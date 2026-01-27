Новосибирский НИИТО запатентовал 27 медицинских разработок в 2025 году

В 2025 году Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна (НИИТО) получил 27 свидетельств о регистрации результатов интеллектуальной деятельности, подтвердив высокую эффективность своей исследовательской работы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор института Андрей Корыткин.

Среди ключевых разработок — новый способ определения степени деконтаминации заменителей твёрдой мозговой оболочки на основе бактериальной целлюлозы.

— Нами был предложен способ на основе ультрафиолетового облучения волнами разной длины определения аминокислот тирозина и триптофана, которые являются неотъемлемыми спутниками контаминации, — пояснила учёный секретарь НИИТО Анастасия Иванова.

По ее словам, эта методика критически важна для создания безопасных имплантатов в нейрохирургии.

Также был запатентован инновационный способ хирургического лечения детей с детским церебральным параличом и врождённым вывихом бедра. Методика направлена не только на коррекцию патологии, но и на предотвращение рецидивов.

Значимым результатом стала разработка устройства для ранней диагностики расшатывания компонентов эндопротезов тазобедренного сустава методом аудиометрии. Прототип аппарата фиксирует звуковые колебания при движении сустава, преобразуя их в цифровые данные и графики для анализа.

Институт активно оснащает свою научную базу. Было приобретено оборудование для масс-спектрометрии и система регистрации электродермальной активности для объективной оценки стресса и боли у пациентов на всех этапах лечения. Для совершенствования научных исследований в области реабилитации институт открыл лабораторию биомеханики. Она оснащена беговой дорожкой-лабораторией для анализа походки, что стало прорывом в восстановительном лечении пациентов после операций.

Внедряются технологии цифровизации и аддитивного производства. НИИТО приобрёл титановый 3D-принтер для создания экспериментальных образцов имплантатов.

— Наличие такой производственной базы уже позволяет производить изделия с высокой степенью готовности… Отдельным пластом является работа с программными продуктами, которые используют в своём составе искусственный интеллект, — сообщил начальник научно-исследовательского отдела НИИТО Сергей Мишинов.

Помимо этого, институт тестирует три программных продукта с элементами ИИ для планирования операций и анализа томограмм.

В НИИТО подчеркивают, что основной стратегической задачей остаётся перевод научных заделов 2025 года в готовые клинические решения и регистрируемые медицинские технологии в ближайшие годы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске тестируют технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза.