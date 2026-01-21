Предприниматели остановили торги на размещение киосков на кладбищах Новосибирска

Проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля на право заключения договора на размещение и эксплуатацию киосков на территории муниципальных кладбищ Новосибирска, приостановлено. Речь идет о земельных участках, предоставленных в бессрочное пользование МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Потенциальные участники аукционов подали жалобы в УФАС.
Как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе УФАС, предприниматели обжалуют аукционную документацию. В частности, речь идет об отсутствии плана размещения нестационарных объектов, а также требовании представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.
В поданных жалобах отмечается, что текстовая часть схемы, указывает лишь общую площадь и адресный ориентир лотов, графическая — указывает только размещение точек лота на карте Новосибирска.
— Ни одна из этих схем не содержит графического изображения участков земли, предоставляемых для НТО, и информации об их размерах, границах и конфигурации участков. Таким образом, организатор торгов не только скрыл (не предоставил) информацию необходимую для принятия решения об участии в аукционе, но и заведомо вводит участников торгов в заблуждение относительно возможности ознакомления с планом размещения НТО на сайте мэрии, — заявляется в документе.
Кроме того, заявители отмечают, что информация, необходимая для подготовки эскиза НТО организатором торгов — не предоставлена.
— Участки площадью 12 кв. м., указанные в извещениях, могут иметь как прямоугольную форму, со сторонами 3м. х 4м., или 2м х 6м., а могут — округлую, овальную, или любую другую простую или сложную форму. Для участков большей площадью, вариативность формы участков — значительно выше. То есть, организатор торгов фактически предлагает заявителю, для подготовки эскиза, попытаться угадать форму участка и вписать в нее изображение торгового павильона. При этом, аукционная комиссия вправе отклонить заявку, к которой будет приложен эскиз, не соответствующий неизвестным и не установленным требованиям, — подчеркивается в жалобе.
По версии обратившихся к УФАС предпринимателей, МКУ «Ритуальные услуги» за счет названных условий, не только ограничивает конкуренцию, но и допускает появление в процедуре торгов коррупциогенного фактора, позволяющего обеспечить преимущество какому-либо из участников аукциона, более других осведомленному о характеристиках участка земли, необходимых для подготовки эскиза.
Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что мэрия Новосибирска прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах предметами ритуальных услуг. В новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Их аренда будет разыграна на торгах.
В декабре 2025 на Клещихинском кладбище демонтировали 20 киосков с ритуальными принадлежностями (На базовом фото. — Ред.).
В конце декабря были объявлены первые четыре аукциона:
- На Клещихинском кладбище (ул. Хилокская) выставлено семь павильонов разной площади. Начальная годовая арендная плата составляет от 120,4 тыс. рублей за 12 кв. метров до 1,762 млн рублей за 600 кв. метров.
- На Северном кладбище (ул. Новоуральская) предлагаются три лота площадью 12, 140 и 165 кв. метров с начальной ставкой от 122,5 тыс. до 869,6 тыс. рублей в год.
- На Чемском кладбище (Мичуринский сельсовет) разыграют два павильона (12 и 200 кв. м). Стартовая цена аренды — 88,1 тыс. и 607,7 тыс. рублей соответственно.
На сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.
С 1 января 2026 года в Новосибирске вступили в силу новые требования к внешнему виду НТО.
Ранее редакция сообщала о том, что эксперты ожидают резкий рост стоимости аренды на торгах по размещению НТО на кладбищах, по аналогии с результатами аукционов по установке таких объектов в городских парках.