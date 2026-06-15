Новосибирская область — в числе лучших по качеству обслуживания МФЦ

Глава региона Андрей Травников провел совещание, посвященное совершенствованию работы многофункциональных центров (МФЦ) в области. С отчетом о текущих достижениях и планах выступила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

По итогам 2025 года и первого квартала 2026 года Новосибирская область заняла лидирующие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ по эффективности функционирования МФЦ, войдя в группу регионов с высоким уровнем показателей.

Сеть МФЦ Новосибирской области включает 43 стационарных отделения, 48 изолированных структурных подразделений и 8 мобильных офисов. Общая инфраструктура располагает 757 окнами обслуживания.

На базе МФЦ доступно 307 государственных и муниципальных услуг, из которых 84 — федеральные, 120 — региональные и 103 — муниципальные, а также свыше 100 других социально значимых сервисов.

Ежегодно к услугам МФЦ прибегают около трех миллионов граждан. Уровень удовлетворенности качеством обслуживания, согласно системе «Ваш контроль», превышает 99%.

С 2023 года, в рамках клиентоцентричного подхода, внедрен формат предоставления услуг по «жизненным ситуациям». На сегодняшний день реализовано 13 таких комплексных предложений, включая «Защитники Отечества» (25 услуг), «Недвижимость» (53 услуги), «Получение личных документов» (52 услуги), «Семья, социальная поддержка, выход на пенсию» (71 услуга), «Водитель» (6 услуг), «Мой бизнес» (34 услуги) и другие.

Цифровые технологии активно интегрируются в работу МФЦ. Среди них – система голосового обслуживания с использованием робота-консультанта «Николай», способного консультировать по 31 направлению, информировать о статусе документов, графике работы и адресах филиалов.

В сентябре 2025 года началась работа по развитию сервисов чат-бота МФЦ в национальном мессенджере «Макс», совместно с министерством цифрового развития и связи региона. Чат-бот обеспечивает информирование об адресах и режиме работы, консультирование по услугам, отслеживание статуса обращений, сбор обратной связи, предварительную запись и уведомление о готовности документов. По состоянию на 10 июня 2026 года, число подписчиков чат-бота превысило 98 тысяч человек.

Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. На базе МФЦ предоставляется 56 мер поддержки. Запущен сервис «Навигатор мер поддержки для участников СВО и членов их семей» на сайте МФЦ, позволяющий получить подробную информацию, консультации через чат-бот и ссылки для подачи заявлений на Портале госуслуг.

Приоритетными задачами до конца 2026 года и на 2027 год являются дальнейшее развитие функционала чат-бота в мессенджере «Макс» и расширение мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе от Фонда «Защитники Отечества» (15 видов помощи, включая оформление документов, получение выплат, юридическую помощь, содействие в реабилитации и адаптации жилья).