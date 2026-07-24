В Кировском районе Новосибирска модернизировали мобильную сеть

Компания МТС модернизировала покрытие мобильной сети в районе новосибирского «Озера Грёз». Инженеры развернули новую базовую станцию в Кировском районе города, что привело к улучшению качества связи не только в самой зоне отдыха, но и на прилегающих жилых улицах Сибиряков-Гвардейцев и Беловежской.

«Озеро Грёз» является востребованным местом для досуга жителей левобережья Новосибирска, предлагая разнообразные возможности: от аренды беседок, куполов и юрт до активного отдыха на воде, такого как сапбординг, катамараны и вейкбординг, а также пляжного отдыха у бассейна.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов пояснил, что при улучшении сетевого покрытия учитываются такие факторы, как плотность застройки и особенности жизни горожан, включая нужду в стабильном соединении в зонах активного и семейного досуга. Он подчеркнул, что модернизация сети в Кировском районе является прямой реакцией на актуальные потребности жителей. Озеро Грёз, ставшее популярным местом для получения ярких впечатлений, требует соответствующего качества связи, чтобы люди могли без проблем делиться этими моментами, отметил Пахомов.