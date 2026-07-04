Новосибирские разработчики создали ИИ-помощника для изучения иностранных языков

Команда Стартап-студии Новосибирского государственного университета разработала интеллектуального помощника — сервис для тренировки устной речи на базе искусственного интеллекта. Проект стал победителем бизнес-ускорителя А:СТАРТ и призером акселератора Catalyst. Инициатором создания сервиса выступила лингвист Катерина Фомель с 10-летним преподавательским стажем. Она выявила главную проблему изучающих язык — страх ошибок и отсутствие практики общения.

Сервис реализован в формате Telegram-бота, где пользователь может вести полноценный голосовой диалог с ИИ-тренером. Система анализирует речь пользователя, корректирует ошибки, предоставляет детальную обратную связь и поддерживает разговор на заданную тему.

Разработка использует комплекс нейросетей: Whisper для распознавания речи, Deepgram TTS API для генерации голоса и DeepSeek для анализа ошибок и ведения диалога.

Разработчики сообщили, что активно работают с тестировщиками.

В планах развития стартапа — внедрение функции анализа произношения, создание базы видеоуроков, разработка мобильного приложения и запуск веб-версии сервиса. Проект реализуется при поддержке стартап-студии НГУ. Основательница Катерина Фомель обучается в магистратуре, а менеджер Ксения Михалкина — в бакалавриате университета. После победы в А:СТАРТ команда получила приглашение в бизнес-инкубатор Академпарка.

Напомним, по оценкам экспертов, новосибирцы все чаще используют ИИ для изучения иностранных языков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые разработали метод повышения растворимости лекарств.