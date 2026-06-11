Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Арбитражный суд Новосибирской области 10 июня пополнился новой порцией исков к муниципальному унитарному предприятию «Энергия». В этот день в суд поступило сразу пять заявлений от крупных ресурсоснабжающих организаций региона.

Два иска направило ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Сумма требований по каждому из них составила 2 062 116,54 рубля. Еще три иска подал ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». Размер претензий газовиков составил: 26 640 662,25 рубля, 8 960 032,39 рубля и 10 217 380,99 рубля. Они пока не приняты к производству.

Всего с начала июня к МУП «Энергия» предъявлено уже 13 исковых заявлений. Спектр истцов не ограничивается поставщиками тепла и газа. В их числе — МУП «Горводоканал» (четыре иска на суммы 1,84 млн, 7,13 млн, 2,51 млн и 1,85 млн рублей), мэрия Новосибирска (два иска на 132 тысячи и 134 тысячи рублей), ООО «СИАСК-ЭНЕРГО» (6,6 млн рублей) и ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (233 тысячи рублей).

Ситуация вокруг предприятия продолжает обостряться. По данным сервиса «Контур.Фокус», в Арбитражном суде сейчас находится в производстве 48 дел с участием МУП «Энергия». Общая сумма исковых требований по этим делам достигает 1 миллиарда рублей.

Более того, ряд компаний уже заявили о намерении обратиться в суд с требованием признать МУП «Энергия» банкротом. При этом в апреле предприятию удалось избежать подобного сценария. Тогда суд прекратил производство по делу о несостоятельности, инициированное новосибирским заводом «Искра» (дочерней структурой «Ростеха»).

Предприятие, которое является ключевым поставщиком тепла и воды в отдалённые районы Новосибирска (в частности, ОбьГЭС и Пашино), давно испытывает финансовые трудности. Основная причина — несоответствие стоимости покупки и реализации тепловой энергии. В результате долги перед поставщиками и подрядчиками растут как снежный ком, что и подтверждает новая волна исков, прокатившаяся по суду в июне.

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