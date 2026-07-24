Синоптики спрогнозировали грозовой фронт над Новосибирском

По прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС) , в регионе в ближайшие два дня сохранится неустойчивый характер погоды с осадками и грозами.

В субботу, 25 июля, ожидаются кратковременные дожди, днём возможны умеренные ливни с грозами. Ночные температуры составят +13…+18 °C, дневные прогреются до +23…+28 °C. Ветер северо-западный, слабый (2–7 м/с), при грозах порывы усилятся до 12 м/с.

В воскресенье, 26 июля, дожди не прекратятся: местами пройдут небольшие осадки, днём снова возможны грозы с усилением ветра. Ночью столбики термометров покажут +12…+17 °C, днём воздух прогреется до +23…+28 °C. Скорость ветра возрастет до 3–8 м/с, порывы могут достигать 13 м/с.

Водителям и дачникам стоит скорректировать планы на открытый воздух с учетом непредсказуемости погоды.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ожидаются сильные ливни и град.