Новосибирская область может пополниться двумя складами для продуктовых сетей

Региональное правительство ведет переговоры о строительстве новых логистических хабов для федеральных ритейлеров. Речь идет о создании распределительных центров (РЦ) для сети «Магнит» и холдинга X5 Group (объединяет «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик»). О планах по расширению торговой инфраструктуры 27 июля доложил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

По его словам, на сегодняшний день складская сеть региона уже насчитывает восемь крупных распределительных объектов. Среди действующих игроков — не только продуктовые гиганты, но и представители других сегментов ритейла: «Лента», «Ашан», а также сети спортивных товаров, электроники и товаров повседневного спроса, включая «Спортмастер», М.Видео, DNS и «Монетку».

Как отметил глава минпромторга, существующие мощности работают не только на обеспечение полок новосибирских магазинов. Эти узлы играют роль стратегического резерва и логистических ворот для соседних территорий, гарантируя стабильность поставок продовольствия даже в пиковые нагрузки.

Пока детали будущих проектов остаются предметом переговоров. В министерстве не уточняют ни сроки закладки объектов, ни их примерную стоимость, ни точное месторасположение площадок.

Впрочем, действующие центры иногда сталкиваются с логистическими сбоями. Так, в начале июля 2026 года у распределительного центра сети «Монетка» (входящей в группу «Лента») в селе Толмачево скопились десятки фур. Водители жаловались на многосуточные простои, нехватку элементарных удобств и неопределенность со сроками разгрузки. В самой компании «Лента» проблему объяснили последствиями топливного кризиса: перевозчики сбивались с графика, прибывали на РЦ плотными группами вне согласованных окон, что создавало критическую нагрузку на пропускные зоны. В компании заверили, что приняли меры для ускорения процессов и нормализации ситуации, сместив приоритет на разгрузку скоропортящихся и социально значимых товаров.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские магазины начнут штрафовать за просрочку в автоматическом режиме.