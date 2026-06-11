Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подало очередной иск к подрядчику строительства четвертого моста через Обь — ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»). Сумма новых требований составила 23 млн рублей. Дата первого заседания по нему пока не назначена.

Это далеко не первый судебный эпизод между региональным ведомством и концессионером. Ранее министерство уже обращалось в арбитраж с требованием о взыскании с компании более 229,8 млн рублей. Судебное разбирательство по этому делу пока не завершено: очередное заседание назначено на 30 июня 2026 года.

Параллельно суды рассматривают и другие аналогичные споры. Так, 5 июня 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес определение по одному из исков министерства к «Сибирской концессионной компании». Еще одно дело, завершившееся в пользу истца, касалось взыскания неустойки в размере 8 млн рублей. Позже суд удовлетворил иск еще на 10 млн рублей.

Все разбирательства связаны с исполнением концессионного соглашения от 6 декабря 2017 года. По условиям этого договора концессионер обязан предоставлять и продлевать банковскую гарантию на 1 млрд рублей на инвестиционной стадии проекта. По версии минтранса, компания не исполнила это обязательство должным образом, что и повлекло начисление штрафных санкций.

«Сибирская концессионная компания» оспаривает требования, ссылаясь на отсутствие вины и пытаясь доказать, что приняла все зависящие от нее меры.

Тем временем объект все еще не достроен. Губернатор Андрей Травников ранее сообщил, что комплекс четвертого моста будет полностью готов не раньше декабря 2026 года. Этот срок, который в очередной раз сдвинулся вправо, утвердил суд по иску самого концессионера. ГК «Вис» доказала, что на ход работ повлияли пандемия и санкции.

Ранее редакция сообщала, что сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август.