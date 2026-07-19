В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества со студентами

Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и под видом оформления учебных документов выманивать у студентов коды из SMS, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он сообщил, что злоумышленники убеждают студентов в необходимости подтвердить свою электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам сессии. После этого они просят назвать код из СМС, который, как выясняется, используется для входа в личный кабинет или изменения личных данных.

— Особенность этой схемы заключается в том, что аферисты используют максимально реалистичный повод, связанный с учебным процессом. Для студентов вопросы сессии, ведомостей и взаимодействия с деканатом являются привычными, поэтому просьба может не вызвать сразу подозрений. Мошенники рассчитывают именно на доверие к представителям образовательной организации и на желание быстро решить формальный вопрос, — добавил депутат изданию РИА Новости.

Немкин напомнил, что работникам вузов запрещено запрашивать СМС-коды, пароли или другие личные данные. Электронная подпись и подтверждение личности должны оформляться без передачи секретных кодов третьим лицам по телефону. При любых сомнениях следует напрямую связаться с деканатом через официальные каналы и уточнить информацию.

Парламентарий уточнил, что власти видят, как преступники всё чаще адаптируют свои схемы под конкретные социальные группы: студентов, пенсионеров, работников организаций. По его словам, аферисты используют актуальные жизненные ситуации, чтобы сделать обращение максимально убедительным.

В связи с этим он подчеркнул, что сегодня особенно важно формировать у граждан устойчивую привычку: никакие коды из сообщений, данные для входа и подтверждения личности нельзя сообщать посторонним.

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