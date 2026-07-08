Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

«Смерть — это подарок»: история россиянки, проданной в цифровое рабство Мьянмы

Дата:

Она искала любовь, а нашла кандалы

Скачивая модное дейтинговое-приложение (Приложение для знакомств. — Ред.), она и представить не могла, что через несколько месяцев окажется за колючей проволокой в джунглях Юго-Восточной Азии, где человеческая жизнь стоит дешевле смартфона, а её собственное лицо станет оружием против ни в чём не повинных людей. Это не сценарий голливудского боевика — это реальная история россиянки, которую в начале июля 2026 года вырвали из лап международной преступной сети.

Знакомство, ставшее приговором

Всё началось банально: свайп (Жест при работе с сенсорным экраном. — Ред) вправо, мимолётная симпатия, переписка с обаятельным гражданином Китая. Месяцы виртуальной романтики, сбор компромата под видом ухаживаний — и вот девушка уже летит за ним на край света. Китай, романтика странствий, обещание показать древние пагоды Будды… Но вместо священных храмов Янгона её встретили люди без лиц. Мужчина-призрак растворился, а россиянка узнала страшную правду: её купили. Цена вопроса — 20 тысяч долларов. Теперь она — вещь, товар, деталь в огромном криминальном конвейере.

Ад под названием «Тайчанг Парк»

Она оказалась в настоящем городе смерти. «Тайчанг Парк» — не просто центр, а целая империя зла: строящиеся рестораны, караоке, казино, массажные салоны и бараки для «персонала». По оценкам самой пострадавшей, за стенами этого комплекса томилось не менее пяти тысяч душ, проданных в рабство со всего мира.

Здесь над ней нависла смертельная угроза. Под дулами автоматов военных формирований её заставили стать частью мошеннической машины. Используя искусственный интеллект, преступники клонировали её внешность: девушка записывала видео, а алгоритмы создавали дипфейки, которые использовали для обмана таких же доверчивых людей, какой была она сама. Каждый её шаг отслеживался, каждая минута существования принадлежала хозяевам.

Сигнал из бездны

В этом аду, где надежда умирает первой, она совершила невозможное. Рискуя жизнью, под покровом секретности она отправила отчаянный сигнал в посольство России: «Я здесь. Спасите». Сообщение было отправлено и тотчас удалено. Только тишина и неизвестность: услышат ли её там, за тысячи километров?

Голос спасения

И чудо произошло. Голос из дома — представитель МВД России — связался с ней и произнес те самые слова, которые она ждала с замиранием сердца: «Мы знаем о вас. Мы идём». Для девушки, которая до этой трагедии и не подозревала о существовании зарубежного представительства российского ведомства, этот звонок стал глотком воздуха среди удушающего мрака.

Операция «Возвращение»

Спасение пришло тихо и стремительно. Слаженная работа дипломатов, полиции Мьянмы и Таиланда и, прежде всего, представителя МВД во Вьетнаме позволила вырвать россиянку из цепких лап криминала. 6 июня — эта дата навсегда разделила её жизнь на «до» и «после».

«Я безмерно благодарна, — делилась она в интервью РИА Новости. — Если бы не он, я даже боюсь представить, чем бы всё закончилось. Знать, что наши защищают даже за океаном — это невероятное чувство безопасности».

Эпилог. Цена доверчивости

Сейчас освобождённая девушка готовится к возвращению на родину под эгидой посольства в Таиланде. Она стала 22-й россиянкой, которой удалось выжить. Но сколько ещё душ остаются там, за колючей проволокой «Тайчанг Парка»?

Дипломаты вновь трубят тревогу: Мьянма — не место для лёгких денег и туристических приключений без визы. А сама спасённая обращается к каждому, кто ищет работу или любовь в Сети: «Не верьте красивым сказкам. Эти люди не дают шансов на ошибку. Однажды вас могут просто купить».

Этот репортаж — не просто история одного спасения. Это предупреждение всем нам о том, как тонка грань между виртуальным счастьем и реальным адом, и как важно знать: даже в самом тёмном углу планеты есть те, кто придёт на помощь.

