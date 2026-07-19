В Первомайском районе произошел крупный разлив дизельного топлива

В Первомайском районе Новосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого произошло значительное разлитие дизельного топлива. Об этом информирует муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) региона.

Спасатели сообщили, что около остановки «Звёздная» на дорогу вылилось около 200 литров солярки. Разлив занял площадь около 100 квадратных метров.

Сотрудники МАСС и специалисты МКУ «Первомайский» прибыли на место происшествия. Для устранения последствий они использовали КАМАЗ с песком. Песком засыпан загрязнённый участок, чтобы предотвратить скольжение транспортных средств и возможные возгорания.

В настоящее время работники МКУ «Первомайский» занимаются очисткой дороги от использованного песка, смешанного с остатками дизельного топлива.

— Просим отнестись с пониманием, не мешать работе специалистов и по возможности объезжать участок, — предупредили в МАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области произошла утечка топлива на железной дороге.