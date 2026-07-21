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Финансы

Эксперты отмечают снижение рынка неипотеки

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При этом на рынке ипотечного кредитования наблюдался значительный рост

ВТБ и экосистема недвижимости М2 провели анализ рынка купли-продажи жилья в первом полугодии 2026 года, охватывающий как сделки с использованием ипотечных средств, так и операции, финансируемые за счет собственных накоплений. Согласно полученным данным*, доля ипотечных сделок в сегменте многоквартирного жилья увеличилась на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 43%. Соответственно, доля покупок с применением собственных средств сократилась до 57%.

В течение первых шести месяцев 2026 года россияне совершили приблизительно 600 тысяч сделок по приобретению квартир без привлечения кредитных средств, что на 10% меньше, чем за первое полугодие предыдущего года. В то же время на рынке ипотечного кредитования наблюдался значительный рост: количество выданных кредитов увеличилось на 60% и превысило 478 тысяч.

Средняя стоимость квартиры при совершении сделок без ипотеки составила 6,1 миллиона рублей, демонстрируя снижение на 5% по сравнению с январем-июнем 2025 года. Анализ по сегментам показал, что на вторичном рынке средняя цена сделки незначительно выросла на 3% до 6,2 миллиона рублей. На первичном рынке, напротив, средняя стоимость снизилась на 14%, с 7,1 миллиона до 6,1 миллиона рублей.

По итогам первого полугодия 2026 года средний размер ипотечного кредита составил 4,6 миллиона рублей, что на 6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Среди ипотечных программ наиболее высокие средние суммы кредитов зафиксированы по льготным программам – 6 миллионов рублей, с ростом на 3% в годовом исчислении. Средний размер рыночной ипотеки составил 3,2 миллиона рублей, увеличившись на 10%.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что сокращение неипотечных сделок коррелирует с ростом ипотечного рынка, обусловленным, в частности, снижением ставок. Он также подчеркнул изменение структуры выдач в пользу рыночных ипотечных инструментов.

Алексей Завгородний, генеральный директор экосистемы недвижимости М2, прогнозирует дальнейшее снижение доли сделок без заемных средств до 50% по итогам 2026 года, с преобладанием спроса на вторичном рынке.

Лидерами по объему неипотечных сделок в первом полугодии 2026 года стали Москва (7,6%), Московская область (6,9%), Санкт-Петербург (5,1%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (3,8%).

* На основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2.

Фото: magnific.com/Автор: magnific 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

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Статистика платежного рынка: россияне все чаще отказываются от карт

Потребители все чаще прибегают к альтернативным способам оплаты. За период с января по май 2026 года средняя сумма покупки при таком способе расчетов оказалась на 60% выше, нежели при использовании банковских карт.

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Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег

Автор: Оксана Мочалова

Банки и микрофинансовые организации обяжут сообщать клиенту о попытке оформить кредит по его документам до того, как деньги будут переведены на счет получателя. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме на текущей неделе. Главная цель документа — создание дополнительного барьера для злоумышленников, которые пытаются получить средства по чужим паспортам или с использованием взломанных аккаунтов.

Согласно тексту инициативы, клиент в обязательном порядке получит детализированное сообщение, как только система зафиксирует начало оформления кредитного договора. В уведомлении отразят все ключевые параметры сделки: итоговую сумму, процентную ставку, индивидуальные условия и сроки возврата. Особое внимание авторы уделили крупным займам: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в сообщении дополнительно продублируют инструкцию, как оперативно отказаться от получения средств и прервать сомнительную операцию.

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В России появился новый инструмент льготного кредитования

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России и Банком России инициирует новую программу льготного кредитования. Эта инициатива, основанная на механизме Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривает общий лимит в 150 миллиардов рублей. Программа будет применяться к новым кредитным договорам, оформленным после официального утверждения ее условий.

Претендовать на льготные кредиты сроком до одного года смогут предприятия, относящиеся к приоритетным отраслям экономики, а также малые компании, работающие в сфере технологий. Также в число получателей войдут участники региональных проектов, направленных на повышение производительности труда, и заемщики из субъектов РФ со средним уровнем реагирования, независимо от сферы их деятельности.

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Россияне смогут оплачивать покупки через QR-код в Аргентине

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где граждане России получили возможность оплачивать товары и услуги напрямую с российского банковского счета через систему QR-кодов.

— Это направление входит в тройку наиболее популярных у российских путешественников на континенте, при этом интерес к стране дополнительно подогревается успехами аргентинской сборной на последних чемпионатах мира, — пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

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Аграрные проекты стоимостью более 65 млрд рублей запустят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

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— Например, в регионе построят сыродельный завод, объем готовой продукции будет превышать 35 тысяч тонн в год. Кроме того, в Новосибирской области появится современный элеваторный комплекс для хранения 165 тысяч тонн зерна, — сообщил он.

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Угрозу засухи в регионах Сибири признали страховые компании

Автор: Юлия Данилова

Большую озабоченность страховщиков, работающих с аграриями, вызывает ситуация в Алтайском крае. Из-за жары и отсутствия дождей в регионе возникла угроза засухи. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов.

— Данные космического мониторинга НСА показали: такой риск действительно повышен для ряда районов края. Однако ситуация неоднородна, и ее еще может изменить прогнозируемое выпадение осадков, — заявил эксперт.

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