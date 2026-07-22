В школах Новосибирской области открыто более 500 вакансий для учителей

Накануне нового учебного года в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области сохраняется острая потребность в педагогических кадрах. Infopro54 изучил июльскую сводку регионального Министерства образования и посчитал, сколько учителей не хватает.

В июле 2026 года вакансии открыты в 30 районах и округах, а также в городах Бердске, Искитиме, Оби и Кольцово. В сводку не включены школы самого Новосибирска. Точное количество вакансий — 521. Больше всего школам не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков (в основном английского), физики, химии и биологии.

В Баганском районе, например, ищут учителей русского языка, математики, иностранного языка, физики, химии и биологии. В Барабинском районе востребованы учителя русского языка, математики, иностранного языка, физики, биологии и химии. В Болотнинском районе требуются учителя русского языка, математики, физики, химии, биологии и информатики. В Венгеровском районе нужны учителя русского языка, математики, географии, иностранного языка и начальных классов.

Помимо учителей-предметников, школы ищут педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов-организаторов, воспитателей и преподавателей-организаторов основ безопасности и защиты Родины.

Практически все вакансии предполагают полную занятость с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю. В некоторых школах нагрузка может быть выше — в отдельных случаях она достигает 30–40 часов.

Традиционно самый высокий спрос сохраняется на учителей русского языка и литературы. За ним следуют учителя математики, физики, информатики и иностранных языков. Остро не хватает преподавателей биологии, химии и географии.

Наибольшее количество вакансий зафиксировано в Новосибирском районе — здесь открыто 49 учительских ставок. В Мошковском районе — 35 вакансий. Это самые высокие показатели кадровой потребности среди всех муниципальных образований области.

Анализ вакансий, опубликованных на онлайн-ресурсах, показывает, что учителям предлагают зарплату от 30 до 90 тысяч рублей. В частных школах обещают до 120 тысяч рублей.

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