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Общество

Новосибирск ввёл режим повышенной готовности из-за аварии на ЦТП

Автор: Артем Рязанов

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Он необходим для принятия оперативных мер

В Новосибирске мэрия ввела режим повышенной готовности в районе дома №3 по улице Березовой в Первомайском районе. Причиной стало аварийное состояние строительных конструкций центрального теплового пункта (ЦТП-п05/1). В документе, подписанном 21 июля 2026 года, отмечается, что существует угроза жизни, здоровью и имуществу жителей окрестных домов на улицах Березовой, Шукшина, Пришвина и Твардовского.

Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации все профильные службы города — департамент по ЧС, Единая дежурно-диспетчерская служба и другие оперативные органы — переведены на усиленный режим работы.

МУП «Энергия» обязано срочно провести аварийный ремонт конструкций ЦТП. Департамент энергетики и ЖКХ будет контролировать выполнение этих работ. Администрации Первомайского района поручено оповестить жильцов обслуживаемых домов о введении спецрежима и принимаемых мерах.

Ранее редакция сообщала о том, что подачу воды ограничат в Ленинском и Кировском районах Новосибирска.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : повышенная готовность авария

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Спрос на мобильные фотосессии вырос в Новосибирске в 6 раз

Спрос на мобильные фотосессии вырос в Новосибирске в 6 раз

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще обращаются к профессиональным фотографам для съемки важных семейных событий. Аналитики зафиксировали значительный рост спроса на услуги фотографов, причем свадебные торжества стали абсолютным лидером этого тренда.

Летом 2026 года спрос на свадебную съемку вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом. По данным Авито, особенно вырос интерес к съемке обряда венчания — на 60%, а запросы на отдельные фотосессии жениха и невесты прибавили 15%.

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Мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам

По вторникам и средам риски получить звонок от мошенников возрастают кратно. Об этом предупредили аналитики сервиса «МТС Защитник».

Эксперты уточнили и время, когда аферисты чаще всего связываются с россиянами посредством телефонных звонков. В основном телефоны потенциальных жертв начинают активно звонить в середине дня, ближе к 15:00.

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«Газпромнефть» игнорирует обязательства: в Новосибирске растёт напряжение на топливном рынке

Автор: Артем Рязанов

Независимые нефтетрейдеры обвиняют «Газпромнефть» в нарушении торговых практик и срыве обязательств перед участниками рынка. Проблема особенно остро проявилась в разгар высокого сезона, когда Новосибирск, будучи крупным транзитным узлом, принимает большой поток автотуристов.

Сергей Лацких, глава новосибирского отделения Российского топливного союза, сообщил, что компания не соблюдает правила, установленные для реализации бензинов и дизельного топлива в России. Эти правила прописаны в статье 2.2 торговой практики ПАО «Газпром нефть».

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33 светофора и 136 детекторов: Новосибирская область наращивает «умную» транспортную сеть

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году в геоинформационную систему «Интеллектуальная транспортная система Новосибирской области» (ГИС «ИТС НСО») интегрированы 33 светофора и 136 детекторов транспорта. Собственником оборудования выступает МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

До конца года в рамках проекта планируют внедрить две ленты координации — на улицах Титова и Немировича-Данченко. Лента координации — это согласованная работа цепочки светофоров на перекрёстках и пешеходных переходах одной улицы, объединённых в системе.

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«Это нельзя называть самиздатом»: в Новосибирске эксперты оценили рынок нелегальных книг на маркетплейсах

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска стали чаще сталкиваться с контрафактными книгами на маркетплейсах. При онлайн-заказе, а иногда и при получении, отличить такую книгу от легально изданной очень сложно. Это серьезная проблема, которая касается многих и может навредить легальным издательствам и книжным магазинам. При этом в соцсетях распространяется, как говорят эксперты отрасли, нездоровый тренд: пользователи открыто рассказывают, что покупают пиратские копии и гордятся этим. Infopro54 поговорил об этом с экспертами.

Книжное пиратство в том или ином виде существует давно. Но в последние пять лет проблема обострилась, говорят участники рынка. Во-первых, значительно выросли маркетплейсы — в объеме, числе продавцов и ассортименте. Там теперь принято покупать почти всё. Продавцы нелегальных книг чувствуют себя на маркетплейсах вполне комфортно. Во-вторых, российские издательства из-за внешних санкций и внутрироссийских ограничений многие книги теперь издавать не могут. А «пираты» издают, потому что проверяющие и контролирующие органы их как будто «не видят».

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В новосибирском Академгородке запустили лабораторию ИИ

Автор: Артем Рязанов

НГУ и Институт AIRI создали совместную лабораторию индустриального искусственного интеллекта на базе Института интеллектуальной робототехники НГУ. Рабочие места сотрудников разместят в Институте систем информатики им. А. П. Ершова.

Лаборатория сосредоточится на разработке ИИ-решений: системах прогнозирования отказов оборудования, управлении группами роботов, генеративных моделях для науки (физика, биомедицина, астрономия) и других направлениях.

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