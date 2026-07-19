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Бизнес Власть

Проект теплоснабжения Новосибирска до 2033 года вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

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Документ определяет стратегию развития тепловых сетей и источников энергии

В Новосибирске опубликован проект актуализированной схемы теплоснабжения города до 2033 года. Документ, разработанный на 2026 год, детально описывает состояние всех ключевых элементов системы: от ТЭЦ и крупных котельных до тысяч километров тепловых сетей. В основе документа — цифровая модель, которая позволяет моделировать гидравлические режимы, просчитывать последствия аварий и выбирать оптимальные сценарии развития города с учётом подключения новых потребителей.

Согласно проекту, общая установленная тепловая мощность источников Новосибирска составляет 9317 Гкал/ч, при этом почти 70% приходится на четыре ТЭЦ, а остальное — на котельные. Суммарная протяжённость тепловых сетей превышает 2,7 тыс. км, а износ магистральных трубопроводов достигает 69% — около 500 км сетей эксплуатируются более 25 лет. В январе 2024 года эта проблема обернулась масштабной аварией в Ленинском и Кировском районах, после которой был введён режим чрезвычайной ситуации. Именно поэтому одна из ключевых задач новой схемы — повышение надёжности системы, включая разделение зон теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и модернизацию наиболее изношенных участков.

Проект содержит и долгосрочный прогноз, согласно которому общая тепловая нагрузка города к 2033 году вырастет на 9% — с нынешних 7808 Гкал/ч до 8490 Гкал/ч. Основным драйвером роста станет масштабное строительство: за период с 2025 по 2033 год в Новосибирске планируется ввести 16,3 млн квадратных метров новых зданий, из которых 12,2 млн квадратных метров придётся на жильё. Пик строительной активности ожидается после 2028 года. Наиболее интенсивная застройка прогнозируется в Плющихинском жилмассиве, а также в районах улиц Ипподромской, Кубовой и Аэропорт. Суммарный прирост тепловых нагрузок от нового строительства составит 708 Гкал/ч, из которых 70% даст жильё, 26% — общественные здания и лишь 4% — производственные объекты.

Самая серьёзная нагрузка ляжет на три района: Октябрьский (+118 Гкал/ч), Советский (+115 Гкал/ч) и Ленинский (+104 Гкал/ч). Суммарный прирост по этим трём районам превышает прирост всех остальных вместе взятых. При этом снос ветхого жилья позволит снять с сетей 26 Гкал/ч, что компенсирует около 4% от общего прироста. Кроме того, с 2028 года новые здания начнут проектироваться по ужесточённым стандартам энергоэффективности и будут потреблять на 50% меньше тепла, чем старые. Это один из факторов, которые будут сдерживать рост нагрузок.

Подавляющая часть прироста — 81% — ляжет на сети АО «СГК-Новосибирск», что потребует от компании масштабных инвестиций в модернизацию и расширение мощностей. При этом, согласно проекту, на ТЭЦ города уже сегодня имеется значительный резерв тепловой мощности, составляющий 26% от установленной мощности. Это создаёт потенциал для подключения новых потребителей, однако требует своевременной реконструкции распределительных сетей.

Приём замечаний и предложений к проекту принимается до 3 августа 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы побили рекорд по летнему потреблению электроэнергии.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Алиса

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : теплоснабжение обсуждение

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Количество нарушений земельного законодательства в Новосибирске выросло на 42%

Автор: Оксана Мочалова

Штрафы за нарушения земельного законодательства в Новосибирской области выросли в 2,8 раза — с 50 до 140 тысяч рублей за год. Такие данные содержатся в докладе Управления Росреестра по Новосибирской области о состоянии и использовании земель в 2025 году.

Еще более впечатляющая динамика — у устранённых нарушений. За год владельцы земельных участков исправили 814 нарушений, что в 73 раза больше, чем в 2024 году.

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Просрочка новосибирцев по кредитам выросла на 25% за год

Автор: Оксана Мочалова

За 2025 год объём просроченной задолженности жителей Новосибирской области по розничным кредитам (без учёта ипотеки) увеличился на 25,6%, достигнув на 1 января 2026 года 30,9 млрд рублей. В денежном выражении прирост за год составил 6,3 млрд рублей. Для сравнения: за первый квартал 2026 года прирост просрочки по всей России составил те же 6,3 млрд рублей. Таким образом, одна Новосибирская область за год нарастила столько же просроченных долгов, сколько вся страна — всего за три месяца. Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой Консультант» на основе статистики Банка России.

К 1 июня 2026 года накопленная просрочка в регионе превысила 32,3 млрд рублей. За первые пять месяцев текущего года она выросла ещё на 4,6% (+1,4 млрд), причём основное ускорение пришлось на апрель-май. Если в первом квартале прирост составлял около 680 млн рублей, то только за два последних месяца он достиг 730 млн рублей.

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«Оплата в офисе — прошлый век»: новосибирцы не хотят платить за услуги управляющих компаний в кассе

Автор: Юлия Данилова

Избалованные цифровизацией коммерческих и государственных услуг жители Новосибирска воспринимают в штыки требования лично оплачивать услуги специалистов управляющих компаний.

— В нашей УК в Ленинском районе дистанционно принимают только оплату за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы вызвать домой слесаря, сантехника, электрика и т.д., нужно прийти в офис компании и лично оплатить эти услуги. Проблема в том, что офис работает с 8 до 17 часов, то есть их рабочее время совпадает со временем работы большинства предприятий и компаний, а значит, для оплаты нужно отпрашиваться у руководства. Плюс потом нужно ждать специалиста, который «придет в течении дня, так как много вызовов». Это еще один день отгула, — об этом редакции Infopro54 рассказала жительница Ленинского района.

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В Госдуме предложили автоматизировать поиск свободной записи к врачу по ОМС

Автор: Артем Рязанов

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать систему автоматического поиска свободных мест для записи к врачу через портал «Госуслуги» и медицинские информационные системы. Это решение направлено на устранение проблем с доступностью медицинской помощи, когда в поликлинике отсутствуют талоны на нужную дату.

— Предлагаю автоматизировать данный процесс, закрепив за Единой государственной информационной системой здравоохранения, региональными медицинскими информационными системами и сервисом «Госуслуги» функцию автоматического подбора медицинской организации, работающей в системе обязательного медицинского страхования, если в поликлинике прикрепления отсутствует возможность записи к врачу в установленный срок, — говорится в письме на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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«Чисто и не пахнет»: бизнес в Новосибирске зарабатывает на бассейнах под открытым небом

Автор: Юлия Данилова

Посещение открытого бассейна в Новосибирске стоит около 2,2 тысяч рублей в будние дни и 2,8 тысяч — в выходные. Об этом сообщили эксперты сервиса 2ГИС, изучившие предложения в городах-миллионниках России.

По стоимости этой услуги Новосибирск находится на пятом месте в стране. Наиболее высокая стоимость посещения бассейнов в Москве: в среднем в будни она составляет 2714 рублей, в выходные — 3023 рубля. Далее идут Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань.

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Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Автор: Юлия Данилова

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ―  ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

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