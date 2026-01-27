Поиск здесь...
Новосибирский НИИТО запатентовал 27 медицинских разработок в 2025 году

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Институт укрепил портфель интеллектуальной собственности в травматологии и ортопедии

В 2025 году Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна (НИИТО) получил 27 свидетельств о регистрации результатов интеллектуальной деятельности, подтвердив высокую эффективность своей исследовательской работы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор института Андрей Корыткин.

Среди ключевых разработок — новый способ определения степени деконтаминации заменителей твёрдой мозговой оболочки на основе бактериальной целлюлозы.

— Нами был предложен способ на основе ультрафиолетового облучения волнами разной длины определения аминокислот тирозина и триптофана, которые являются неотъемлемыми спутниками контаминации, — пояснила учёный секретарь НИИТО Анастасия Иванова.

По ее словам, эта методика критически важна для создания безопасных имплантатов в нейрохирургии.

Также был запатентован инновационный способ хирургического лечения детей с детским церебральным параличом и врождённым вывихом бедра. Методика направлена не только на коррекцию патологии, но и на предотвращение рецидивов.

Значимым результатом стала разработка устройства для ранней диагностики расшатывания компонентов эндопротезов тазобедренного сустава методом аудиометрии. Прототип аппарата фиксирует звуковые колебания при движении сустава, преобразуя их в цифровые данные и графики для анализа.

Институт активно оснащает свою научную базу. Было приобретено оборудование для масс-спектрометрии и система регистрации электродермальной активности для объективной оценки стресса и боли у пациентов на всех этапах лечения. Для совершенствования научных исследований в области реабилитации институт открыл лабораторию биомеханики. Она оснащена беговой дорожкой-лабораторией для анализа походки, что стало прорывом в восстановительном лечении пациентов после операций.

Внедряются технологии цифровизации и аддитивного производства. НИИТО приобрёл титановый 3D-принтер для создания экспериментальных образцов имплантатов.

— Наличие такой производственной базы уже позволяет производить изделия с высокой степенью готовности… Отдельным пластом является работа с программными продуктами, которые используют в своём составе искусственный интеллект, — сообщил начальник научно-исследовательского отдела НИИТО Сергей Мишинов.

Помимо этого, институт тестирует три программных продукта с элементами ИИ для планирования операций и анализа томограмм.

В НИИТО подчеркивают, что основной стратегической задачей остаётся перевод научных заделов 2025 года в готовые клинические решения и регистрируемые медицинские технологии в ближайшие годы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске тестируют технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы : Новосибирская область

Теги : Новосибирский НИИТО медицина

Предыдущая статья
Дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным
Следующая статья
Губернатор поздравил с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным

Автор: Юлия Данилова

По делу в отношении создания под Новосибирском парка «Авангард» хозяйствующий субъект и органы власти вступили в противоречие 135-ФЗ.  Об этом заявил руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

— Они принимали оборудование, не соответствующее требованиям документации — старого производства. В итоге, деньги бюджетные ушли, а парк не построен. Мы классифицируем случившийся факт. По вопросу идут судебные споры. Считаем, что правда на нашей стороне. Мы оказываем методическую помощь, чтобы парк появился, —добавил Сухоплюев.

Читать полностью

Новосибирский психотерапевт раскрыла причины переедания

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области стартовала неделя профилактики неинфекционных болезней. Хронические заболевания могут поражать почти все системы организма. Среди них — болезни сердца и сосудов, рак, проблемы с дыханием и диабет.

Такие болезни чаще всего связаны с устранимыми факторами риска. Среди них – курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем. Не менее важны гипертония, высокий уровень холестерина и ожирение.

Читать полностью

Запуск завода «Маслов» под Новосибирском ожидается во второй половине 2026 года

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Маслов», резидент «Южного ПЛП», инвестировала в проект более 5 млрд рублей. В этом году планируется запуск производства, где будет создано более 200 рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин.

— С коллегами мы очень тесно сотрудничаем. Все инженерные коммуникации, которые необходимые для запуска, выполнены. Они завершают работы по принимающим устройствам. В ближайшее время все сделаем. Во втором полугодии, надеемся, запустятся, — добавил Буковинин.

Читать полностью

«Смертность» компаний в Новосибирской области превысила «рождаемость»

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области по итогам 2025 года количество закрытых компаний превысило количество открытых на 1700. По этому показателю область вошла в топ-10 регионов России (7 место).

— В Новосибирской области, крупном деловом и предпринимательском центре страны при 3,5 тысяч вновь созданных компаний было ликвидировано 5,2 тысяч, что привело к сокращению числа действующих предприятий на 1,7 тысяч, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Читать полностью

Арбитраж завершил банкротство новосибирского «Сибавтобана»

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в многолетней процедуре банкротства одной из крупнейших в регионе дорожно-строительных компаний — ООО «Сибавтобан». В середине января определением суда конкурсное производство завершено. Это решение финализирует процесс, начатый еще в мае 2020 года, когда компания была первоначально признана несостоятельной.

Финансовый крах компании оказался масштабным. В реестр требований кредиторов вошли 95 юридических и физических лиц, общая сумма заявленных претензий превысила 2,4 миллиарда рублей. В ходе работы конкурсного управляющего Дмитрия Шипкова для расчета с кредиторами были реализованы активы должника. Удалось полностью погасить требования второй очереди и частично — третьей, на общую сумму около 695 миллионов рублей. Процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди составил 17,68%. Однако, несмотря на эти меры, непогашенная задолженность перед контрагентами осталась существенной и оценивается примерно в 1,743 миллиарда рублей.

Читать полностью

Аграрии сказали, когда ждать скачка цен на картофель в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Цены на картофель в магазинах и на рынках Новосибирска в январе 2026 года впервые с сентября прошлого года превысили отметку в 40 рублей за килограмм. Однако по-прежнему цены остаются низкими для этого времени года: год назад картофель стоил более 50 рублей за килограмм.

Infopro54 выяснил, стоит ли ожидать резкого роста цен, и как текущая ситуация может повлиять на решения аграриев о посадке овощей в следующем сезоне. Опрошенные редакцией участники рынка говорят, что даже после повышения цены для производителей остаются невыгодными.

Читать полностью
