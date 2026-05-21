Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На большинстве из них находятся частные дома или дачи

Утвержден проект планировки территории правобережной части обхода «Южный транзит», который пройдет от дороги Р-254 «Иркутск» до Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь. Соответствующий документ подписал министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Также согласован проект межевания территории по которой будет проходить «Южный транзит» и установлены «красные линии» земельных участков, которые будут вовлекаться в создание объекта. В общей сложности речь идет о 362 га.

Транзит будет пересекать три реки, 19 автомобильных и две железные дороги.  В его состав входят 3 транспортные развязки:

  • Развязка в пойме река Плющиха с выходом на ул Доватора и Выборная, предусмотрено создание 8 съездов.
  • Правоповоротный съезд с улицы Большевистская на Южный транзит на сторону ул Кирова и с Южного транзита на ул Большевистская в сторону центра. В плане этой развязки четыре съезда.
  • В конце трассы предусмотрена развязка типа «Труба» с четырьмя съездами.

В документах также приведет перечень земельных участков, которые планируется резервировать и (или) изымать для строительства «Южного транзита». Это 847 участков на Большевистской, Выборной, Абразивной, Хитровской, Лазо, переулке Барнаульский, улицах Дубравы, Гайдара, Переселенческой, переулке Сосновский, улицах Ярославского, Яснополянской, Набережная Плющихи, переулке Крупской 3-й, а также в СНТ «Угольщик», НСТ «Ветеран», СНТ «Цветущая Плющиха», ОНТ «Ветеран-1», ОТ «Почетный ветеран», СНТ «Ветеран-11», СНТ «Ветеран-7», НТ «Светлое», СНТ «Ландыш». На большинстве участков расположены частные дома и дачи.

Еще 60 участков планируется зарезервировать и (или) изъять для размещения водного объекта: на улицах Ярославского, Яснополянской, Переселенческой, в СНТ «Угольщик», СНТ «Цветущая Плющиха», СНТ «Ветеран-1».

Два участка на Выборной и переулке Сосновский резервируются для размещения канализационного коллектора

«Южный транзит» направлен на создание транспортной связи между федеральными автодорогами Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Его реализация позволит оптимизировать движение на основных улицах Новосибирска, замкнуть транспортное кольцо вокруг города и расширить возможности транспортно-логистических коридоров, связывающих Запад и Восток, а также Север и Юг.

Кроме того, проект направлен на увеличение грузо- и пассажиропотока через Сибирский транзит, который связывает Юго-Восточную Азию с Западной Европой. В настоящее время уже построена часть «Южного транзита» — Бугринский мост.

Стоимость разработки проекта Южного транзита в январе 2021 года оценивалась в 385,8 миллиона рублей. В ценах 2021 года стоимость его создания составляла 50 млрд рублей.

Фото базовое: пресс-службы правительства Новосибирской области, иллюстрация внутри текста — из документации Минстроя.

