с 617 тысяч до 1,3 млн рублей.

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Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Новосибирске 437 домов площадью 152 тысячи кв метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится 3981 квартира, где проживают 9 930 человек.

30 ветхих домов планируется расселить в этом году за счет бюджета по муниципальной программе. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании. На данный момент расселено 12 домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2022 года. В процессе расселения по муниципальной программе находятся 25 домов.

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Депутаты Госдумы оценили ход строительства и ремонта соцобъектов в Новосибирске

Депутат Государственной Думы Виктор Игнатов провел оценку прогресса строительства поликлиники № 16, а также ремонтных работ в школах № 40 и № 187, расположенных в Ленинском районе Новосибирска.

Капитальный ремонт в школе № 40 предусматривает комплекс мероприятий, включая замену кровельного покрытия, перекрытий и теплоизоляции. Также будут обновлены входные группы, лестничные пролеты и дверные полотна. Планируется полная модернизация инженерных систем, таких как отопление, водоснабжение и электросеть. Кроме того, будут проведены внутренние отделочные работы и усовершенствованы звуковые системы оповещения. Завершение ремонтных работ запланировано на конец сентября 2027 года.

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