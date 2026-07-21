Эксперты отмечают снижение рынка неипотеки

ВТБ и экосистема недвижимости М2 провели анализ рынка купли-продажи жилья в первом полугодии 2026 года, охватывающий как сделки с использованием ипотечных средств, так и операции, финансируемые за счет собственных накоплений. Согласно полученным данным*, доля ипотечных сделок в сегменте многоквартирного жилья увеличилась на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 43%. Соответственно, доля покупок с применением собственных средств сократилась до 57%.

В течение первых шести месяцев 2026 года россияне совершили приблизительно 600 тысяч сделок по приобретению квартир без привлечения кредитных средств, что на 10% меньше, чем за первое полугодие предыдущего года. В то же время на рынке ипотечного кредитования наблюдался значительный рост: количество выданных кредитов увеличилось на 60% и превысило 478 тысяч.

Средняя стоимость квартиры при совершении сделок без ипотеки составила 6,1 миллиона рублей, демонстрируя снижение на 5% по сравнению с январем-июнем 2025 года. Анализ по сегментам показал, что на вторичном рынке средняя цена сделки незначительно выросла на 3% до 6,2 миллиона рублей. На первичном рынке, напротив, средняя стоимость снизилась на 14%, с 7,1 миллиона до 6,1 миллиона рублей.

По итогам первого полугодия 2026 года средний размер ипотечного кредита составил 4,6 миллиона рублей, что на 6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Среди ипотечных программ наиболее высокие средние суммы кредитов зафиксированы по льготным программам – 6 миллионов рублей, с ростом на 3% в годовом исчислении. Средний размер рыночной ипотеки составил 3,2 миллиона рублей, увеличившись на 10%.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что сокращение неипотечных сделок коррелирует с ростом ипотечного рынка, обусловленным, в частности, снижением ставок. Он также подчеркнул изменение структуры выдач в пользу рыночных ипотечных инструментов.

Алексей Завгородний, генеральный директор экосистемы недвижимости М2, прогнозирует дальнейшее снижение доли сделок без заемных средств до 50% по итогам 2026 года, с преобладанием спроса на вторичном рынке.

Лидерами по объему неипотечных сделок в первом полугодии 2026 года стали Москва (7,6%), Московская область (6,9%), Санкт-Петербург (5,1%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (3,8%).

* На основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2.