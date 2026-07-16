Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил приговор бывшему руководителю новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Андрею Счастливому. Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным в посредничестве при передаче взяток сотрудникам полиции, которые «крышевали» подпольные игорные клубы. Управленца приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу 7,8 млн рублей, однако теперь дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Одним из получателей взяток фигурировал начальник Центрального ОБЭПа Александр Умеров, который в итоге отделался условным сроком и крупным штрафом. Адвокаты Андрея Счастливого всегда настаивали на несоразмерной суровости наказания для их подзащитного. Они обращали внимание суда на то, что еще до задержания мужчина добровольно явился с повинной и активно помогал следствию. Однако районный суд посчитал явку вынужденной, а не добровольной.

Именно этот момент стал причиной для отмены приговора кассационной инстанцией. Суд в Кемерове указал, что в решении Октябрьского районного суда недостаточно обоснован отказ в ходатайстве защиты о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием фигуранта. Теперь дело Счастливого вернулось на новое рассмотрение в Новосибирск, где Фемиде предстоит повторно изучить все обстоятельства.

Стоит добавить, что это не единственная попытка Андрея Счастливого смягчить свою участь. Ранее он хотел добиться прекращения преследования, отправившись в зону СВО. Однако Новосибирский областной суд отказал ему в этом, так как приговор на тот момент уже вступил в силу, и фигурант не мог считаться обвиняемым. Отметим также, что в отношении бывшего руководителя МУП есть и другие эпизоды — осенью 2025 года его его обвинили в получении взятки при строительстве станции метро «Спортивная».

Ранее редакция сообщала, что в реестр кредиторов новосибирского «Метро МиР» добавят 260 млн рублей.