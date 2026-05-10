Автотуризм набирает обороты: новосибирцам рассказали, как подготовить машину к поездке в отпуск

Автор: Артем Рязанов

Дата:

С приближением летнего сезона всё больше автолюбителей региона составляют маршруты для путешествий не только по области, но и по России

Многие новосибирцы-автолюбители сейчас планируют автопутешествия. В 2025 году наш регион вошел в топ по популярности автомобильного туризма и интерес к такому виду отдыха продолжает расти. Судя по комментариям автопутешественников в соцсетях, они выбирают автомобили, так как это обходится дешевле, чем покупка билетов на самолет на всех членов семьи.

— Мы уже два раза путешествовали на юг. Детям очень понравилось, так как по дороге мы заезжали во многие города и знаковые исторические места. Мобильность — это очень удобно. Переживали, что дети плохо перенесут дорогу, но с этим проблем не было, — рассказала редакции Infopro54 Елена, мама двоих детей-школьников.

По ее словам, в этом году они с семьей планируют поехать на восток страны. План минимум — доехать до Байкала, план максимум — рвануть по Владивосток.

Эксперты рекомендуют заранее подумать о том, как морской климат, горные дороги и удаленные уголки России могут повлиять на состояние автомобиля.

Длительные поездки могут привести к различным поломкам: от перегрева двигателя до выхода из строя коробки передач. Однако многие проблемы можно предотвратить, если подойти к подготовке автомобиля так же тщательно, как к выбору места для ночлега.

На море

Как отмечает Константин Ершов, технический специалист компании Rossko, песок, соль и жара — три главных врага автомобиля во время поездок на побережье. Песок проникает повсюду: в тормозные механизмы, дверные замки, фильтры салона и системы вентиляции. Через несколько дней после пребывания на пляже тормоза могут издавать свист, а стеклоподъемники — хруст и скрежет. Поэтому перед поездкой рекомендуется проверить состояние тормозных колодок и суппортов, а после поездки — обязательно очистить днище и тормозную систему.

Морская соль также представляет опасность для автомобиля. Соленый воздух и вода способствуют коррозии металлических деталей. Проводка, контакты и лакокрасочное покрытие кузова также подвержены риску. Поэтому перед поездкой стоит провести антикоррозийную обработку кузова, обработать автомобиль воском или керамическим покрытием, а также выполнить диагностику основных систем и узлов.

Не менее важно защитить автомобиль от жары. Регулярно проверять уровень антифриза, состояние радиаторов, а также уровень масла в коробке передач и двигателе. Заменять все компоненты, которые приближаются к предельному сроку службы.

— Жара не терпит полумер, поэтому будьте готовы к замене изношенных деталей. Использовать защитные экраны и чехлы, чтобы уберечь автомобиль от воздействия прямых солнечных лучей. И помнить, что ни в коем случае нельзя оставлять детей, животных и канистры в автомобиле на солнце, даже если это всего на несколько минут, — подчеркивает Ершов.

В горы

Серпантин, безусловно, завораживает своей красотой. Однако это также серьезное испытание для трансмиссии, тормозной системы и терпения водителя.

— Прежде чем отправиться в путь по извилистым дорогам, необходимо тщательно проверить состояние тормозов. Колодки должны быть в идеальном состоянии, а тормозная жидкость — свежей и без признаков конденсата, желательно не старше двух лет. Важно также убедиться в отсутствии течи в соединениях и трубках, — рекомендует эксперт.

Особое внимание он советует уделить коробке передач. В условиях горных дорог вариаторы особенно уязвимы к перегреву и резким перепадам нагрузок. Перед поездкой рекомендуется заменить масло в трансмиссии.

Для автомобилей с механической коробкой передач обязательна проверка сцепления. В горах слабое сцепление может подвести на первом же подъеме с пробкой.

В тайгу

Если маршрут пролегает через труднопроходимую местность, такую как тайга или степь, важно заранее подготовить автомобиль к длительным периодам, когда доступ к СТО будет ограничен. Необходимо провести полную диагностику и устранить все выявленные неисправности.

— Особое внимание следует уделить подвеске. Пробитый амортизатор или повреждённая шаровая опора в 200 километрах от ближайшего населённого пункта могут стать серьёзной проблемой. Регулярно проверяйте детали на наличие люфтов и заменяйте изношенные компоненты, такие как сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора, — говорит Константин Ершов.

Шины должны иметь достаточный протектор и соответствовать текущему сезону. Обязательно возьмите с собой полноценную запасную шину, а не докатку. В багажнике должен находиться полный комплект инструментов для ремонта колёс: компрессор, ремкомплект и домкрат. Также необходимо запастись маслом для двигателя и коробки передач, фильтрами, охлаждающей жидкостью и лампочками. Не забудьте про запас предохранителей.

Если автомобиль не новый, нужно положить в багажник реле, клеммы, хомуты и изоленту. Эти инструменты могут пригодиться в случае обрыва провода.

— Стоит помнить, что подготовка автомобиля к поездке — это не просто технический формализм, а забота о вашей безопасности и комфорте. На обочине в сильную жару или в глухом лесу без тормозов отпуск может превратиться в испытание, — резюмирует Ершов.

Ранее редакция сообщала о том, что цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России.

Источник фото: нейросеть Алиса

