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Бизнес Власть Общество

Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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Иностранцы активно трудоустраиваются на станции техобслуживания автомобилей

Иностранцы уходят со стройки

Самой востребованной у трудовых мигрантов сферой трудоустройства в Новосибирской области сейчас является ремонт транспортных средств и мотоциклов. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. На втором месте находится сфера строительства, на третьем — сфера транспортировки.

— Здесь у нас произошли изменения. Ранее на первом месте было строительство,  — констатировала она.

Кроме того, по словам Фоменко, трудовые мигранты в регионе работают в сфере сельского и лесного хозяйства, а также в оптовой и розничной торговле.

По ее словам, для получения права на работу в регионе граждане Узбекистана, Таджикистана, Грузии, Казахстана и Киргизии оформляют патенты. В 2025 году регион получил по этой статье 1,38 млрд рублей.

Нарушают законодательство

При этом Людмила Фоменко констатировала, что количество нарушений, которые допускают как работодатели, так и сами иностранные граждане, в области увеличивается.

— Мы выявили несколько нарушений, допущенных работодателями: по незаконному привлечению к трудовой деятельности иностранных граждан, которые не оформили разрешительные документы, либо оформили, но работодатели допускают нарушение сроков уведомления, хотя для этого нет никаких препятствий, — отметила она.

При этом эксперт подчеркнула, что большинство этих работодателей — физические лица.

— Большинство работодателей – юридических лиц сейчас все-таки законопослушны. Физические лица почему-то допускают такие нарушения. Надеемся, что в следующем году таких нарушений не будет, — резюмировала она.

«Потому что больше не с кем»

Опрошенные редакцией Infopro54 независимые участники рынка СТО отмечают, что стараются не брать на работу трудовых мигрантов, так как «очень много возни с документами и ответственности».

— Многие иностранцы плохо знают язык, контролировать их сложно, в том числе за пределами СТО. Конфликты с правоохранительными органами нам точно не нужны, — говорили собеседники редакции.

Однако, некоторые владельцы СТО признаются, что работают с этой категорией сотрудников, «потому что больше не с кем».

— Молодежь в автосервис идет неохотно, предпочитая работать курьерами, где выше заработки и можно самим формировать нагрузку. Среди специалистов старшего поколения много пьющих, которые могут подвести в самый неожиданный момент, — пояснил Infopro54 собственник нескольких СТО, расположенных в районах города.

При этом предприниматели отмечают, что на рынке города стало ощутимо больше СТО, которые открывают выходцы из стран СНГ. Они нанимают соотечественников.

Китайцы в помощь

Ряд собеседников редакции считают, что смена сфер деятельности произошла из-за граждан КНР, которые приезжают на вахты в Новосибирск для обслуживания и ремонта китайских автомобилей.

— Количество китайских автомобилей в городе растет с каждым месяцем. Они постоянно модифицируются и нашим специалистам сложно разобраться в их начинке, в причинах сбоя. Крупные СТО, в том числе работающие при салонах, которые берут на ремонт, обслуживание машины из КНР, приглашают сотрудников, знающих технику. Они чинят машины и обучают местных ребят, — рассказал владелец одного из салонов.

По его словам, переток трудовых мигрантов в другие сферы был вполне предсказуем, так как на многих стройках в городе темпы серьезно упали.

Региональные запреты

Напомним, в апреле Министерство труда и социального развития Новосибирской области объявило о начале разработки документа, который может изменить правила привлечения иностранной рабочей силы в регионе. Речь идет о проекте постановления губернатора, предполагающем введение запрета на использование труда иностранцев, работающих на основе патентов, по ряду направлений экономической деятельности. В министерстве отметили, что новый запрет затронет работодателей, которые активно привлекают иностранцев с патентами. Речь идет о более чем 100 хозяйствующих субъектах.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками и табачными изделиями, такси и детские сады. С 2026-го к списку добавились автомобильный грузовой транспорт, работа социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание, а также сфера спорта.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума ужесточает правила для трудовых мигрантов

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : СТО работа патенты Мигранты

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