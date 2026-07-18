Просрочка новосибирцев по кредитам выросла на 25% за год

За 2025 год объём просроченной задолженности жителей Новосибирской области по розничным кредитам (без учёта ипотеки) увеличился на 25,6%, достигнув на 1 января 2026 года 30,9 млрд рублей. В денежном выражении прирост за год составил 6,3 млрд рублей. Для сравнения: за первый квартал 2026 года прирост просрочки по всей России составил те же 6,3 млрд рублей. Таким образом, одна Новосибирская область за год нарастила столько же просроченных долгов, сколько вся страна — всего за три месяца. Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой Консультант» на основе статистики Банка России.

К 1 июня 2026 года накопленная просрочка в регионе превысила 32,3 млрд рублей. За первые пять месяцев текущего года она выросла ещё на 4,6% (+1,4 млрд), причём основное ускорение пришлось на апрель-май. Если в первом квартале прирост составлял около 680 млн рублей, то только за два последних месяца он достиг 730 млн рублей.

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле Новосибирской области на начало июня составила 10,6% — это выше среднего по России (9,57%). Годом ранее показатель был на уровне 9,5%. При этом сам портфель розничных кредитов в регионе за пять месяцев 2026 года вырос всего на 0,8%, до 304,95 млрд рублей. Таким образом, неплатежи растут быстрее объёма выданных ссуд.

В Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает второе место по абсолютному объёму просроченных розничных долгов. Лидирует Красноярский край с 35,0 млрд рублей (+5,4% за пять месяцев). На третьей строчке — Кемеровская область (29,5 млрд, +5,1%). Далее следуют Иркутская область (28,3 млрд, +3,4%) и Алтайский край (21,1 млрд, +0,6%).

Самые высокие темпы прироста в СФО за пять месяцев зафиксированы в Республике Тыва (+12,6%), Хакасии (+3,9%) и Кемеровской области (+5,1%). Омская и Томская области пока демонстрируют наименьший рост — 2,4% и 2,8% соответственно.

В целом по России за пять месяцев 2026 года объём просрочки по розничным кредитам вырос на 35,6 млрд рублей, превысив 1,47 трлн рублей. Среднемесячный прирост в апреле-мае составил 14,7 млрд рублей, что в семь раз выше, чем в первом квартале (2,1 млрд рублей).

— Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле к концу года может превысить уровень в 10%. На начало июня этот показатель составляет 9,57%, в конце марта был 9,48%. Прежде доля росла из-за снижения выдач, но портфель с начала года, пусть и незначительно, всё же вырос на 1,4%, — отмечает генеральный директор «Долгового Консультанта» Денис Аксёнов.

По его словам, трудности заёмщиков оказались сильнее жёстких требований регулятора к платёжеспособности.

Ранее редакция сообщала, что банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании.