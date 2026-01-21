Предприниматели остановили торги на размещение киосков на кладбищах Новосибирска

Проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля на право заключения договора на размещение и эксплуатацию киосков на территории муниципальных кладбищ Новосибирска, приостановлено. Речь идет о земельных участках, предоставленных в бессрочное пользование МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Потенциальные участники аукционов подали жалобы в УФАС.

Как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе УФАС, предприниматели обжалуют аукционную документацию. В частности, речь идет об отсутствии плана размещения нестационарных объектов, а также требовании представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.

В поданных жалобах отмечается, что текстовая часть схемы, указывает лишь общую площадь и адресный ориентир лотов, графическая — указывает только размещение точек лота на карте Новосибирска.

— Ни одна из этих схем не содержит графического изображения участков земли, предоставляемых для НТО, и информации об их размерах, границах и конфигурации участков. Таким образом, организатор торгов не только скрыл (не предоставил) информацию необходимую для принятия решения об участии в аукционе, но и заведомо вводит участников торгов в заблуждение относительно возможности ознакомления с планом размещения НТО на сайте мэрии, — заявляется в документе.

Кроме того, заявители отмечают, что информация, необходимая для подготовки эскиза НТО организатором торгов — не предоставлена.

— Участки площадью 12 кв. м., указанные в извещениях, могут иметь как прямоугольную форму, со сторонами 3м. х 4м., или 2м х 6м., а могут — округлую, овальную, или любую другую простую или сложную форму. Для участков большей площадью, вариативность формы участков — значительно выше. То есть, организатор торгов фактически предлагает заявителю, для подготовки эскиза, попытаться угадать форму участка и вписать в нее изображение торгового павильона. При этом, аукционная комиссия вправе отклонить заявку, к которой будет приложен эскиз, не соответствующий неизвестным и не установленным требованиям, — подчеркивается в жалобе.

По версии обратившихся к УФАС предпринимателей, МКУ «Ритуальные услуги» за счет названных условий, не только ограничивает конкуренцию, но и допускает появление в процедуре торгов коррупциогенного фактора, позволяющего обеспечить преимущество какому-либо из участников аукциона, более других осведомленному о характеристиках участка земли, необходимых для подготовки эскиза.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что мэрия Новосибирска прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах предметами ритуальных услуг. В новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Их аренда будет разыграна на торгах.

В декабре 2025 на Клещихинском кладбище демонтировали 20 киосков с ритуальными принадлежностями (На базовом фото. — Ред.).

В конце декабря были объявлены первые четыре аукциона:

На Клещихинском кладбище (ул. Хилокская) выставлено семь павильонов разной площади. Начальная годовая арендная плата составляет от 120,4 тыс. рублей за 12 кв. метров до 1,762 млн рублей за 600 кв. метров.

На Северном кладбище (ул. Новоуральская) предлагаются три лота площадью 12, 140 и 165 кв. метров с начальной ставкой от 122,5 тыс. до 869,6 тыс. рублей в год.

На Чемском кладбище (Мичуринский сельсовет) разыграют два павильона (12 и 200 кв. м). Стартовая цена аренды — 88,1 тыс. и 607,7 тыс. рублей соответственно.

На сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

С 1 января 2026 года в Новосибирске вступили в силу новые требования к внешнему виду НТО.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты ожидают резкий рост стоимости аренды на торгах по размещению НТО на кладбищах, по аналогии с результатами аукционов по установке таких объектов в городских парках.