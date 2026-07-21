Новосибирск ввёл режим повышенной готовности из-за аварии на ЦТП

В Новосибирске мэрия ввела режим повышенной готовности в районе дома №3 по улице Березовой в Первомайском районе. Причиной стало аварийное состояние строительных конструкций центрального теплового пункта (ЦТП-п05/1). В документе, подписанном 21 июля 2026 года, отмечается, что существует угроза жизни, здоровью и имуществу жителей окрестных домов на улицах Березовой, Шукшина, Пришвина и Твардовского.

Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации все профильные службы города — департамент по ЧС, Единая дежурно-диспетчерская служба и другие оперативные органы — переведены на усиленный режим работы.

МУП «Энергия» обязано срочно провести аварийный ремонт конструкций ЦТП. Департамент энергетики и ЖКХ будет контролировать выполнение этих работ. Администрации Первомайского района поручено оповестить жильцов обслуживаемых домов о введении спецрежима и принимаемых мерах.

Ранее редакция сообщала о том, что подачу воды ограничат в Ленинском и Кировском районах Новосибирска.