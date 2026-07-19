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Общество

С начала 2026 года из Новосибирской области выслали более 800 иностранцев

Автор: Артем Рязанов

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Было подано свыше 3 тысяч запросов на запрет въезда

Главное управление МВД России по Новосибирской области отчиталось о значительных усилиях по контролю за соблюдением миграционного законодательства. В 2026 году сотрудники ведомства провели масштабную проверку, охватив около 5 тысяч объектов.

В рамках оперативно-профилактических действий полиция тщательно проверила торговые точки, строительные площадки, промышленные зоны и места проживания иностранных граждан. Проверки помогли выявить более 4 тысяч нарушителей правил пребывания в России.

Меры реагирования последовали оперативно: более 800 иностранцев выдворили из страны в административном порядке по материалам миграционных подразделений. Полицейские также направили свыше 3 тысяч предписаний о запрете въезда на территорию России для нарушителей, чтобы предотвратить повторные инциденты.

Ранее редакция сообщала о том, что самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : Мигранты МВД запрет выдворение

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В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества со студентами

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества со студентами

Автор: Артем Рязанов

Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и под видом оформления учебных документов выманивать у студентов коды из SMS, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он сообщил, что злоумышленники убеждают студентов в необходимости подтвердить свою электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам сессии. После этого они просят назвать код из СМС, который, как выясняется, используется для входа в личный кабинет или изменения личных данных.

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В Первомайском районе произошел крупный разлив дизельного топлива

Автор: Артем Рязанов

В Первомайском районе Новосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого произошло значительное разлитие дизельного топлива. Об этом информирует муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) региона.

Спасатели сообщили, что около остановки «Звёздная» на дорогу вылилось около 200 литров солярки. Разлив занял площадь около 100 квадратных метров.

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Ввод жилья в Новосибирской области сократился на треть в первом полугодии

Автор: Артем Рязанов

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области зафиксировано значительное снижение объёмов жилищного строительства. Общий объём введённого жилья составил 789 тысяч квадратных метров, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Циан, объём ИЖС сократился на 43%, что составило 415 тысяч квадратных метров введённого жилья.

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Инфляция показала рост в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В июне 2026 года цены в Новосибирской области, по данным Росстата и Банка России, увеличились на 0,72% по сравнению с маем. Годовая инфляция ускорилась до 5,76%, что ниже общероссийского показателя в 6,02%.

В июне выросли цены на твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры. Производители и торговые сети заложили в стоимость увеличение затрат на ингредиенты, обслуживание оборудования, логистику и оплату труда. Несмотря на это, по сравнению с июнем прошлого года сыры стали немного дешевле. По данным Новосибирскстата, на 12 января средняя цена за килограмм  составляла 921,77 рубля, а к 13 июля снизилась до 900,68 рубля.

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Wildberries ввёл меры поддержки продавцов после атаки дронов на склады

Автор: Артем Рязанов

Wildberries предоставит продавцам скидки. Как сообщила основатель компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале, на некоторых складах теперь действуют скидки на хранение товаров. Эти скидки будут действовать 45 дней с момента поставки.

— Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы. Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим следующие меры — скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100%-ную скидку на транзитные поставки в региональные склады, — написала Татьяна Ким.

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Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в РФ

Автор: Артем Рязанов

Россельхознадзор попросил иранскую Организацию по защите растений приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию.

Поставки цветов из Ирана в 2026 году заметно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года. Хотя в фитосанитарных сертификатах страной происхождения указан Иран, внешне продукция и её упаковка практически не отличаются от той, что раньше ввозили из Армении.

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Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

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Общество

С начала 2026 года из Новосибирской области выслали более 800 иностранцев

Общество

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