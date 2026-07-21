Кто-то нажал на тормоз: рынок кейтеринга перестраивает стратегию в Новосибирске

На фоне общего падения трафика во всех сегментах общепита и повсеместного закрытия кафе и ресторанов рынок кейтеринга в Новосибирске относительно стабилен, хотя периодически испытывает серьёзную турбулентность. Об этом Infopro54 рассказала соучредитель кейтеринговой компании в Москве и Новосибирске, основатель франчайзинговой сети «Сидевич Система Кейтеринг», руководитель регионального отделения Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС), руководитель комитета по кейтерингу и ивентам Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Анна Сидевич.

— Если смотреть на рынок в целом, то кейтеринг, конечно, не живёт в вакууме. Мы тоже чувствуем, что люди стали считать деньги гораздо внимательнее. Но если от похода в ресторан можно отказаться, то свадьбу, юбилей, выпускной или корпоратив не отменишь. Люди по-прежнему хотят собираться вместе и хотят запомнить свадьбу или юбилей как важное событие в своей жизни. Просто теперь они гораздо внимательнее подходят к тому, за что именно платят, — поясняет эксперт.

Количество клиентов кейтеринговых компаний если и сократилось, то незначительно. А вот отношение людей к процессу подбора меню за последнее время значительно трансформировалось. Они стали более внимательными и вдумчивыми. Время эмоциональных решений прошло.

— Обсуждаем буквально каждую деталь: почему именно это блюдо, чем оно удивит гостей, стоит ли оно своих денег. И это абсолютно нормальные вопросы, — уточняет собеседница редакции.

В современных реалиях людей надо удивлять. Поэтому удешевление блюда любой ценой — это заведомо проигрышное решение. Убирать из меню интересные блюда только потому, что они сильно подорожали, опасно и бесперспективно.

— Сегодня гости много путешествуют, пробуют кухни разных стран, и обычной тарталеткой с салатом их уже сложно впечатлить. Они ждут эмоций, даже если это относительно скромный семейный праздник. Именно поэтому мы полностью обновили меню. Убрали то, что уже выглядело устаревшим, добавили современные сочетания вкусов. Важно сделать не дешевле, а так, чтобы каждый вложенный рубль был заметен гостям. Иногда достаточно изменить подачу, добавить эффектную станцию с шеф-поваром или собрать меню более грамотно — и впечатление становится совсем другим без серьёзного увеличения стоимости, — говорит Анна Сидевич.

Соучредитель кейтеринговой компании не отрицает, что рынок переживает непростой период. Заказов стало меньше, конкуренция выросла.

— Самым показательным для нас был этот год. Январь и февраль оказались очень сильными, мы даже шли с хорошим приростом по сравнению с прошлым годом. А потом словно кто-то нажал на тормоз. Телефон, который ещё недавно звонил без остановки, вдруг резко притих. Но мы решили не ждать, пока рынок «исправится». Освободившееся время потратили на то, до чего обычно не доходят руки в разгар сезона: дообучили команду, пересобрали меню, усилили бренд, поработали над сервисом. И уже к середине лета увидели, что это начинает возвращаться в виде новых заказов и рекомендаций, — подвела итог эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирские предприниматели массово избавляются от общепита.