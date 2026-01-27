Новосибирский застройщик ИЖС признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление ООО «Сатурн Сибирь», которое настаивало на банкротстве ООО «Дримхаус Констракшн». В отношении компании введено наблюдение. Временным управляющим назначен Тимофей Чесноков. Истец требует с застройщика 9 млн рублей.

Стоит отметить, что руководитель компании ООО «Дрим Констракшн» Роман Бобров был задержан в декабре 2025 года. Как отмечали в прокуратуре, «Дрим Констракшн» привлекал средства граждан для строительства ИЖС на территории Новосибирского района и не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, оценивалась в 71 млн рублей. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на середину декабря следствием было установлено 12 потерпевших. Все покупатели домов — ипотечники. Кроме того, предприниматель привлекал средства граждан-инвесторов с которыми заключались инвестиционные договора. По ним людям обещались выплаты. Счета компании были арестованы, но руководитель на совещании в прокуратуре пообещал, что дома будут достраиваться в течение 2026 года. Четыре он планировал сдать в первом квартале.

Решением суда Бобров был заключен под стражу до 6 января.

По данным сервиса Контур Фокус, собственником и директором ООО «Дрим Констракшн» с января 2024 года является Роман Бобров. По решению ФНС на 11 декабря были приостановлены операции по счетам компании в семи банках. Выручка компании в 2024 году составляла 377 млн рублей (в 2023 — 196 млн), чистая прибыль 101,5 млн (16 млн). О предпринимателя еще несколько компаний, которые занимаются строительством – ООО «Дримхаус», ООО «Дрим Хоко», а также ООО «Дрим Сервис», занимающейся управлением имущества. Бобров является директором АНО «Центр Содействия Патриотическому Воспитанию, Спорту и Безопасности Жизнедеятельности «Молодая Сила» и участником местного Отделения Новосибирского Регионального Общественного Военно-Патриотического Движения «Защитник» в Новосибирске.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области было введено рекордное количество «квадратов» в ИЖС — 1 млн 51 тысяча кв. м. При этом в областной прокуратуре сообщали, что в области выявлено 386 пострадавших от застройщиков ИЖС. В отношении 10 подрядчиков возбуждены уголовные дела. Трёх удалось побудить принять меры к завершению строительства домов.

Для того, чтобы избежать развития проблемы обманутых дольщиков, строительство ИЖС в регионе переводят на счета эскроу и вписывают в проекты КРТ.

Ранее редакция сообщала о том, что расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области. Одна из причин — кратный рост предложения дешевых объектов, которые застройщики не могут продать.