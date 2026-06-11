Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Ведомство требует с концессионера 23 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подало очередной иск к подрядчику строительства четвертого моста через Обь — ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»). Сумма новых требований составила 23 млн рублей. Дата первого заседания по нему пока не назначена.

Это далеко не первый судебный эпизод между региональным ведомством и концессионером. Ранее министерство уже обращалось в арбитраж с требованием о взыскании с компании более 229,8 млн рублей. Судебное разбирательство по этому делу пока не завершено: очередное заседание назначено на 30 июня 2026 года.

Параллельно суды рассматривают и другие аналогичные споры. Так, 5 июня 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес определение по одному из исков министерства к «Сибирской концессионной компании». Еще одно дело, завершившееся в пользу истца, касалось взыскания неустойки в размере 8 млн рублей. Позже суд удовлетворил иск еще на 10 млн рублей.

Все разбирательства связаны с исполнением концессионного соглашения от 6 декабря 2017 года. По условиям этого договора концессионер обязан предоставлять и продлевать банковскую гарантию на 1 млрд рублей на инвестиционной стадии проекта. По версии минтранса, компания не исполнила это обязательство должным образом, что и повлекло начисление штрафных санкций.

«Сибирская концессионная компания» оспаривает требования, ссылаясь на отсутствие вины и пытаясь доказать, что приняла все зависящие от нее меры.

Тем временем объект все еще не достроен. Губернатор Андрей Травников ранее сообщил, что комплекс четвертого моста будет полностью готов не раньше декабря 2026 года. Этот срок, который в очередной раз сдвинулся вправо, утвердил суд по иску самого концессионера. ГК «Вис» доказала, что на ход работ повлияли пандемия и санкции.

Ранее редакция сообщала, что сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : Четвертый мост Сибирская концессионная компания Минтранс НСО концессия

99
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода
Следующая статья
«Зелёная волна»: новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска

В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода

Автор: Артем Рязанов

В Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной завершается возведение нового фармацевтического корпуса №7 АО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление». Объект возводится на территории предприятия, которое специализируется на выпуске лекарственных препаратов, отметили в Стройнадзоре Новосибирской области. Площадь строящегося здания составляет 18 130,9 квадратных метров.

В новом корпусе инвестор планирует производить и упаковывать таблетки и препараты в тубах (капсулы, таблетки, шипучие таблетки) с помощью автоматизированного оборудования.

Читать полностью

Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 10 июня пополнился новой порцией исков к муниципальному унитарному предприятию «Энергия». В этот день в суд поступило сразу пять заявлений от крупных ресурсоснабжающих организаций региона.

Два иска направило ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Сумма требований по каждому из них составила 2 062 116,54 рубля. Еще три иска подал ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». Размер претензий газовиков составил: 26 640 662,25 рубля, 8 960 032,39 рубля и 10 217 380,99 рубля. Они пока не приняты к производству.

Читать полностью

Бизнес не любит переплачивать: почему переводчику важнее знание родного языка, чем иностранного

Автор: Юлия Данилова

12 июня страна отмечает государственный праздник — День России, а 6 июня был День русского языка. В связи с этим доцент кафедры лингвистики и теории перевода факультета иностранных языков НГПУ Марина Ивлева предлагает еще раз поговорить о той роли, которую наш родной язык играет в жизни общества.

— Как ни парадоксально это звучит, для переводчика знание родного, а в нашем случае великого и могучего русского языка, действительно важнее знания иностранного. На это есть минимум две веские причины, которые имеет смысл детально объяснить, —рассказывает Марина Ивлева.

Читать полностью

Проект терминала «Восточные ворота» под Новосибирском одобрила Главгосэкспертиза

Автор: Артем Рязанов

Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства контейнерного терминала «Восточные ворота» в Новосибирской области. Это заключение опубликовано в Едином государственном реестре заключений по проектной документации для объектов капитального строительства.

По данным инвестиционного портала Новосибирской области, на территории в 31 гектар будет возведён новый логистический центр. Он будет располагаться недалеко от железнодорожной станции Иня-Восточная, всего в полутора километрах от Северного обхода Новосибирска. Этот проект направлен на улучшение интеграции региона в международные транспортные коридоры и облегчение грузоперевозок между Китаем, Юго-Восточной Азией и европейской частью России.

Читать полностью

В медицинском центре новосибирского университета начался монтаж оборудования

Автор: Артем Рязанов

В Учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий НГУ начали установку технологического оборудования. Этот центр является частью объектов второй очереди нового кампуса университета, который строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В настоящее время на объект активно завозят мебель и монтируют оборудование для очистки сточных вод. Также устанавливают передаточные боксы для лабораторий и чистых помещений. Все строительно-монтажные работы и благоустройство территории завершены.

Читать полностью

В микрорайоне новосибирской ГК «Дискус» неожиданно сменилась управляющая компания

Автор: Юлия Данилова

Жителям жилмассива «Просторный» в июне неожиданно пришли платежки на новое юрлицо. Как рассказала редакции Infopro54 одна из жительниц Елена, обслуживающей организацией жилмассива является ООО УК «Просторный». Эта компания входит в периметр интересов группы «Дискус» экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая.

— В июне я, как обычно, попыталась внести коммунальные платежи через Квартплату. Договор на обслуживание у нас заключен с УК «Просторный». Однако, операцию провести не удалось, так как данные о компании не высвечиваются. Старшая по дому написала в чат, что теперь нужно платить на другое юрлицо, — говорит Елена.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

«Зелёная волна»: новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска

Бизнес Власть

Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске

Бизнес Медицина

В Новосибирске завершается строительство фармацевтического завода

Бизнес

Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Бизнес ПроБизнес

Бизнес не любит переплачивать: почему переводчику важнее знание родного языка, чем иностранного

Бизнес

Проект терминала «Восточные ворота» под Новосибирском одобрила Главгосэкспертиза

Авто Общество

Коэффициенты по ОСАГО снизили в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские учёные ускорили колошение пшеницы с помощью геномного редактора

Медицина

В медицинском центре новосибирского университета начался монтаж оборудования

Бизнес Общество

В микрорайоне новосибирской ГК «Дискус» неожиданно сменилась управляющая компания

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Право&Порядок

Приговор в отношении директора Новосибирского КБК устоял в апелляции

Общество

«Мы или готовимся, или ждём, когда загорится»: новосибирский разработчик дронов назвал угрозу атак БПЛА на Сибирь реальностью

Бизнес Власть

Новички помогли новосибирским дорожникам сэкономить на торгах 2,5 млрд рублей

Бизнес Туризм

Шесть новосибирских отелей запустили заселение через Макс

Бизнес

Энергетики направят почти 700 млн рублей на экологические проекты в Новосибирске

Бизнес Общество

Смартфоны и ноутбуки подорожают в России на 40–50% к концу года

Бизнес Власть Технологии

В новый Технопарк Новосибирск намерен привлекать ИТ-компании из других регионов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности