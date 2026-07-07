В схемах «бумажного» НДС в Новосибирске отличились компании трех отраслей

Топ-3 отраслей

В ходе контрольных мероприятий налоговыми органами Новосибирской области установлено, что большинство новосибирских компаний, которых поймали за участие в схеме «бумажного» НДС, работают в торговле — 35%. Около 15% оказывают услуги по организации грузоперевозок, почти 11% заняты в строительной отрасли. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Как ранее заявляли налоговики, всего в регионе выявлены более 1 тысячи налогоплательщиков, участвовавших в этой схеме. Общая сумма неправомерно принятых налоговых вычетов превышает 2 млрд рублей.

В настоящее время налоговые органы региона совместно с прокуратурой и УФСБ России проводят мероприятия, направленные на устранение потерь бюджета и обеспечение поступления неуплаченных сумм налогов.

Налогоплательщикам предоставлено право самостоятельно направить в налоговые органы уточненные налоговые декларации и доплатить налог в бюджет, без применения соответствующих штрафных санкций. Остальным будут назначены налоговые проверки.

— Результатом проведения камеральных и выездных налоговых проверок, кроме суммы дополнительно начисленных налогов, станет привлечение этих налогоплательщиков к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 40% от суммы неуплаченных налогов. Кроме того, в зависимости от роли, характера и степени участия налогоплательщика в налоговых правонарушениях, связанных с неуплатой налогов в связи с использованием подложных счетов-фактур, предусмотрена уголовная ответственность, — подчеркнули в налоговой.

Первая ласточка

В ответе, полученном редакцией, также отмечается, что признание недействительными сделок с контрагентами, оформляющими «бумажный» НДС, может сопровождаться взысканием в доход государства полной суммы этих сделок. Такая практика уже реализована прокуратурой Новосибирской области.

Судя по материалам дела, которое рассматривалось в Арбитражном суде Новосибирской области, речь идет о решении, вынесенном в отношении ООО МЦ «Фрезка» в середине июня. В списке, помимо этой компании, фигурировали еще 24 юрлица. Прокуратура настаивала на признании ничтожными сделок, связанных с перечислением денежных средств от МЦ «Фрезка» этим компаниям. По версии ведомства, ООО МЦ «Фрезка» создало фиктивный документооборот с указанными организациями в целях получения налоговой выгоды в виде уменьшения подлежащего уплате налога на добавленную стоимость.

— Размер необоснованно заявленных налоговых вычетов за первый квартал 2023 года составил 2,98 млн рублей. За указанный период времени на счета организаций по фиктивным документам перечислены 12,18 млн рублей. В последующем данные денежные средства обналичены в банкоматах Новосибирска. В качестве оснований перечисления денежных средств указана оплата за товары, услуги, которые фактически этими организациями не поставлялись и не оказывались, — отмечается в документах.

В итоге суд решил применить последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать с 22 компаний в доход Российской Федерации денежные средства в размере более 12 млн рублей.

Стоит отметить, что управляющий партнер ООО «Юсконсалт», налоговый консультант Евгения Бондаренко отмечала в комментарии Infopro54, что решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу ООО МЦ «Фрезка» можно назвать одним из наиболее показательных налоговых кейсов последних лет.

— На первый взгляд речь идет о классическом споре о необоснованной налоговой выгоде и использовании так называемых технических контрагентов. Однако фактически мы видим формирование новой судебной практики, при которой государство использует не только налоговые, но и гражданско-правовые механизмы защиты бюджета, — констатировала эксперт.

Дело о «бумажном» НДС может поставить на грань разорения многие новосибирские компании: несколько логистов и грузоперевозчиков, оказавшихся в «черном списке», рассказали Infopro54, что их компании аккуратно платили НДС, но среди партнеров оказалась «паршивая овца», из-за которой «на доначисления попали все».

— Это очень большие суммы. У части компаний арестованы счета, машины, то есть полностью парализована деятельность. Помощи от властей они получить не могут. В налоговой говорят, что готовы снять претензии после полной камеральной и выездной проверки компании, если в ходе нее не будут выявлены нарушения. Думаю, что-то найдут в любом случае. Я не исключаю ликвидации юрлиц, попавших в схемы с «бумажным» НДС, — рассказал редакции участник рынка, знакомый с ситуацией.

«Бумажный» НДС

Напомним весной 2026 года в России была раскрыта крупнейшая площадка «бумажного» налога на добавленную стоимость. В состав организованной преступной группы, обеспечивающей ее работу, входила сеть из более 4,8 тысячи транзитных организаций, которые за период с 2023 по 2025 год сформировали «схемные» налоговые вычеты по НДС на общую сумму свыше 1,2 трлн рублей для более 40 тысяч компаний.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате, сообщал РБК. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2-3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальным новосибирским импортерам придется «обелять» поставки. Без оплаты НДС и акцизов за товар груз не пустят на территорию России.