Новосибирская область стала одним из центров развития киберспорта в России

Развитие киберспорта в регионе началось с экспериментального проекта: в 2022 году в Новосибирской области открылось отделение компьютерного спорта на базе Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Сегодня это направление стало важной частью спортивной системы региона.

Достижения региона впечатляют: сборная Новосибирской области в дисциплине «тактический трёхмерный бой» входит в число сильнейших команд России и успешно выступает на международных турнирах. За прошедший учебный год свои таланты проявили более 1500 школьников, студентов колледжей и вузов.

Как отмечает Om1 Новосибирск, масштаб развития подтверждается цифрами: в последнем сезоне цифровая Лига «Квазар» собрала 6500 спортсменов из 34 городов России. Участники из 650 учебных заведений соревновались за призовой фонд более 2 миллионов рублей.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что киберспорт вышел за рамки молодёжного увлечения. Появились корпоративные турниры, в которых участвуют 20 команд из разных регионов.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь подчеркнул образовательный потенциал киберспорта. По его словам, это не только соревнования и видеоигры, но и эффективный инструмент профориентации для молодёжи.

За 25 лет с момента признания киберспорта официальным видом спорта в России пройден путь от локальных турниров до полноценной спортивной системы с разрядами и стандартами подготовки.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских колледжах будут учить киберспорту.