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Бизнес Общество Туризм

Новосибирская область обгоняет Байкал по темпам прироста туристов

Автор: Оксана Мочалова

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Эксперты связали рост с развитием глэмпингов и семейного отдыха

Прирост туристического потока в Новосибирской области в 2026 году достигнет 20-25%, в то время как в Иркутской области (озеро Байкал) этот показатель составит 10-15%. К таким выводам пришли аналитики Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ), изучив динамику турпотока, инвестиционную активность и количество агротуристических проектов в регионах Сибирского федерального округа.

Эксперты фиксируют в регионе устойчивый спрос на выезды на фермы и базы отдыха на выходные. Туристов привлекают разнообразие программ, включая гастрономические туры и мастер-классы. Отдыхающие все чаще выбирают не просто проживание, а полноценное погружение в сельский быт, экологичные маршруты и локальную кухню. Драйверами роста в регионе становятся развитие глэмпингов, фермерских хозяйств и событийных мероприятий. Популярность набирает формат отдыха, при котором можно совместить тишину и природу с комфортом.

Традиционно сильными точками притяжения в СФО остаются Республика Алтай и Алтайский край. Например, в Республике Алтай в прошлом году наблюдался настоящий бум с ростом потока на 40-45%. Здесь хорошо развиты конные маршруты, поездки на пасеки и в мараловодческие хозяйства, популярен формат «жизни в горах». В Алтайском крае ежегодный стабильный рост обеспечивается за счет сыроварен, экоферм и сочетания сельского туризма с гастрономией.

Иркутская область, несмотря на мировую известность озера Байкал, показывает более скромный прирост в 10-15%. Слабый, но уверенный рост в 5-10% демонстрируют Хакасия, Красноярский край, Кемеровская, Омская и Томская области. Аналитики выделяют Республику Тыва как потенциально сильного игрока в ближайшие годы. Регион, не тронутый массовым туризмом, может резко набрать популярность за счет уникальной кочевой культуры, аутентичных маршрутов и необычной гастрономии.

— Основываясь на оценке числа проектов в сфере агротуризма в Сибири и растущем потоке, а также учитывая рост интереса к этой сфере, мы прогнозируем на 2026 год рост в 15-20% для Сибирского федерального округа. Помимо уже имеющихся готовых и привычных предложений, гости будут искать и нетипичные углы зрения на регионы, у принимающей стороны есть возможность проявить себя с неожиданной стороны, — отмечает исполнительный директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Евгений Приходько.

Аналитики добавляют, что для всего СФО сейчас характерен спрос на «медленный» и экологичный отдых. Сибиряки всё чаще выбирают поездки на экофермы и базы в горах или у озер, отдавая предпочтение проживанию в домиках с банями и локальной кухней вместо классического массового туризма.

Стоит отметить, что интерес к деревенскому и неспешному формату отпуска среди жителей региона наблюдается на протяжении нескольких лет. В Новосибирской области вырос спрос на аренду изб и так называемый «избинг» — отдых в исконно русских жилищах для цифрового детокса и восстановления сил.

Ранее редакция сообщала, что на туристическом рынке Новосибирска ходовыми товарами становятся сон и тишина.

Фото редакции Infopro54, автор- Денис Бабенко

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Рубрики : Бизнес Общество Туризм

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : туризм агротуризм

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