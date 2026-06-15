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Власть

Новосибирская область — в числе лучших по качеству обслуживания МФЦ

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Приоритетными задачами до конца 2026 года и на 2027 год являются дальнейшее развитие функционала чат-бота в мессенджере «Макс» и расширение мер поддержки участников СВО и их семей

Глава региона Андрей Травников провел совещание, посвященное совершенствованию работы многофункциональных центров (МФЦ) в области. С отчетом о текущих достижениях и планах выступила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

По итогам 2025 года и первого квартала 2026 года Новосибирская область заняла лидирующие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ по эффективности функционирования МФЦ, войдя в группу регионов с высоким уровнем показателей.

Сеть МФЦ Новосибирской области включает 43 стационарных отделения, 48 изолированных структурных подразделений и 8 мобильных офисов. Общая инфраструктура располагает 757 окнами обслуживания.

На базе МФЦ доступно 307 государственных и муниципальных услуг, из которых 84 — федеральные, 120 — региональные и 103 — муниципальные, а также свыше 100 других социально значимых сервисов.

Ежегодно к услугам МФЦ прибегают около трех миллионов граждан. Уровень удовлетворенности качеством обслуживания, согласно системе «Ваш контроль», превышает 99%.

С 2023 года, в рамках клиентоцентричного подхода, внедрен формат предоставления услуг по «жизненным ситуациям». На сегодняшний день реализовано 13 таких комплексных предложений, включая «Защитники Отечества» (25 услуг), «Недвижимость» (53 услуги), «Получение личных документов» (52 услуги), «Семья, социальная поддержка, выход на пенсию» (71 услуга), «Водитель» (6 услуг), «Мой бизнес» (34 услуги) и другие.

Цифровые технологии активно интегрируются в работу МФЦ. Среди них – система голосового обслуживания с использованием робота-консультанта «Николай», способного консультировать по 31 направлению, информировать о статусе документов, графике работы и адресах филиалов.

В сентябре 2025 года началась работа по развитию сервисов чат-бота МФЦ в национальном мессенджере «Макс», совместно с министерством цифрового развития и связи региона. Чат-бот обеспечивает информирование об адресах и режиме работы, консультирование по услугам, отслеживание статуса обращений, сбор обратной связи, предварительную запись и уведомление о готовности документов. По состоянию на 10 июня 2026 года, число подписчиков чат-бота превысило 98 тысяч человек.

Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. На базе МФЦ предоставляется 56 мер поддержки. Запущен сервис «Навигатор мер поддержки для участников СВО и членов их семей» на сайте МФЦ, позволяющий получить подробную информацию, консультации через чат-бот и ссылки для подачи заявлений на Портале госуслуг.

Приоритетными задачами до конца 2026 года и на 2027 год являются дальнейшее развитие функционала чат-бота в мессенджере «Макс» и расширение мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе от Фонда «Защитники Отечества» (15 видов помощи, включая оформление документов, получение выплат, юридическую помощь, содействие в реабилитации и адаптации жилья).

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Улица Ленина в центре Новосибирска на неделю станет пешеходной из-за Дня города

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления об ограничении движения транспорта в период подготовки и празднования Дня города в 2026 году. Документ размещен на официальном сайте городской администрации.

Согласно проекту, с 23 июня по 1 июля центральная улица Ленина будет полностью закрыта для автомобилей, автобусов и средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. Движение перекроют на участке от площади Ленина до улицы Советской.

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Процесс подготовки договоров КРТ в Новосибирске ускоряется

Автор: Юлия Данилова

За 2023 – 2024 годы мэрия Новосибирска организовала 10 аукционов по комплексному развитию территорий. По итогам их проведения в городской бюджет поступило 5,3 млн рублей. Это в 10 раз больше начальной цены, констатировала аудитор Контрольно-счётной палаты города Ивина Нетисова.

— Договорами предусмотрено строительство объектов жилого, общественно-делового и иного назначения, в том числе объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Строительство детского сада на 180 мест предусмотрено только в границах территории Игарская- Фадеева, — констатировала аудитор.

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Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области вносит изменения в закон о регулировании земельных отношений на территории региона.

В частности, в рамках поправок, в соответствии с пятьдесят первой статьёй Земельного кодекса РФ, в случаях военного положения, стихийных бедствий, аварий, эпидемии, эпизотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, предлагается разрешить уполномоченным исполнительным органам государственной власти временно изымать земельный участок у собственников. Для урегулирования процедуры реквизиции проектом закона предлагается правительству Новосибирской области закрепить полномочия по установлению понятного порядка принятия решения о реквизиции земельного участка, а за департаментом имущества закрепить полномочия по принятию решения о его реквизиции.

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Должность первого вице-губернатора упразднили в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 15 июня о перераспределении обязанностей, ранее возложенных на Юрия Петухова, который занимал должность первого вице-губернатора и был уволен на прошлой неделе.

Глава региона объявил, что должность первого заместителя исключена из структуры правительства области. Контроль за действиями всех заместителей теперь будет осуществлять Владимир Знатков, который имеет статус первого заместителя председателя правительства.

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В июле ожидается запуск завода «ЭкоНивы» под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента вновь подняли вопрос о необходимости развития в области предприятий по переработке сельхозпродукции.

— У нас малейшая проблема, связанная с регионализацией, и мы не можем из области вывезти то миллион литров молока, то тысячи тонн мяса. Вроде в июле в Маслянино планируют запустить завод по переработке молока и где-то мы найдем баланс. В крайнем случае, они будут что-то ввозить на переработку с Алтая, мы что-то вывозить в Омск, но объем производства молока будет примерно равен переработке. А вот с мясом у нас катастрофа, — констатировал председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

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Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Автор: Юлия Данилова

Общественники лоббируют ужесточение требований по продаже табачной продукции. В частности, речь идет о блокировке сайтов с дистанционной продажей без решения суда. С таким письмом общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Дмитрий Терентьев, эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву пояснил редакции Infopro54, что на сегодняшний момент дистанционная продажа табачной продукции запрещена согласно ч. 3 ст. 19 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Он также напомнил, что производство, поставка, розничная продажа табака и никотиносодержащей продукции проходит этап введения лицензирования.

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