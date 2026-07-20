В Новосибирской области ожидаются сильные ливни и град

В ближайшие дни в регионе сохранится неустойчивая погода. По данным ЕДДС, вечером 20 июля, а также 21 и 22 июля в Новосибирске ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 22–25 м/с.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС, 20 июля днем воздух прогреется до +26…+31 °C, ночью опустится до +13…+18 °C. Возможны небольшие дожди с грозами, на юго-западе — местами сильные. Ночью и утром в отдельных районах — туман. Ветер восточный: ночью 2–7 м/с (порывы до 12 м/с), днем 4–9 м/с (порывы до 16 м/с).

Во вторник, 21 июля, днем ожидается +25…+30 °C, ночью +15…+20 °C. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди и грозы. Во время гроз возможны сильные ливни, крупный град и шквалы до 22 м/с (на юге области — до 25 м/с). Ночью и утром местами туман.

В среду, 22 июля, столбики термометров покажут днем +24…+29 °C, ночью +14…+19 °C. Ночью осадки ожидаются местами, днем — повсеместно, с грозами. Возможны очень сильные дожди и крупный град. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с (порывы до 16 м/с), при грозах — шквалы до 22 м/с.

В четверг, 23 июля, температура понизится: днем +23…+28 °C, ночью +14…+19 °C. В ряде районов — кратковременные дожди с грозами (местами сильные). Ветер северный, днем 4–9 м/с (порывы до 14 м/с), при грозах — шквалы до 19 м/с.

Водителей и пешеходов просят не парковать машины под деревьями и избегать шатких конструкций из-за риска падения предметов при шквалах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область идет грозовой фронт.