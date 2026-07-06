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В регионах Сибири адаптируют условия заправки на АЗС к реалиям

Автор: Юлия Данилова

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Практически везде введен особый режим пропуска для спецтехники и пассажирского транспорта, а также разрешено заливать топливо в канистры

Губернаторы сибирских регионов комментируют ситуацию с топливом на своих территориях в официальных каналах в социальных сетях.

Томск. Поставки на частные АЗС запускаются

Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что к пятнице 3 июля семь организаций из районов области подписали договоры с «Томскнефтепродукт» («Роснефть») по поставкам бензина и дизтоплива. Поставки на частные АЗС в области уже идут. Он призвал глав районов и городов держать на контроле ситуацию с остальными независимыми АЗС. Мазур подчеркнул, что не все руководители таких компаний оперативно готовят документы для сотрудничества с новым поставщиком. Из-за субъективных факторов в очередях страдают люди.

Регион также прорабатывает вопрос поставок на АЗС с компанией «Газпромнефть региональные продажи».

Мазур констатировал, что уровень спроса в области по-прежнему превышает нормальный в 1,5 раза и призвал автомобилистов не поддаваться ажиотажу, не создавать на АЗС аварийных и конфликтных ситуаций. Уровень спроса по-прежнему в полтора раза превышает нормальный и обоснованный.

— Запасов топлива в Томской области даже при сегодняшнем спросе достаточно. И эти запасы регулярно пополняются, — заявил губернатор.

Иркутск. Расширен список тех, кому разрешено заливать бензин в канистры

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также отчитался о работе по обеспечению топливом независимых АЗС: на 7 АЗС компании «Крайснефть» в Иркутске начали заправлять машины горожан. Глава региона подчеркнул, что эта работа продолжится.

В регионе введена заправка вне очереди компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками, а также технических служб. Право на внеочередное обслуживание также имеют инвалиды.

Жителям отдаленных районов, а также фермерам, сельхозпредприятиям, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, компаниям, работающим в сфере отдыха и оздоровления детей, разрешено заливать топливо в канистры. После обращения в органы власти такие компании включаются в списки, которые подаются на АЗС.

Региональному Минцифры поручено проработать возможность выдачи QR-кодов покупателям, чтобы систематизировать процесс.

В регионе на АЗС компании «Роснефть» введен лимит отпуска на один автомобиль — до 50 литров в сутки, на остальных АЗС — до 30 литров в сутки.

К охране общественного порядка на АЗС привлекаются участники народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, казачьих обществ, членов военно-патриотических организаций.

Кемерово. Автоматические АЗС открыли, но снова могут закрыть

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что с 4 июля в регионе принято решение по отпуску топлива в специализированную тару установленного образца. Отпуск нефтепродуктов на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний «Газпромнефть» и «Лукойл» осуществляется по следующей схеме: 40 литров бензина на руки, из которых 10 литров можно залить в канистру.

Также в регионе возобновили работу автоматические заправки. На них топливо можно заливать только в бак (40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива).

— В случае несоблюдения обозначенных условий заправки самообслуживания принудительно снова закроют, — предупредил водителей региона Илья Середюк.

Новосибирск. Чиновникам рекомендовали экономить

В Новосибирской области ввели приоритетную заправку экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта: на АЗС сети «Газпромнефть» с 3 до 5 часов утра и с 12 до 15 часов дня.

Глава региона Андрей Травников рекомендовал чиновникам экономить топливо и подумать о переносе мероприятий, где нужно привлекать большое количество транспорта.

Омск. В канистры — можно

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что с понедельника, 6 июля, в регионе принято решение снять запрет на отпуск топлива канистры. На омских АЗС разрешили заливать топливо в канистры, исходя из ранее установленных лимитов: не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.

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Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : топливо бензин АЗС

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