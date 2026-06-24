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Общество

ПСБ продает ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» с шагом на понижение

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Общая оценочная стоимость предлагаемого имущества составляет 92 547 229 000 рублей

30 июня состоится повторный аукцион по продаже активов, принадлежащих ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря». В рамках данного аукциона будет предложен пакет из 18 компаний. Этот пакет включает в себя 100% долей уставного капитала таких обществ, как ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», ООО «Кстово-Девелопмент», ООО «Феникс», ООО «Лига», ООО «Север Эстейт», ООО «ЕГ Логистика», ООО «Союз-Инвест», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Логопарк Дон», ООО «Кстовский Индустриальный Парк 1» и ООО «Первомайская Заря». Также в лот входят акции акционерных обществ «Кулон-Истра», «Ногинск-Восток», «Кулон Девелопмент», «Ресурс-Экономия» и «Торос».

Общая оценочная стоимость предлагаемого имущества составляет 92 547 229 000 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются по 29 июня 2026 года. Сами торги начнутся 30 июня 2026 года, в 13:00 (мск). Аукцион будет проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом».

В соответствии с требованиями законодательства, регулирующего приватизационные процессы, первоначальная цена процедуры будет соответствовать рыночной стоимости реализуемого имущества. Предусмотрена возможность поэтапного снижения цены вплоть до 50% от начальной стоимости. Каждое понижение будет осуществляться с шагом в 5%. В случае, если найдется несколько претендентов, готовых подтвердить заявленную начальную цену или стоимость на одном из этапов снижения, торги будут продолжены в формате аукциона на повышение, с шагом в 1%.

Предприятия, входящие в состав продаваемого лота, осуществляют свою деятельность на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областях.

Подробнее об условиях продажи — на сайтах ГИС «Торги» и АО «Российский аукционный дом».

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Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : торги ПСБ банки

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Казахстан рассматривает возможность участия в работе «СКИФа»

Рост цен на бензин уже оказал влияние на инфляцию в Новосибирске в мае

Автор: Юлия Данилова

Годовая инфляция по итогам мая в Новосибирской области составила 5,6%. В целом по стране цены за год выросли меньше — на 5,3%, говорится в обзоре, представленном пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ.

При этом рост цен сдерживало сезонное удешевление тепличных овощей и зелени. Это связано с сокращением расходов на их производство, а также поступлением в регион фруктов и овощей нового урожая. Цены на плодоовощную продукцию в этом году в целом на 6% меньше, чем годом ранее. Эксперты Сибирского ГУ ЦБ констатируют, что в мае также подешевела молочная продукция. Наиболее серьезное снижение было замечено по маслу — на 10% к уровню 2025 года, до 1109 рублей за кг.

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В Новосибирске начали ремонт подпорной стенки на Ипподромской магистрали

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске заключён муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по восстановлению подпорной стенки и участка автомобильной дороги на Ипподромской магистрали — одной из ключевых транспортных артерий города. Подрядчиком выступит ООО «ПК МВГ», сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Работы развернутся на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя (справа по ходу движения в сторону улицы Фрунзе), в районе дома № 49. Согласно контракту, завершить восстановление планируется к февралю 2027 года, однако подрядчик рассчитывает сдать объект уже в текущем году.

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«Красный факел» принял участие в VII Фестивале театров Дальнего Востока

Автор: Марина Санькова

Театральный коллектив «Красный факел» из Новосибирска впервые присоединился к фестивальной жизни острова Сахалин, представив свою постановку «Мертвые души» (18+). Этот спектакль, созданный художественным руководителем Андреем Прикотенко, был показан в рамках гостевой программы VII Дальневосточного фестиваля театров. Оба представления прошли с полным аншлагом на сцене Южно-Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова.

Директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева отметила, что это событие ознаменовало собой прекрасное завершение 106-го театрального сезона, который начался с гастролей в Санкт-Петербурге. По ее словам, эти противоположные по географическому положению города — Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург — наглядно демонстрируют как необъятность России, так и востребованность театра «Красный факел». Спектакль «Мертвые души» — это технически сложная и масштабная постановка, требующая участия почти всей труппы, однако, отработанная команда успешно адаптирует ее к условиям любой сцены. Гореявчева подчеркнула вдохновленную игру актеров и искреннюю реакцию сахалинского зрителя, что сделало показ одним из лучших. Она также выразила благодарность организаторам фестиваля, властям Сахалинской области и всем, кто способствовал теплому приему, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

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В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации топлива

Автор: Артем Рязанов

На заседании оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова обсудили ситуацию с топливообеспечением в регионе. В совещании приняли участие представители топливного рынка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

— По данным штаба, поставки топлива в Новосибирскую область идут в соответствии с планами. За минувшие сутки все сети АЗС в регионе стабильно обслуживали розничных покупателей. При этом на отдельных станциях временно отсутствовали некоторые виды бензина — это связано со сроками прибытия и разгрузки бензовозов, — говорится в сообщении.

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Под угрозой урожай и дачные посадки: в Новосибирской области зафиксированы суховеи

Автор: Артем Рязанов

Агрометеорологи «Западно‑Сибирского УГМС» сообщили о появлении на большей части Новосибирской области суховеев — иссушающих ветров, которые способны нанести серьёзный урон сельскохозяйственным культурам, а также растениям на дачных участках.

Суховей формируется в жаркую погоду на фоне антициклона: это ветер скоростью от 5 м/с, сочетающийся с высокой температурой воздуха и низкой влажностью. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков не ожидается — значит, ситуация вряд ли улучшится.

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Водоотведение для Бронных переулков в Новосибирске разработает питерская компания

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила задание на разработку документации по планировке и межеванию территории, предусматривающей размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения «Комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории Бронных переулков в Кировском районе (1 этап строительства)». Документ опубликован на сайте муниципалитета.

Работу будет выполнять ООО «Д-Проект». До 30 июня 2027 года компания должна предоставить документацию в департамент строительства и архитектуры мэрии. В течение двух недель департамент будет принимать предложения от юрлиц и физлиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.

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