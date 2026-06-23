Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Культура Общество

Как из фильма ужасов: новосибирские дети боятся клоунов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В индустрии развлечений они сегодня воспринимаются персонажами жанра «хоррор». С рынка постепенно исчезает и запрос на фокусников

«Аниматор» не равно «клоун»

В России падает спрос на клоунов. За четыре года он сократился в восемь раз, сообщил Mash. Эксперты связывают тенденцию с изменением форматов развлечений и предпочтений аудитории.

Участники новосибирской индустрии развлечений отметили, что заказы на клоунов к ним не поступают уже много лет.

— Я работаю на рынке с 2015 года. Клоуна у нас заказывали несколько раз, но это был клоун из фильма ужасов (Фильм, снятый по книге «Оно»* Стивена Кинга. Книга изъята из продажи в России в связи с пропагандой ЛГБТ (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). — Ред.). Сейчас родители чаще заказывают детям персонажей из мультиков, — рассказала редакции Infopro54 руководитель комитета индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов «Вондер Вуд», «Квестляндия», «Киндер-Квест», «Прятки 5.0» Марина Москаленко.

Руководитель Студии пластической репризы «Театр усачей», клоун с двадцатилетним стажем Олег Сусляков считает, что речь идет о подмене понятий. По его словам, клоун, который работает с детьми, и коверный клоун, работающий на манеже, — это две разные профессии.

— Еще в начале 2000-х «аниматор» было равно «клоун». Сейчас у детей свои кумиры. Они смотрят мультфильмы и передачи, и родители заказывают в агентствах любимых ребятишками персонажей. Агентства, в свою очередь, адаптируются под спрос, — говорит собеседник редакции.

Классическая отечественная клоунада, по его словам, сегодня непопулярна у российской молодежи. Кроме того, в стране практически нет площадок для обмена опытом, что приводит к угасанию профессии. Она держится только на энтузиастах.

Страшно аж жуть

Участники новосибирского рынка говорят, что современные дети боятся клоунов.

— Маленькие дети боятся, так как клоун для них ― незнакомый персонаж, очень яркий. У детей постарше клоун ассоциируется со страшными историями из фильмов, — говорит Марина Москаленко.

Декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андронникова полагает, что изменение спроса на клоунов — не просто ситуативная реакция, а отражение глубинных изменений, связанных, в первую очередь, с изменением психики современного ребенка под влиянием социальных процессов и процессов взросления, которые мы видим.

— Почему дети боятся клоунов? Клоунофобия имеет под собой несколько серьезных психологических оснований. Само наличие термина говорит, что это не каприз конкретного ребенка, а совершенно естественная реакция, и в ее основе лежит целый ряд факторов. Во-первых, для ребенка очень важно считывать эмоции другого человека, с которым он общается, а гротескный грим клоуна, его большой нос, увеличенные руки и ноги не дают ребенку увидеть его настоящие эмоции. Ребенок часто не может понять, что это за человек, чего от него ждать, и поэтому испытывает тревогу, недоверие и другие отрицательные эмоции. Кроме того, клоун для ребенка — совершенно неестественный, пугающий персонаж. У него утрированные жестикуляция, башмаки, нос, он очень громкий, резкий, непредсказуемый, и ребенок очень часто пугается этой резкости и непредсказуемости. Ребенок ищет стабильность и поэтому может воспринимать поведение клоуна как угрожающее. Также сказывается и влияние массовой культуры, — рассуждает эксперт.

У старшего поколения, по ее словам, совершенно другой опыт восприятия клоунов. У них он ассоциируется с чем-то хорошим, мирным, добрым, они привыкли именно к такому образу клоуна. А у молодого поколения превалирует образ злого клоуна, именно такого, как в фильме «Оно»* по Стивену Кингу, от которого ты не знаешь, чего ожидать.

— Скорее всего, этих клоунов заказывают для детей в таком возрасте, когда они хотят подтвердить свою храбрость при встрече с этим ужасом. Для детей, которые не имеют такой потребности, подобный персонаж может оказаться очень пугающим, — предупреждает Ольга Андронникова.

В любом случае, если клоун нарушает личные границы ребенка, например пытается вовлечь его в игру, хватает за руки, нарушая границы, то ребенок может очень негативно отреагировать на такое вторжение.

Олег Сусляков удивился информации о том, что новосибирские дети боятся клоунов.

— Думаю, причина в том, что аниматоры перебарщивают с гримом, неестественными париками и пёстрыми костюмами. В отечественной клоунаде у клоуна минимум яркого грима и зачастую классический костюм, т.е. образ «обычного», привычного ребенку человека с некоторыми нотками гиперболизации, — добавил собеседник редакции.

Не верят в волшебство

Марина Москаленко выделяет еще один тренд на региональном рынке индустрии развлечений. По ее словам, в Новосибирске также совсем перестали заказывать фокусников, которые ранее были очень популярны.

По мнению Ольги Андронниковой, потеря популярности фокусников — это тоже история про новое поколение детей и подростков, которые воспитываются в цифровой среде. Современный ребенок совершенно не настроен на иллюзию, на волшебство.

— Сами фокусники отмечают, что современные дети не просто смотрят фокусы, а стремятся их разгадать, доказать, что они все знают, и понять, как это делается, и поэтому никакого магического эффекта не возникает. Просто наблюдать за фокусами ребенку становится не очень интересно, — говорит эксперт.