Ранее редакция рассказывала о том, что россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Россия Мьянма

Теги : рабство МВД знакомство в сети детейтинговой приложение

291
0
0
Предыдущая статья
ННИИТО присвоили звание национального исследовательского центра
Следующая статья
Собственные доходы Новосибирской области оказались ниже плана

Экс-главу антикоррупционного управления МВД Новосибирска приговорили к 12 годам

Автор: Артем Рязанов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимиру Вялкову. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также суд постановил взыскать с него штраф в размере 138,5 миллионов рублей и конфисковать сумму взятки в размере почти 70 миллионов рублей. Помимо этого, Вялков был лишён звания полковника.

Владимир Вялков, арестованный в апреле 2024 года, обвинялся в получении взяток.

Читать полностью

МВД создаст рейтинг автошкол по количеству аварий и результатам экзаменов

Автор: Артем Рязанов

Правительство Российской Федерации утвердило правила, которые определяют критерии оценки эффективности автошкол со стороны Министерства внутренних дел. Новая система направлена на повышение качества обучения и усиление конкуренции между образовательными учреждениями. Закон, вводящий рейтинг автошкол, начнёт действовать с 28 мая. Постановлением правительства установлены конкретные параметры для оценки их работы. Среди них:

Показатели для оценки работы автошкол МВД будет ежегодно составлять и публиковать на сайте ГИБДД не позднее 15 февраля.

Читать полностью

В МВД рассказали о последствиях участия в несанкционированных акциях

Автор: Артем Рязанов

МВД России предупреждает об административной и уголовной ответственности за участие в незаконных митингах и вовлечение в них иных лиц.

В интернете, включая мессенджеры и соцсети, часто появляются призывы к участию в несогласованных акциях 27–29 марта и другим противоправным действиям по всей стране.

Читать полностью

Доступ к базам полиции для бизнеса станет платным

Автор: Оксана Мочалова

МВД России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который вводит плату за доступ банков, операторов связи и других коммерческих организаций к полицейским базам данных о гражданах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обсуждение продлится до 10 апреля 2026 года.

Речь идет о данных, которые бизнес использует для проверки клиентов: действительность паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства и пребывания, а также сведения о разрешениях на временное проживание и виде на жительство для иностранцев. Такую информацию полиция сейчас предоставляет через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Читать полностью

В Новосибирске совершено 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году сотрудники ГУ МВД Новосибирской области зарегистрировали 36 тысяч преступлений. Треть из них совершена с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— По итогам 2025 года количество ИТ-преступлений сократилось на 4% и составило порядка 13 000. Тенденция снижения наблюдается в течение последних двух лет. Число раскрытых противоправных деяний данного вида возросло на 10%, — подчеркнул он.

Читать полностью

Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года Новосибирская область входит в десятку регионов России с наибольшим удельным весом числа несовершеннолетних, совершивших преступление. Установлено около 700 подростков, принимавших участие в противоправных деяниях, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— Подавляющее большинство преступлений совершены в вечернее или ночное время молодыми людьми в возрасте 16-17 лет, — констатировал он.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество

Два новосибирских вуза вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-юристов

Финансы

Электронные гарантии стали основным инструментом для малого и среднего бизнеса

Экономика

Собственные доходы Новосибирской области оказались ниже плана

Власть Медицина

ННИИТО присвоили звание национального исследовательского центра

Общество

Новосибирский шеф-повар объяснила, почему в США вдруг полюбили русский компот

Бизнес

Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

Бизнес Общество Туризм

У Обского моря построят базу для водного спорта

Актуальный разговор Бизнес

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Финансы

Июньский всплеск: объем выдачи «семейной» ипотеки вырос на 75% в России

Общество Происшествия

Рейс из Новосибирска не смог приземлиться в Бишкеке

Власть

Конкурс журналистов «СибирьПро»: номинация «ПРО спорт» посвящена спортивным достижениям и массовой физкультуре

Бизнес Власть

Напряженность с топливом для аграриев в Новосибирске обещают снять в ближайшие дни

Общество

Депутат предложил снизить госпошлину за регистрацию брака в России

Общество

После атаки БПЛА в Омске транзитным фурам запретили въезд в Кемерово

Бизнес Общество Туризм

В гостиницах Новосибирска падает загрузка

Бизнес Власть Общество

Двухсекционный трамвай «Богатырь-М» выйдет на улицы Новосибирска

Общество

Очереди на новосибирских АЗС стали больше после атак БПЛА на Омский НПЗ

Бизнес ПроБизнес

Новосибирские работодатели отказывают кандидатам, не умеющим работать в команде

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности