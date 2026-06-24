Казахстан рассматривает возможность участия в работе «СКИФа»

Казахстан планирует принять участие в проекте «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. О планах республики по развитию научного сотрудничества с Россией на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон.

По его словам, сейчас идут переговоры о создании специальной исследовательской станции для Белоруссии и Казахстана на базе СКИФ. В перспективе рассматривается возможность более широкого сотрудничества в рамках Евразийского союза.

— У нас сейчас хорошее взаимодействие с агентством по атомной энергии в Казахстане. У них большое желание присоединиться к России, к Скифу, с тем чтобы, может быть, потом делать то же самое и в Казахстане, — сообщил Валентин Пармон.

Академик отметил, что в Казахстане активно развивается атомная отрасль: республика обладает одними из крупнейших в мире месторождений урана, в планах — строительство двух атомных электростанций, в том числе одной с помощью Росатома.

Валентин Пармон подчеркнул, что СКИФ — это объект мирового уровня, соответствующий понятию научно-технологического лидерства. Установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвёртого поколения, позволит проводить исследования в материаловедении, энергетике, биомедицине и фармацевтике. По его оценке, к концу 2026 года в переговорах с Казахстаном ожидается серьёзное продвижение.

В мае во время прямой линии губернатор Новосибирской области сообщал, что строительно-монтажные работы на синхротроне «СКИФ» в Кольцово полностью завершены. Первый эксперимент на СКИФе в Новосибирске планируется провести в августе.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском ЦКП «СКИФ» представили новейшее оборудование.