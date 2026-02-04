Дело о мошенничестве застройщика ИЖС на полмиллиарда поступило в суд Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области направила в Октябрьский районный суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве частных жилых домов. Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех сотрудников коммерческих организаций. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с июля 2019 по октябрь 2025 года заключали договоры на строительство индивидуальных жилых домов в разных районах Новосибирской области. Строительство домов они домов не завершили.

В деле фигурируют 124 потерпевших, совокупный ущерб составляет более 445 млн рублей.

По информации редакции, речь идет об ООО «Мегадом». Напомним, бывший учредитель и директор строительной фирмы был задержан в октябре 2024 года. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, сообщал СК России по Новосибирской области. Предприниматель был отправлен в СИЗО. В ноябре стало известно о его смерти.

Обманутые дольщики компаний «Мегадом», а также «Малоэтажная Сибирь» и «Биш Хауз», которые специализировались на возведении ИЖС, неоднократно выходили на митинги. Дело «Мегадома» взял на контроль Александр Бастрыкин.

В августе 2025 года налоговая потребовала банкротства «Биш Хауз».

В январе 2026 еще один застройщик ИЖС из Новосибирска был признан банкротом.

Из-за роста мошенничества в ИЖС власти Новосибирска решили перевести такие проекты в КРТ с использованием счетов эскроу.

Ранее власти сообщали о том, что в Новосибирске решена проблема с долгостроями — многоквартирными домами. Эксперты заявляют, что в регионе больше долгостроев, чем декларируется.