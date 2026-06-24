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Бизнес

Завод по выпуску готовых блюд появится под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

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Он будет расположен на территории опережающего развития в Линево

На инвестиционном совете Новосибирской области был представлен проект создания производственного комплекса по выпуску готовых блюд. Инициатором выступает ООО «Освоение Сибири» в партнерстве с ООО «ТДК КОТ». «ТДК КОТ» работает в Дальневосточной федеральном округе на рынке готовых блюд длительного хранения с 2021 года. С 2024 года компания системно изучала рынок и занималась дистрибьюцией. В первый год поставки готовой продукции составили 30 000 единиц, в 2025 году — 250 000.

— В Новосибирской области в Линево мы хотим построить завод полного цикла по производству готовых блюд длительного хранения. Наша цель — выйти на объём производства 7,2 млн порций в год. Выход на полную мощность запланирован на 2033 год, — отметил генеральный директор ООО «Освоение Сибири» Станислав Бочаренко.

Объем инвестиций в проект составит 105 млн рублей, из них — 32 млн — собственные средства компании. По его словам, для реализации проекта в регионе создана компания — «Освоение Сибири», достигнуты договоренности о получении кредита на реализацию проекта от Сбербанка в размере 50 млн рублей. Оставшиеся ресурсы компания рассчитывает привлечь у других банков партнёров. Подобрано здание для размещения производства. Оно расположено на территории ТОСЭР Линево. Также достигнуты договоренности с торговыми сетями на ежемесячную поставку готовой продукции на 15 млн рублей, а также с государственными и корпоративными заказчиками — на 2 млн.

— Проведены переговоры с сельхозтоваропроизводителями Искитимского района, достигнуты предварительные договоренности о поставках необходимого сырья. Мы хотим, чтобы сырьё было местное, сибирское, — подчеркнул бизнесмен.

В ходе реализации проекта будет создано 20 рабочих мест со средней зарплатой рублей 133 тысячи рублей к 2034 году. Налоговая отдача после выхода на проектную мощность составит 50 млн рублей в год.

Инвестсовет региона поддержал проект.

По данным Минпромторга Новосибирской области, сегмент питания навынос в 2025 году в регионе рос наиболее активно. Количество таких предприятий в области увеличилось на 20% и достигло 311. На втором месте по темпам роста был рынок доставки. На начало марта 2026 года в регионе работали 367 компаний МСП (рост на 15% за год). Новосибирская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству игроков этого рынка.

Напомним, на осень 2025 года в выручке ритейла готовая еда занимала 2,5-6,5%. В 2024 году продажи в сегменте выросли на 24%, а к 2030-му ожидаемый рост рынка составит около 40%. Об этом на XI Сибирском форуме «Ритейл будущего» сообщал замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

По данным сервиса Контур.Фокус, учредитель ООО «ТДК КОТ» Наталья Сиденко. Выручка в 2025 году составила 53,9 млн рублей (+99%), чистая прибыль — 2,3 млн (557 тысяч).

Ранее редакция сообщала о том, что внедрение ГОСТа готовой еды привлечет в новосибирские магазины покупателей. При этом с рынка начнет уходить малый бизнес. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : инвестсовет доставка Готовая еда

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Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

Стоит отметить, что с 2023 по 2025 годы на реализацию инвестпрограммы на площадке БЭМЗ компания направила уже 3,6 млрд рублей. Средства были направлены на организацию производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники.

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У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли около 10 тонн арбузов и дынь

Автор: Артем Рязанов

В Октябрьском районе Новосибирска в ходе рейда по выявлению мест нелегальной торговли, у предпринимателей было изъято около 10 тонн бахчевых культур, которые реализовывались с нарушением закона.

Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Октябрьского района провели проверку торговых точек на Гусинобродском шоссе. В результате проверки были обнаружены нарушения возле торгового центра «Зима».

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Рост цен на бензин уже оказал влияние на инфляцию в Новосибирске в мае

Автор: Юлия Данилова

Годовая инфляция по итогам мая в Новосибирской области составила 5,6%. В целом по стране цены за год выросли меньше — на 5,3%, говорится в обзоре, представленном пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ.

При этом рост цен сдерживало сезонное удешевление тепличных овощей и зелени. Это связано с сокращением расходов на их производство, а также поступлением в регион фруктов и овощей нового урожая. Цены на плодоовощную продукцию в этом году в целом на 6% меньше, чем годом ранее. Эксперты Сибирского ГУ ЦБ констатируют, что в мае также подешевела молочная продукция. Наиболее серьезное снижение было замечено по маслу — на 10% к уровню 2025 года, до 1109 рублей за кг.

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В Новосибирске начали ремонт подпорной стенки на Ипподромской магистрали

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске заключён муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по восстановлению подпорной стенки и участка автомобильной дороги на Ипподромской магистрали — одной из ключевых транспортных артерий города. Подрядчиком выступит ООО «ПК МВГ», сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Работы развернутся на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя (справа по ходу движения в сторону улицы Фрунзе), в районе дома № 49. Согласно контракту, завершить восстановление планируется к февралю 2027 года, однако подрядчик рассчитывает сдать объект уже в текущем году.

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В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации топлива

Автор: Артем Рязанов

На заседании оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова обсудили ситуацию с топливообеспечением в регионе. В совещании приняли участие представители топливного рынка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

— По данным штаба, поставки топлива в Новосибирскую область идут в соответствии с планами. За минувшие сутки все сети АЗС в регионе стабильно обслуживали розничных покупателей. При этом на отдельных станциях временно отсутствовали некоторые виды бензина — это связано со сроками прибытия и разгрузки бензовозов, — говорится в сообщении.

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Новосибирск готовит первый в России научный туристический маршрут

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области утвердили состав объектов, которые войдут в маршрут «Наука на вкус. Новосибирск». Защита проекта на федеральном уровне запланирована на второе полугодие 2026 года. Это будет первый в России национальный туристический маршрут в сфере научно-популярного туризма.

— В этом году мы выходим на защиту первого в России национального маршрута в сфере научно-популярного туризма и во втором полугодии двадцать шестого года планируем его защитить, — рассказала на пресс-конференции  заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

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