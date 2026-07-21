Спрос на мобильные фотосессии вырос в Новосибирске в 6 раз

Жители Новосибирской области всё чаще обращаются к профессиональным фотографам для съемки важных семейных событий. Аналитики зафиксировали значительный рост спроса на услуги фотографов, причем свадебные торжества стали абсолютным лидером этого тренда.

Летом 2026 года спрос на свадебную съемку вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом. По данным Авито, особенно вырос интерес к съемке обряда венчания — на 60%, а запросы на отдельные фотосессии жениха и невесты прибавили 15%.

Схожая динамика наблюдается и в сегменте детских мероприятий. Родители хотят профессионально документировать взросление детей. Особенно выделяется съемка последнего звонка — число заказов на эту услугу выросло более чем вдвое. Общий спрос на детские фотосессии увеличился на 87%. Помимо школьных праздников, востребованными остаются и более ранние этапы: семейные съемки прибавили 59%, фотосессии новорожденных — 45%, а съемка детских праздников — 18%.

Параллельно с возвращением к классическим семейным ценностям рынок демонстрирует интерес и к современным форматам. Клиенты всё чаще просят не статичные портреты, а живые, динамичные кадры. Наибольший всплеск зафиксирован в категории мобильного контента — спрос вырос более чем в 6 раз. Создание 3D-видеороликов увеличилось вчетверо, а услуги по анимации прибавили 34%. При этом классические жанры не сдают позиций: индивидуальные съемки выросли на 51%, уличные фотосессии — на 49%.

Эксперты связывают такую динамику с общим запросом общества на сохранение памяти и укрепление традиционных устоев. Как отмечает декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова, современные дети и подростки, воспитанные в цифровой среде, перестали искать чудеса и волшебство, для них важнее близость, безопасность и понятные эмоциональные связи. Вслед за детьми меняются и их родители, которые всё больше ценят реальные, живые моменты, проведённые с семьёй.

Жители региона рассматривают фотосъемку не как разовую акцию, а как регулярную практику обновления семейного архива, способную остановить мгновения и сохранить память о самых важных людях.

Этот тренд совпадает с общими изменениями на рынке услуг. Как отмечает соучредитель кейтеринговой компании Анна Сидевич, люди стали гораздо внимательнее подходить к тому, за что именно они платят. Время эмоциональных решений проходит. Сегодня даже при организации торжеств заказчики хотят видеть ценность каждого вложенного рубля. Они по-прежнему стремятся сделать свадьбу или юбилей запоминающимся событием, но теперь обсуждают каждую деталь, чтобы впечатление от праздника было ярким, а бюджет — оправданным.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы не хотят платить за услуги управляющих компаний в кассе.