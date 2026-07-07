Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Спорт

Новосибирская область стала одним из центров развития киберспорта в России

Автор: Артем Рязанов

Дата:

7 июля в стране отмечается День киберспорта — праздник, учреждённый в 2014 году по инициативе Федерации компьютерного спорта России

Развитие киберспорта в регионе началось с экспериментального проекта: в 2022 году в Новосибирской области открылось отделение компьютерного спорта на базе Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Сегодня это направление стало важной частью спортивной системы региона.

Достижения региона впечатляют: сборная Новосибирской области в дисциплине «тактический трёхмерный бой» входит в число сильнейших команд России и успешно выступает на международных турнирах. За прошедший учебный год свои таланты проявили более 1500 школьников, студентов колледжей и вузов.

Как отмечает Om1 Новосибирск, масштаб развития подтверждается цифрами: в последнем сезоне цифровая Лига «Квазар» собрала 6500 спортсменов из 34 городов России. Участники из 650 учебных заведений соревновались за призовой фонд более 2 миллионов рублей.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что киберспорт вышел за рамки молодёжного увлечения. Появились корпоративные турниры, в которых участвуют 20 команд из разных регионов.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь подчеркнул образовательный потенциал киберспорта. По его словам, это не только соревнования и видеоигры, но и эффективный инструмент профориентации для молодёжи.

За 25 лет с момента признания киберспорта официальным видом спорта в России пройден путь от локальных турниров до полноценной спортивной системы с разрядами и стандартами подготовки.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских колледжах будут учить киберспорту.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Общество Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : киберспорт

347
0
0
Предыдущая статья
Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах
Следующая статья
Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска никак не может найти арендаторов для размещения нестационарных торговых объектов на городских кладбищах. Первые результативные торги по выбору предпринимателей были проведены в конце весны. 25 мая было разыграно два лота на размещение киосков на Заельцовском кладбище на площади 12 кв м. Один достался ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В ходе торгов цена выросла на 7% до 194 тысячи рублей.

Следующий тендер с победителем состоялся 9 июня. Предприниматель Максим Ежак выиграл право на размещение НТО на участке 100 кв м на «Инском кладбище». В торгах принимали участие двое претендентов. В итоге стартовая цена годовой аренды выросла с 617 тысяч до 1,3 млн рублей.

Читать полностью

Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Новосибирске 437 домов площадью 152 тысячи кв метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится 3981 квартира, где проживают 9 930 человек.

30 ветхих домов планируется расселить в этом году за счет бюджета по муниципальной программе. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании. На данный момент расселено 12 домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2022 года. В процессе расселения по муниципальной программе находятся 25 домов.

Читать полностью

Обманутыми дольщиками оказались уже 550 семей из Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области насчитывается уже 550 семей, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Эта цифра была озвучена на круглом столе, посвященном защите прав обманутых участников ИЖС, который прошел в регионе с участием инициативных групп, представителей регионального Минстроя и депутатов Заксобрания. При этом в целом по стране общее число таких пострадавших превышает 20 тысяч, и, как отметил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов, реальной помощи от государства люди пока не получают.

Ситуация усугубляется тем, что большинство обманутых семей — это те, кто взял льготные ипотечные кредиты, в том числе семейную или сельскую ипотеку. Общая сумма выданных на эти цели средств в Новосибирской области составляет 1,6 млрд рублей. В итоге люди остались и без построенного жилья, и с огромными долгами перед банками, которые не идут навстречу и не пролонгируют льготные ставки, несмотря на рекомендации Центробанка.

Читать полностью

В Новосибирске утвердили планировку территории с выходом на будущий Ельцовский мост

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки территории в Железнодорожном и Заельцовском районах, ограниченной улицами Сухарной, Владимировской и береговой линией Оби. Документ запускает комплексное развитие участка площадью 378,53 га. Как результат население этой части города к 2030 году вырастет с 14 до 50,7 тыс. человек.

Утвержденный проект предполагает полную трансформацию правобережной территории. Вместо частного сектора и промышленных зон здесь появятся кварталы смешанной этажности, обеспеченные социальной инфраструктурой. Общий объем жилищного фонда увеличится в 3,4 раза — с 444 тыс. до 1,52 млн кв. м. При этом под снос пойдут 82 тыс. кв. м существующего жилья, в том числе 72,3 тыс. кв. м индивидуальных домов.

Читать полностью

Туристы запасаются канистрами с бензином, чтобы добраться до мест отдыха на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирцы продолжают выезжать на Алтай, который остаётся одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Путешествия проходят на фоне топливного кризиса. Infopro54 поговорил с туристами, которые приехали в республику 6 и 7 июля и чей маршрут рассчитан на поездки вглубь региона.

Ранее Infopro54 рассказывал о ситуации с заправками на Чуйском тракте и в районе Чемала. В новом материале — опыт тех, кто путешествует в удалённые районы Алтая, где обстановка отличается от массовых маршрутов.

Читать полностью

Новосибирские врачи осваивают операции на плоде в утробе матери

Автор: Оксана Мочалова

В областном перинатальном центре Новосибирска начали активно внедрять фетальную хирургию — операции, которые проводятся плоду еще до его рождения, прямо в утробе матери. Технология позволяет корректировать тяжелые врожденные пороки развития (в первую очередь — сердца) на самых ранних сроках и повышает шансы ребенка на выживание и здоровую жизнь после появления на свет. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая областным перинатальным центром Алла Дробинская.

На данный момент центр ежегодно выполняет порядка 10–15 процедур внутриутробного переливания крови при гемолитической болезни плода (резус-конфликт) и около 10 высокотехнологичных фетальных операций по федеральным квотам. Для развития этого направления врач-акушер-гинеколог центра направлен на стажировку в федеральный центр имени Кулакова в Москву.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Общество Спорт

Новосибирская область стала одним из центров развития киберспорта в России

Власть Недвижимость Общество

Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Власть

Депутаты Госдумы оценили ход строительства и ремонта соцобъектов в Новосибирске

Промышленность

Новосибирские энергетики ускорили утверждение инвестпроекта на 74%

Бизнес

У распредцентра под Новосибирском сформировалась очередь из десятков фур

Недвижимость

Застройщик выделил 300 млн рублей на переселение по КРТ в Горно-Алтайске

Бизнес Власть Недвижимость Общество

Обманутыми дольщиками оказались уже 550 семей из Новосибирской области

Авто

За три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%

Бизнес Власть Недвижимость Общество

В Новосибирске утвердили планировку территории с выходом на будущий Ельцовский мост

Авто Общество Туризм

Туристы запасаются канистрами с бензином, чтобы добраться до мест отдыха на Алтае

Медицина Общество

Новосибирские врачи осваивают операции на плоде в утробе матери

Общество

Народные дружинники вышли на дежурство на АЗС в Новосибирске

Общество

Новосибирский метрополитен установил новый рекорд пассажиропотока

Общество

Жара, вода и три секунды до беды: новосибирцам рассказали о правилах выживания на воде летом

Общество

В Новосибирской области распространяется опасное растение — борщевик Сосновского

Общество

Русфонд собирает средства для двухлетнего ребенка с диагнозом ДЦП

Власть Общество

Депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности