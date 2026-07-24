Новосибирские семьи получат выплаты к учебному году в беззаявительном порядке

В Новосибирской области дан старт ежегодной программе помощи семьям с детьми. Региональное Министерство труда и социального развития приступило к автоматическому начислению средств по национальному проекту «Семья» для закупки школьных принадлежностей ученикам из многодетных семей.

В настоящее время такая выплата уже оформлена для свыше 35 тысяч школьников. Это означает, что деньги поступят родителям без необходимости подавать заявления, предоставлять справки об обучении или лично посещать социальные службы.

В рамках этой областной инициативы предусмотрены следующие выплаты:

Ежегодная сумма в размере 4 тысяч рублей на каждого школьника из многодетной семьи для приобретения письменных принадлежностей и учебных материалов.

Единовременное пособие в размере 5,5 тысяч рублей при поступлении ребенка в первый класс.

Финансовые поступления начнут осуществляться на банковские карты получателей уже в августе, чтобы родители успели подготовить детей к новому учебному году.

Татьяна Мальцева, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области, подчеркнула, что объединение данных из различных ведомств позволяет оформлять выплаты автоматически, если информация подтверждена. Родителям больше не придется тратить время на очереди и сбор документов. Основная цель – обеспечить своевременное и беспрепятственное получение государственной помощи.

Подавать заявление потребуется только тем родителям, которые до начала октября не увидят поступление средств на свой счет. В таком случае заявление можно будет подать через портал «Госуслуги», в любом отделении МФЦ или в местном органе министерства труда и социального развития.

Подробная информация о действующих выплатах и пособиях в рамках нацпроекта «Семья» размещена на официальном сайте министерства.