На популярность фокусников также влияет доступность информации о фокусах в интернете. Если раньше фокус был настоящим чудом, то теперь ребенок за пару минут в сети может найти любое видео с объяснением, как он делается. Кроме того, высокая насыщенность, доступность различных средств стимулирования восприятия ребенка тоже приводит к тому, что неспешный, обыденный формат фокусов воспринимается как пассивный, скучный, неинтересный.

— В совокупности все это приводит к тому, что классические форматы развлечений, такие как клоуны и фокусники, действительно перестали привлекать современных детей. Дети сегодня не ищут чудес, им важнее близость и безопасность, и поэтому они с большим удовольствием общаются с аниматорами в костюмах, знакомых, любимых и эмоционально доступных для них персонажей из мультфильмов. Эти герои более понятные, предсказуемые, их мир безопасен, герои вызывают доверие. А вслед за выбором детей идут и их родители, — констатирует Андронникова.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%. Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Бизнес Культура Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : хоррор фокусник клоун Индустрия развлечений аниматор

85
0
0
Предыдущая статья
Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Автор: Юлия Данилова

Лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правительства РК.

— Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации, данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, —сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале.

Читать полностью

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области, как и в других регионах страны, в этом году не будет июльской индексации тарифов на коммунальные услуги. Вместо этого цены вырастут в октябре.

На сайте правительства региона ранее было опубликовано постановление о предельных индексах изменения платы за услуги ЖКХ на год. В соответствии с этим документом, с 1 октября тарифы на коммунальные услуги могут увеличиться на 19%.

Читать полностью

Власти пригрозили застройщикам усилением контроля за качеством новостроек

Автор: Оксана Мочалова

Минстрой России официально допустил возможность ужесточения норм приемки новостроек. Поводом для такого заявления послужили участившиеся случаи экономии застройщиков на отделке и местах общего пользования, что напрямую влияет на итоговое качество жилья. Замминистра Никита Стасишин дал понять, что ведомство не намерено снижать планку стандартов ради удешевления строительства, и если девелоперы не приведут качество в порядок, государство усилит контроль на этапе сдачи домов.

Эксперты рынка отмечают, что сегодня покупатели жилья, особенно в массовом сегменте, все чаще ориентируются не только на цену, но и на репутацию застройщика и реальные отзывы. Качество строительства и отделки становится важным аргументом при выборе квартиры. Между тем, судебные споры между дольщиками и застройщиками длятся по 6–8 месяцев и в большинстве случаев завершаются в пользу потребителей.

Читать полностью

«Сибирь» усилилась Егором Коршковым: новосибирский хоккейный клуб провёл обмен с «Трактором»

Автор: Артем Рязанов

Хоккейный клуб «Сибирь» (Новосибирск) пополнил состав 29‑летним нападающим Егором Коршковым — он перешёл в команду в результате обмена с челябинским «Трактором». В Челябинск отправился нападающий системы «Сибири» Егор Головнёв. Контракт с Коршковым рассчитан на два сезона.

Егор Коршков — уроженец Новосибирска. Профессиональную карьеру начал в системе ярославского «Локомотива», где провёл восемь сезонов. В послужном списке форварда — выступления за «Торонто Марлис» (АХЛ), «Торонто Мейпл Лифс» (НХЛ), «Амур», «Ак Барс», а в прошлом сезоне он защищал цвета «Трактора», набрав 37 очков (16 голов + 21 передачи) в 68 матчах.

Читать полностью

Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Более тысячи налогоплательщиков Новосибирской области оказались клиентами российской площадки по торговле «бумажным НДС», в которую входило более 4,8 тысяч юридических лиц. Ее деятельность была раскрыта ФНС, ФСБ, СК и Генпрокуратурой России минувшей весной. «Схемные» вычеты, инициированные площадкой, «потянули» на 1,2 трлн. рублей. В целом по России налоговики выявили более 37 тысяч компаний, которые пользовались ее услугами.

В Новосибирске сумма ущерба, причиненного бюджету, оценивается в 2 млрд рублей.

Читать полностью

Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Культура Общество

Как из фильма ужасов: новосибирские дети боятся клоунов

Власть Общество Туризм

Вместо Крыма новосибирцы поедут на другие курорты юга

Общество

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Новосибирской области

Бизнес Власть Недвижимость

Власти пригрозили застройщикам усилением контроля за качеством новостроек

Спорт

«Сибирь» усилилась Егором Коршковым: новосибирский хоккейный клуб провёл обмен с «Трактором»

Бизнес Власть Право&Порядок

Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Власть Право&Порядок

Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Авто Бизнес Власть Общество

Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Недвижимость

«Локация — любовь с первого взгляда»: как новоселы оценили «Расцветай на Красном»

Культура Общество

Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

Власть

Аграрии Новосибирской области обеспечены топливом в необходимом объеме

Авто

Полис ОСАГО подешевел в Новосибирске

Общество

Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось

Общество

Стол для комиссии на защите диплома: выпускники вузов Новосибирска спорят, нужно ли соблюдать традиции

Бизнес

Новосибирская область удвоила сбор льна

Общество Спорт

Футбольный клуб «Сибирь» проиграл «Велесу» в двух переходных матчах

Бизнес

В новосибирских теплицах организуют массовое производство орхидей

Бизнес

От чего зависит успех в бизнесе: секреты управленческих решений раскрыли на экспертной сессии Объединения «ВИП-Клуб»

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности