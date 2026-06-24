ПСБ продает ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря» с шагом на понижение

30 июня состоится повторный аукцион по продаже активов, принадлежащих ГК Raven Russia и ООО «Первомайская Заря». В рамках данного аукциона будет предложен пакет из 18 компаний. Этот пакет включает в себя 100% долей уставного капитала таких обществ, как ООО «Кулон СПБ», ООО «Логопарк Обь», ООО «Кстово-Девелопмент», ООО «Феникс», ООО «Лига», ООО «Север Эстейт», ООО «ЕГ Логистика», ООО «Союз-Инвест», ООО «Гориго», ООО «Дельта», ООО «Логопарк Дон», ООО «Кстовский Индустриальный Парк 1» и ООО «Первомайская Заря». Также в лот входят акции акционерных обществ «Кулон-Истра», «Ногинск-Восток», «Кулон Девелопмент», «Ресурс-Экономия» и «Торос».

Общая оценочная стоимость предлагаемого имущества составляет 92 547 229 000 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются по 29 июня 2026 года. Сами торги начнутся 30 июня 2026 года, в 13:00 (мск). Аукцион будет проводиться на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом».

В соответствии с требованиями законодательства, регулирующего приватизационные процессы, первоначальная цена процедуры будет соответствовать рыночной стоимости реализуемого имущества. Предусмотрена возможность поэтапного снижения цены вплоть до 50% от начальной стоимости. Каждое понижение будет осуществляться с шагом в 5%. В случае, если найдется несколько претендентов, готовых подтвердить заявленную начальную цену или стоимость на одном из этапов снижения, торги будут продолжены в формате аукциона на повышение, с шагом в 1%.

Предприятия, входящие в состав продаваемого лота, осуществляют свою деятельность на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областях.

Подробнее об условиях продажи — на сайтах ГИС «Торги» и АО «Российский аукционный дом».