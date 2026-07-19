С начала 2026 года из Новосибирской области выслали более 800 иностранцев

Главное управление МВД России по Новосибирской области отчиталось о значительных усилиях по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В 2026 году сотрудники ведомства провели масштабную проверку, охватив около 5 тысяч объектов.

В рамках оперативно-профилактических действий полиция тщательно проверила торговые точки, строительные площадки, промышленные зоны и места проживания иностранных граждан. Проверки помогли выявить более 4 тысяч нарушителей правил пребывания в России.

Меры реагирования последовали оперативно: более 800 иностранцев выдворили из страны в административном порядке по материалам миграционных подразделений. Полицейские также направили свыше 3 тысяч предписаний о запрете въезда на территорию России для нарушителей, чтобы предотвратить повторные инциденты.

Ранее редакция сообщала о том, что самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске.