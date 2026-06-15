«Снять возможное беспокойство»: о запасах и ценах на топливо в Новосибирской области расскажет Минпромторг

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение региональному министерству промышленности подготовить доклад о мониторинге цен и запасов топлива.

Это указание было адресовано и. о. министра Денису Рягузову во время оперативного совещания в правительстве области.

— Две недели назад просил организовать мониторинг цен и запасов топлива на наших нефтебазах и в сети АЗС. Просьба — подготовить информационное сообщение, выпустить его через СМИ: какая ситуация, какие запасы, как меняются цены. Подтвердить, что в Новосибирской области снабжение стабильное, чтобы снять возможное беспокойство, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, на минувшей неделе новосибирские аграрии заявили, что себестоимость урожая растёт быстрее прогнозов — ключевая проблема: резкий рост цен на дизельное топливо. По данным депутата и директора АО «Птицефабрика Чикская» Андрея Биля, стоимость солярки с зимы поднялась на 40%: с 62 до 82 рублей за литр.

В Минсельхозе региона утверждал, что на начало весенне-полевых работ обеспеченность ГСМ в хозяйствах была на высоком уровне, а жалоб на нехватку топлива практически не поступало.

Как отметил руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких в комментарии Infopro54, на текущий момент ситуация в регионе остаётся относительно стабильной. — Спокойствие, вероятно, сохранится до конца месяца, после чего ситуация начнёт меняться, и станет ясно, в каком направлении, — отмечает эксперт. Он прогнозирует, что Омский завод будет отправлять топливо в европейскую часть страны, что увеличит нагрузку на систему распределения продукции Омского НПЗ. — В нашем городе разные виды топлива поставляются в различных объёмах, но дефицита нет. Однако у одного из участников ассоциации уже возникли проблемы с закупкой бензина: на его заправке в течение двух дней не было бензина, только дизельное топливо. Это тревожный сигнал. У остальных участников ситуация остаётся стабильной, объёмы поставок не изменились, — констатировал Лацких. По данным Новосибирскстата, на 12 января 2026 года средняя цена литра АИ-92 в регионе составляла 59,22 рубля, АИ-95 — 63,18 рубля, а АИ-98 — 84,56 рубля, ДТ — 78,7 рубля. На 8 июня АИ-92 стоил в регионе 62,5 рубля за литр, АИ-95 — 66,64 рубля, а АИ-98 — 87,92 рубля, ДТ — 82,17 рубля. Исходя из данных сервиса Russiabase, на 15 июня АИ-92 в регионе в среднем стоит 62,65 рубля, АИ-95 — 66,85 рубля, а АИ-98 — 86,90 рубля, ДТ — 82,55 рубля.

Стоит отметить, что в некоторых регионах Сибири уже наблюдаются проблемы с топливом. На АЗС «Форус» в Кемерове ограничили продажу бензина — не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщили местные СМИ. В объявлении на заправке поясняется, что мера связана со сложной рыночной обстановкой. В Минпромторге Кузбасса отметили, что подобные ограничения возможны на станциях небольших операторов, которые не имеют собственного производства и реагируют на рост оптовых цен. При этом на крупных АЗС («Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть») объёмы поставок остаются стабильными.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с самым доступным бензином.