Завод по выпуску готовых блюд появится под Новосибирском

На инвестиционном совете Новосибирской области был представлен проект создания производственного комплекса по выпуску готовых блюд. Инициатором выступает ООО «Освоение Сибири» в партнерстве с ООО «ТДК КОТ». «ТДК КОТ» работает в Дальневосточной федеральном округе на рынке готовых блюд длительного хранения с 2021 года. С 2024 года компания системно изучала рынок и занималась дистрибьюцией. В первый год поставки готовой продукции составили 30 000 единиц, в 2025 году — 250 000.

— В Новосибирской области в Линево мы хотим построить завод полного цикла по производству готовых блюд длительного хранения. Наша цель — выйти на объём производства 7,2 млн порций в год. Выход на полную мощность запланирован на 2033 год, — отметил генеральный директор ООО «Освоение Сибири» Станислав Бочаренко.

Объем инвестиций в проект составит 105 млн рублей, из них — 32 млн — собственные средства компании. По его словам, для реализации проекта в регионе создана компания — «Освоение Сибири», достигнуты договоренности о получении кредита на реализацию проекта от Сбербанка в размере 50 млн рублей. Оставшиеся ресурсы компания рассчитывает привлечь у других банков партнёров. Подобрано здание для размещения производства. Оно расположено на территории ТОСЭР Линево. Также достигнуты договоренности с торговыми сетями на ежемесячную поставку готовой продукции на 15 млн рублей, а также с государственными и корпоративными заказчиками — на 2 млн.

— Проведены переговоры с сельхозтоваропроизводителями Искитимского района, достигнуты предварительные договоренности о поставках необходимого сырья. Мы хотим, чтобы сырьё было местное, сибирское, — подчеркнул бизнесмен.

В ходе реализации проекта будет создано 20 рабочих мест со средней зарплатой рублей 133 тысячи рублей к 2034 году. Налоговая отдача после выхода на проектную мощность составит 50 млн рублей в год.

Инвестсовет региона поддержал проект.

По данным Минпромторга Новосибирской области, сегмент питания навынос в 2025 году в регионе рос наиболее активно. Количество таких предприятий в области увеличилось на 20% и достигло 311. На втором месте по темпам роста был рынок доставки. На начало марта 2026 года в регионе работали 367 компаний МСП (рост на 15% за год). Новосибирская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству игроков этого рынка.

Напомним, на осень 2025 года в выручке ритейла готовая еда занимала 2,5-6,5%. В 2024 году продажи в сегменте выросли на 24%, а к 2030-му ожидаемый рост рынка составит около 40%. Об этом на XI Сибирском форуме «Ритейл будущего» сообщал замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

По данным сервиса Контур.Фокус, учредитель ООО «ТДК КОТ» Наталья Сиденко. Выручка в 2025 году составила 53,9 млн рублей (+99%), чистая прибыль — 2,3 млн (557 тысяч).

Ранее редакция сообщала о том, что внедрение ГОСТа готовой еды привлечет в новосибирские магазины покупателей. При этом с рынка начнет уходить малый бизнес.