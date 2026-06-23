Как из фильма ужасов: новосибирские дети боятся клоунов

«Аниматор» не равно «клоун»

В России падает спрос на клоунов. За четыре года он сократился в восемь раз, сообщил Mash. Эксперты связывают тенденцию с изменением форматов развлечений и предпочтений аудитории.

Участники новосибирской индустрии развлечений отметили, что заказы на клоунов к ним не поступают уже много лет.

— Я работаю на рынке с 2015 года. Клоуна у нас заказывали несколько раз, но это был клоун из фильма ужасов (Фильм, снятый по книге «Оно»* Стивена Кинга. Книга изъята из продажи в России в связи с пропагандой ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). — Ред.). Сейчас родители чаще заказывают детям персонажей из мультиков, — рассказала редакции Infopro54 руководитель комитета индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов «Вондер Вуд», «Квестляндия», «Киндер-Квест», «Прятки 5.0» Марина Москаленко.

Руководитель Студии пластической репризы «Театр усачей», клоун с двадцатилетним стажем Олег Сусляков считает, что речь идет о подмене понятий. По его словам, клоун, который работает с детьми, и коверный клоун, работающий на манеже, — это две разные профессии.

— Еще в начале 2000-х «аниматор» было равно «клоун». Сейчас у детей свои кумиры. Они смотрят мультфильмы и передачи, и родители заказывают в агентствах любимых ребятишками персонажей. Агентства, в свою очередь, адаптируются под спрос, — говорит собеседник редакции.

Классическая отечественная клоунада, по его словам, сегодня непопулярна у российской молодежи. Кроме того, в стране практически нет площадок для обмена опытом, что приводит к угасанию профессии. Она держится только на энтузиастах.

Страшно аж жуть

Участники новосибирского рынка говорят, что современные дети боятся клоунов.

— Маленькие дети боятся, так как клоун для них ― незнакомый персонаж, очень яркий. У детей постарше клоун ассоциируется со страшными историями из фильмов, — говорит Марина Москаленко.

Декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андронникова полагает, что изменение спроса на клоунов — не просто ситуативная реакция, а отражение глубинных изменений, связанных, в первую очередь, с изменением психики современного ребенка под влиянием социальных процессов и процессов взросления, которые мы видим.

— Почему дети боятся клоунов? Клоунофобия имеет под собой несколько серьезных психологических оснований. Само наличие термина говорит, что это не каприз конкретного ребенка, а совершенно естественная реакция, и в ее основе лежит целый ряд факторов. Во-первых, для ребенка очень важно считывать эмоции другого человека, с которым он общается, а гротескный грим клоуна, его большой нос, увеличенные руки и ноги не дают ребенку увидеть его настоящие эмоции. Ребенок часто не может понять, что это за человек, чего от него ждать, и поэтому испытывает тревогу, недоверие и другие отрицательные эмоции. Кроме того, клоун для ребенка — совершенно неестественный, пугающий персонаж. У него утрированные жестикуляция, башмаки, нос, он очень громкий, резкий, непредсказуемый, и ребенок очень часто пугается этой резкости и непредсказуемости. Ребенок ищет стабильность и поэтому может воспринимать поведение клоуна как угрожающее. Также сказывается и влияние массовой культуры, — рассуждает эксперт.

У старшего поколения, по ее словам, совершенно другой опыт восприятия клоунов. У них он ассоциируется с чем-то хорошим, мирным, добрым, они привыкли именно к такому образу клоуна. А у молодого поколения превалирует образ злого клоуна, именно такого, как в фильме «Оно»* по Стивену Кингу, от которого ты не знаешь, чего ожидать.

— Скорее всего, этих клоунов заказывают для детей в таком возрасте, когда они хотят подтвердить свою храбрость при встрече с этим ужасом. Для детей, которые не имеют такой потребности, подобный персонаж может оказаться очень пугающим, — предупреждает Ольга Андронникова.

В любом случае, если клоун нарушает личные границы ребенка, например пытается вовлечь его в игру, хватает за руки, нарушая границы, то ребенок может очень негативно отреагировать на такое вторжение.

Олег Сусляков удивился информации о том, что новосибирские дети боятся клоунов.

— Думаю, причина в том, что аниматоры перебарщивают с гримом, неестественными париками и пёстрыми костюмами. В отечественной клоунаде у клоуна минимум яркого грима и зачастую классический костюм, т.е. образ «обычного», привычного ребенку человека с некоторыми нотками гиперболизации, — добавил собеседник редакции.

Не верят в волшебство

Марина Москаленко выделяет еще один тренд на региональном рынке индустрии развлечений. По ее словам, в Новосибирске также совсем перестали заказывать фокусников, которые ранее были очень популярны.

По мнению Ольги Андронниковой, потеря популярности фокусников — это тоже история про новое поколение детей и подростков, которые воспитываются в цифровой среде. Современный ребенок совершенно не настроен на иллюзию, на волшебство.

— Сами фокусники отмечают, что современные дети не просто смотрят фокусы, а стремятся их разгадать, доказать, что они все знают, и понять, как это делается, и поэтому никакого магического эффекта не возникает. Просто наблюдать за фокусами ребенку становится не очень интересно, — говорит эксперт.

На популярность фокусников также влияет доступность информации о фокусах в интернете. Если раньше фокус был настоящим чудом, то теперь ребенок за пару минут в сети может найти любое видео с объяснением, как он делается. Кроме того, высокая насыщенность, доступность различных средств стимулирования восприятия ребенка тоже приводит к тому, что неспешный, обыденный формат фокусов воспринимается как пассивный, скучный, неинтересный.

— В совокупности все это приводит к тому, что классические форматы развлечений, такие как клоуны и фокусники, действительно перестали привлекать современных детей. Дети сегодня не ищут чудес, им важнее близость и безопасность, и поэтому они с большим удовольствием общаются с аниматорами в костюмах, знакомых, любимых и эмоционально доступных для них персонажей из мультфильмов. Эти герои более понятные, предсказуемые, их мир безопасен, герои вызывают доверие. А вслед за выбором детей идут и их родители, — констатирует Андронникова.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%. Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры.