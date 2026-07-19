Проект теплоснабжения Новосибирска до 2033 года вынесли на обсуждение

В Новосибирске опубликован проект актуализированной схемы теплоснабжения города до 2033 года. Документ, разработанный на 2026 год, детально описывает состояние всех ключевых элементов системы: от ТЭЦ и крупных котельных до тысяч километров тепловых сетей. В основе документа — цифровая модель, которая позволяет моделировать гидравлические режимы, просчитывать последствия аварий и выбирать оптимальные сценарии развития города с учётом подключения новых потребителей.

Согласно проекту, общая установленная тепловая мощность источников Новосибирска составляет 9317 Гкал/ч, при этом почти 70% приходится на четыре ТЭЦ, а остальное — на котельные. Суммарная протяжённость тепловых сетей превышает 2,7 тыс. км, а износ магистральных трубопроводов достигает 69% — около 500 км сетей эксплуатируются более 25 лет. В январе 2024 года эта проблема обернулась масштабной аварией в Ленинском и Кировском районах, после которой был введён режим чрезвычайной ситуации. Именно поэтому одна из ключевых задач новой схемы — повышение надёжности системы, включая разделение зон теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и модернизацию наиболее изношенных участков.

Проект содержит и долгосрочный прогноз, согласно которому общая тепловая нагрузка города к 2033 году вырастет на 9% — с нынешних 7808 Гкал/ч до 8490 Гкал/ч. Основным драйвером роста станет масштабное строительство: за период с 2025 по 2033 год в Новосибирске планируется ввести 16,3 млн квадратных метров новых зданий, из которых 12,2 млн квадратных метров придётся на жильё. Пик строительной активности ожидается после 2028 года. Наиболее интенсивная застройка прогнозируется в Плющихинском жилмассиве, а также в районах улиц Ипподромской, Кубовой и Аэропорт. Суммарный прирост тепловых нагрузок от нового строительства составит 708 Гкал/ч, из которых 70% даст жильё, 26% — общественные здания и лишь 4% — производственные объекты.

Самая серьёзная нагрузка ляжет на три района: Октябрьский (+118 Гкал/ч), Советский (+115 Гкал/ч) и Ленинский (+104 Гкал/ч). Суммарный прирост по этим трём районам превышает прирост всех остальных вместе взятых. При этом снос ветхого жилья позволит снять с сетей 26 Гкал/ч, что компенсирует около 4% от общего прироста. Кроме того, с 2028 года новые здания начнут проектироваться по ужесточённым стандартам энергоэффективности и будут потреблять на 50% меньше тепла, чем старые. Это один из факторов, которые будут сдерживать рост нагрузок.

Подавляющая часть прироста — 81% — ляжет на сети АО «СГК-Новосибирск», что потребует от компании масштабных инвестиций в модернизацию и расширение мощностей. При этом, согласно проекту, на ТЭЦ города уже сегодня имеется значительный резерв тепловой мощности, составляющий 26% от установленной мощности. Это создаёт потенциал для подключения новых потребителей, однако требует своевременной реконструкции распределительных сетей.

Приём замечаний и предложений к проекту принимается до 3 августа 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы побили рекорд по летнему потреблению электроэнергии.