Шесть новосибирских отелей запустили заселение через Макс

С сентября 2026 года жители и гости Новосибирской области смогут заселяться в гостиницы без бумажного паспорта. В регионе запускается эксперимент по использованию цифрового удостоверения личности через мессенджер «Макс». Шесть местных отелей уже тестируют новый сервис.

Речь идет о возможности предъявить цифровой ID вместо традиционного документа при оформлении в средствах размещения. Система избавляет от необходимости заполнять анкеты от руки и показывать оригинал паспорта сотруднику стойки регистрации.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Светланы Шарпф, к эксперименту присоединились отели «Гранд Автограф», «Н» и «Золотое руно», санаторий «Парус-Резорт», загородные объекты «Лаки Глэмпинг» и «Поляна Верде».

— До конца сентября сервис по заселению через цифровой ID в мессенджере «Макс» должен быть внедрен во всех отелях с номерным фондом более 50 номеров, — пояснила министр.

Остальным средствам размещения дается еще два года на подготовку.

Отмечается, что сервис доступен совершеннолетним гражданам, включая случаи заселения с детьми.

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