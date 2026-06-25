Экс-главе новосибирского подразделения по борьбе с коррупцией грозит 15 лет

Прокуратура предложила назначить бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Владимиру Вялкову наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 345,5 млн рублей по делу о взяточничестве. Также гособвинитель потребовал лишить подсудимого звания полковника, сообщил «Ъ-Сибирь» осведомлённый источник.

Судебный процесс над бывшим сотрудником правоохранительных органов, начавшийся в декабре 2023 года, подходит к своему завершению. Генпрокуратура Сибирского федерального округа выступает в качестве обвинителя по этому делу.

Владимир Вялков, который находится под арестом с апреля 2024 года, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, полковник, работая в органах, оказывал поддержку производителям контрафактного алкоголя, а те, в свою очередь, платили ему взятки. Общая сумма полученных средств оценивается примерно в 70 миллионов рублей. Бывший полицейский не признает своей вины.

В прошлом году суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, удовлетворив иск о конфискации имущества Владимира Вялкова, его близких, а также доверенных лиц. По информации ведомства, это имущество было приобретено на доходы, не подтвержденные соответствующими документами. В собственность государства перешли 17 объектов недвижимости и автомобильный парк, включающий такие модели, как Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6. Общая стоимость конфискованных активов оценивается примерно в 150 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд изъял агрохолдинг экс-чиновника Сибири стоимостью более 10 млрд рублей.