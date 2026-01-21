Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Власть

Предприниматели остановили торги на размещение киосков на кладбищах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Потенциальные участники увидели в процедуре аукционов признаки коррупции

Проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля на право заключения договора на размещение и эксплуатацию киосков на территории муниципальных кладбищ Новосибирска, приостановлено. Речь идет о земельных участках, предоставленных в бессрочное пользование МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Потенциальные участники аукционов подали жалобы в УФАС.

Как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в пресс-службе УФАС, предприниматели обжалуют аукционную документацию. В частности, речь идет об отсутствии плана размещения нестационарных объектов, а также требовании представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.

В поданных жалобах отмечается, что текстовая часть схемы, указывает лишь общую площадь и адресный ориентир лотов, графическая — указывает только размещение точек лота на карте Новосибирска.

— Ни одна из этих схем не содержит графического изображения участков земли, предоставляемых для НТО, и информации об их размерах, границах и конфигурации участков. Таким образом, организатор торгов не только скрыл (не предоставил) информацию необходимую для принятия решения об участии в аукционе, но и заведомо вводит участников торгов в заблуждение относительно возможности ознакомления с планом размещения НТО на сайте мэрии, — заявляется в документе.

Кроме того, заявители отмечают, что информация, необходимая для подготовки эскиза НТО организатором торгов —  не предоставлена.

— Участки площадью 12 кв. м., указанные в извещениях, могут иметь как прямоугольную форму, со сторонами 3м. х 4м., или 2м х 6м., а могут — округлую, овальную, или любую другую простую или сложную форму. Для участков большей площадью, вариативность формы участков — значительно выше. То есть, организатор торгов фактически предлагает заявителю, для подготовки эскиза, попытаться угадать форму участка и вписать в нее изображение торгового павильона. При этом, аукционная комиссия вправе отклонить заявку, к которой будет приложен эскиз, не соответствующий неизвестным и не установленным требованиям, — подчеркивается в жалобе.

По версии обратившихся к УФАС предпринимателей, МКУ «Ритуальные услуги» за счет названных условий, не только ограничивает конкуренцию, но и допускает появление в процедуре торгов коррупциогенного фактора, позволяющего обеспечить преимущество какому-либо из участников аукциона, более других осведомленному о характеристиках участка земли, необходимых для подготовки эскиза.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что мэрия Новосибирска прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах предметами ритуальных услуг. В новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Их аренда будет разыграна на торгах.

В декабре 2025 на Клещихинском кладбище демонтировали 20 киосков с ритуальными принадлежностями (На базовом фото. — Ред.).

В конце декабря были объявлены первые четыре аукциона:

  • На Клещихинском кладбище (ул. Хилокская) выставлено семь павильонов разной площади. Начальная годовая арендная плата составляет от 120,4 тыс. рублей за 12 кв. метров до 1,762 млн рублей за 600 кв. метров.
  • На Северном кладбище (ул. Новоуральская) предлагаются три лота площадью 12, 140 и 165 кв. метров с начальной ставкой от 122,5 тыс. до 869,6 тыс. рублей в год.
  • На Чемском кладбище (Мичуринский сельсовет) разыграют два павильона (12 и 200 кв. м). Стартовая цена аренды — 88,1 тыс. и 607,7 тыс. рублей соответственно.

На сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

С 1 января 2026 года в Новосибирске вступили в силу новые требования к внешнему виду НТО.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты ожидают резкий рост стоимости аренды на торгах по размещению НТО на кладбищах, по аналогии с результатами аукционов по установке таких объектов в городских парках

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : торговля ритуальные услуги НТО кладбища

294
0
0
Предыдущая статья
Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска
Следующая статья
Обрушившийся магазин в Новосибирске был самовольной постройкой

Обрушившийся магазин в Новосибирске был самовольной постройкой

Автор: Юлия Данилова

Магазин в Первомайском районе Новосибирска был самовольной постройкой. По информации мэрии, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал.

— В 2017 году сотрудниками УАСИ был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:084235:103 (согласно сведений ЕГРН – собственником является Турков Сергей Иванович) по ул. Наумова в Первомайском районе города Новосибирска. Управление в сентябре 2017 года проинформировало инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области (инспекцию ГСН) о необходимости привлечения застройщика к ответственности. Инспекция ГСН отказала в возбуждении дела, — говорится в сообщении мэрии.

