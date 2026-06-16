Новосибирские фермеры потребовали моральную компенсацию за изъятый скот

В Центральный районный суд Новосибирска поступил коллективный иск фермеров, проживающих в населенных пунктах, в которых в январе — марте 2026 года был установлен карантин с включением населенных пунктов в зоны эпизоотического очага заразной, опасной болезни животных, и проведено изъятие животных. Ответчиками выступают губернатор Андрей Травников и правительство Новосибирской области. В качестве заинтересованного лица — управление ветеринарии региона. Документ выложил в своем телеграм-канале активист Роман Малоземов.

Истцы считают, что распоряжения о карантине и об изъятии животных были изданы в нарушение ветеринарного законодательства РФ, а меры, указанные в них, неправомерны.

— Полагаем, что данными распоряжениями нарушены права, свободы и законные интересы административных истцов, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов и незаконно возложены определенные обязанности, — говорится в иске.

Истцы требуют взыскать с административных ответчиков за счет казны Новосибирской области в пользу каждого административного истца компенсацию морального вреда, размер которой оставляют на усмотрение суда исходя из требований разумности и справедливости. К коллективному иску, по словам Романа Малоземова, подключились 25 фермеров.

Напомним, через управление ветеринарии Новосибирской области хозяйствам, пострадавшим из-за карантина по пастереллезу, у которых изымался скот, уже перечислено 352 млн рублей. Речь идет о 8 хозяйствах. Еще два работают со страховыми компаниями. Личным подсобным хозяйствам выплачено чуть более 100 млн рублей. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщал начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов отмечал, что компенсации по забою скота не получила только фермер Светлана Панина. Напомним, у жительницы села Новоключи Купинского района забили около 200 голов скота.

По словам Михайлова, сейчас ведомство вносит изменения в нормативно-правовую базу, чтобы закрыть потребности ЛПХ по приобретению нового поголовья. В том числе снимаются ограничения по госпомощи в 200 тысяч рублей, которые действовали ранее.

В марте представители органов власти отмечали, что к вспышке заболевания могло привести нелегальное перемещение скота. Большое количество неучтенного скота в ЛПХ Новосибирской области создает риски для распространения заболеваний. Кроме того, отмечалось, что часть фермеров карантинных населенных пунктов работали нелегально. Они разводили скот, превышающий потребности личного подсобного хозяйства, но не получали соответствующий предпринимательский статус, чтобы не платить налоги.

Судя по всему, в Минсельхозе региона тоже сделали выводы из карантина. Сегодня ведомство распространило сообщение и предупредило владельцев хозяйств, что за отказ от регистрации животных в системе ФГИС «ВетИС» «Хорриот» владелец может быть привлечен к административной ответственности: до 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 150 тысяч рублей. При этом деятельность хозяйства может быть приостановлена на срок до 90 суток. Для физлиц штраф может составить до 5 тысяч рублей для физических лиц.

— Если будет доказано, что непромаркированное животное стало причиной распространения опасной болезни, размер штрафа может вырасти до 30 тысяч рублей и выше, — подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе снят карантин по пастереллезу, но до сих пор не отменены ограничения по регионализации, что бьет по сельхозпроизводителям.