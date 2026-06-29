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Право&Порядок

Экс-главу антикоррупционного управления МВД Новосибирска приговорили к 12 годам

Автор: Артем Рязанов

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Ему также назначен штраф в размере 138,5 миллионов рублей

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимиру Вялкову. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также суд постановил взыскать с него штраф в размере 138,5 миллионов рублей и конфисковать сумму взятки в размере почти 70 миллионов рублей. Помимо этого, Вялков был лишён звания полковника.

Владимир Вялков, арестованный в апреле 2024 года, обвинялся в получении взяток.

По данным следствия, в период службы в правоохранительных органах он покровительствовал производителям контрафактного алкоголя, а те, в свою очередь, платили ему. Общая сумма взяток оценивается в 70 миллионов рублей. Сам бывший полицейский свою вину не признал.

В прошлом году суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, конфисковав имущество Владимира Вялкова и его близких, которое, по утверждению ведомства, было приобретено на незаконные доходы. В собственность государства перешли 17 объектов недвижимости и автопарк, включающий Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6, а также ещё десять машин. Общая стоимость конфискованных активов оценивается примерно в 150 миллионов рублей.

Прокуратура настаивала на срока 15 лет и штрафа 345 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что директора хозяйства «Карасевское» отправили из СИЗО под домашний арест.

Источник фото: с официального сайта ГУ МВД по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : приговор МВД

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Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

Автор: Юлия Данилова

В середине июля Первомайский районный суд рассмотрит ходатайство экс-руководителя ГК «Семет» Владимира Зуркова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Напомним, как установил суд, с 2001 по 2011 годы застройщик возводил в Новосибирске многоэтажные дома и реализовывал объекты недвижимости по заниженной стоимости.

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Новосибирцы могут узнать, кто интересовался их недвижимостью

Автор: Юлия Данилова

Собственник недвижимости сегодня не может запретить другим лицам получать общедоступные сведения о принадлежащем ему объекте недвижимости. Однако, он может узнать кто и когда интересовался его имуществом, сообщили в новосибирском Роскадастре.

— Справка позволяет выявить незаконные действия в отношении недвижимости и своевременно предпринять меры по защите своего имущества и личных данных, — подчеркнули в ведомстве.

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Иркутский губернатор попросил силовиков заняться топливными спекулянтами

Автор: Юлия Данилова

Многокилометровые очереди на заправках Иркутской области, в том числе связаны и с искусственным ажиотажем. Многие пытаются залить топливо в канистры впрок, и это также задерживает очередь. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном телеграм-канале.

— К сожалению, некоторые предприимчивые граждане делают определенный запас не только для собственных нужд — они начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо! Мы попросили подключиться к ситуации правоохранительные органы, — подчеркнул Кобзев.

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Законопроект о смертной казни для коррупционеров внесли в Госдуму России

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Госдумы предложили ввести высшую меру наказания для должностных лиц, чья коррупционная деятельность наносит ущерб безопасности граждан и обороноспособности России. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение.

Как пояснил один из инициаторов проекта Сергей Миронов, в действующем законодательстве есть пробел: сейчас разграничиваются «бытовая» коррупция и государственная измена, но нет правовой оценки для случаев, когда корыстные действия чиновника фактически подрывают национальные интересы.

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ФАС выявляет спекулянтов топливом в регионах России

Автор: Юлия Данилова

В регионах России проводится работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В частности, антимонопольщики уже возбудили дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении трёх трейдеров. Компании координировали свои действия при заключении сделок на биржевых торгах.

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Директора хозяйства «Карасевское» отправили из СИЗО под домашний арест

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд изменил меру пресечения директору АО «Карасевское» Александру Бахману с заключения под стражу на домашний арест. Об этом редакции Infopro54 сообщил представитель защиты предпринимателя Евгений Деменчук. Решение принято в рамках рассмотрения дела вокруг СХПК «Мильтюшихинский», которое в публичном поле связывают с обвинениями руководства СХПК в рейдерском захвате хозяйства.

Защита настаивает, что речь идет не о захвате, а о многолетнем корпоративно-хозяйственном конфликте, связанном с управлением предприятием, его долгами и земельными активами.

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