Читать полностью

Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Жители Октябрьского района Новосибирска жалуются на транспортный коллапс, который начался 14 января. По словам местного жителя Егора Гусева, новые маршруты для большегрузов привели к тому, что фуры заблокировали узкие улочки частного сектора.

По словам собеседника, после изменения схемы движения большегрузы стали массово ездить через улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную. Проблема усугубляется плохим состоянием дорог: из-за снега и глубокой колеи фуры часто буксуют и застревают, полностью блокируя движение.

Читать полностью

«Герои НовоСибири»: управленцы будущего осваивают стратегию технологического суверенитета РФ

Участники проекта, среди которых ветераны и участники СВО, готовящиеся к карьере управленцев в органах власти, изучили общенациональные стратегические цели и конкретные инструменты их достижения в Новосибирской области.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова провела лекцию на тему «Технологический суверенитет. Научно-технологическая политика в Новосибирской области», акцентируя внимание на ключевых документах, определяющих долгосрочный вектор развития страны. Она подчеркнула, что стратегия научно-технологического развития, концепция технологического развития и национальные проекты, направленные на лидерство в технологиях, создают комплексную основу для достижения технологической независимости. Задача регионов, включая Новосибирскую область, – активно участвовать в этой работе, используя научный и промышленный потенциал для достижения общенациональных целей. Рейтинг научно-технологического развития, где Новосибирская область занимает пятое место, стимулирует регионы к активным действиям и позволяет оценить вклад каждого.

Читать полностью

Губернатор Травников оценил научный потенциал региона

Значительный научно-исследовательский потенциал Новосибирской области активно используется региональными органами власти в разнообразных областях: от защиты окружающей среды и аграрного сектора до строительства дорог и археологических изысканий. О ходе работы губернатору Андрею Травникову отчитались министры областного правительства на профильном совещании.

По информации министра науки и инновационной политики области Вадима Васильева, текущий перечень включает 28 задач: шесть уже выполнены, 15 находятся в процессе реализации, а по семи задачам подготовлены изменения. Кроме того, министерства предложили к рассмотрению три новые задачи. В бюджете на 2026 год на реализацию их всех заложено 136,4 млн рублей.

Читать полностью

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Автор: Юлия Данилова

В двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций. Как сообщили в областной прокуратуре, на месте работают спасательные службы, которые ведут разбор завала.

— На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.

Читать полностью

Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

По утвержденному плану в 2025 году дорожный фонд Новосибирской области по доходам должен был составить 34,4 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 33,25 млрд или 96,7%. Об этом на заседании профильного комитета регионального парламента сообщил министр транспорта области Анатолий Костылевский.

— Невыполнение составило 1,155 млрд рублей. Основными причинами невыполнения доходной части стало снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты — 792,6 млн рублей в связи с снижением объема отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок. Вторая причина — недопоступление штрафов с камер фотовидеофиксации — 453 млн рублей, — констатировал Костылевский.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть Право&Порядок

Обрушившийся магазин в Новосибирске был самовольной постройкой

Бизнес Власть

Предприниматели остановили торги на размещение киосков на кладбищах Новосибирска

Власть Город Общество

Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Власть

«Герои НовоСибири»: управленцы будущего осваивают стратегию технологического суверенитета РФ

Власть

Губернатор Травников оценил научный потенциал региона

Бизнес Общество Право&Порядок

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Финансы

Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

Общество

Новосибирский автоэксперт высказался об изменениях в обучении в автошколах с марта

Общество

Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе

Власть

Дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей

Общество

Готовность новой поликлиники на улице Чистякова оценили в 80%

Бизнес Промышленность

Инвестор построит под Новосибирском завод горячего цинкования

Власть

Новосибирская область установила срок реформы местной власти

Бизнес

По итогам 2025 года число откликов на вакансии Сбера достигло 5 млн — максимума за всю историю компании

Бизнес Власть Город

Управляющие компании Новосибирска отказываются от малоквартирных домов

Власть Общество

Новосибирская область направит 5 млрд рублей на жилье для сирот в 2026 году

Общество

Ограничить рекламу «вредной» еды для детей предложили общественники

Общество

В Новосибирске под угрозой сноса может оказаться историческое здание начала ХХ века

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности