Энергетики направят почти 700 млн рублей на экологические проекты в Новосибирске

В 2026 году Сибирская генерирующая компания вложит 696 млн рублей в повышение экологичности работы теплоэлектроцентралей Новосибирской области.

По сравнению с предыдущим годом объем финансирования вырастет примерно на 17%, сообщили в АО «СГК – Новосибирск». Средства будут направлены как на реализацию новых инвестиционных проектов, так и на ремонт оборудования, обеспечивающего снижение воздействия энергетических объектов на окружающую среду.

Одним из ключевых направлений станет внедрение систем непрерывного онлайн-контроля выбросов на Новосибирских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На ТЭЦ-4 уже ведется монтаж оборудования на двух дымовых трубах. Система включает газоанализаторы, измерители скорости потока, давления и концентрации пыли. Полученные данные будут автоматически передаваться в надзорные органы в режиме реального времени. Общий объем инвестиций в проект в 2025–2026 годах составит 121 млн рублей.

На ТЭЦ-5 в 2026 году планируется начать проектирование аналогичной системы для самой высокой дымовой трубы города. Стоимость работ оценивается в 93 млн рублей.

Еще одним крупным экологическим проектом станет модернизация золоулавливающего оборудования на ТЭЦ-4. На станции стартует обновление мокрой золоулавливающей установки котла №5. В настоящее время завершена техническая экспертиза, а проектные работы запланированы на следующий год. Общий бюджет модернизации превысит 117 млн рублей.

Кроме того, на ТЭЦ-5 будут установлены новые средства измерения расхода воды на водозаборном сооружении. Стоимость проекта составит 23 млн рублей.

В целом на реализацию экологических инвестиционных проектов в 2026 году будет направлено более 124 млн рублей. Общая стоимость всех природоохранных проектов СГК, рассчитанных на ближайшие три года, оценивается примерно в 1,3 млрд рублей.

Существенная часть расходов компании на экологию приходится на ремонтную программу. Из запланированных на 2026 год 5,8 млрд рублей на ремонты генерирующего оборудования не менее 580 млн рублей будет направлено на поддержание экологической безопасности работы станций. В программу включены ремонты 95 единиц основного оборудования на пяти ТЭЦ региона, в том числе капитальный ремонт 17 агрегатов.

Особое внимание уделено восстановлению и модернизации золоулавливающих установок, электрофильтров, газоходов дымовых труб и систем гидрозолоудаления. В компании отмечают, что капитальные ремонты энергетического оборудования позволяют не только продлить срок его службы, но и повысить экологичность работы станций. Так, модернизация энергоблока ТЭЦ-5 позволяет ежегодно экономить до 18 тыс. тонн топлива, что эквивалентно примерно 300 вагонам угля.

Также в течение года будут проводиться работы по обслуживанию насосного оборудования, ремонту трубопроводов ливневой канализации и систем отвода сточных вод.

По итогам 2026 года совокупные вложения СГК в экологичность работы генерирующего оборудования Новосибирской области достигнут 696 млн рублей, что станет одним из крупнейших объемов природоохранного финансирования компании в регионе за последние годы.