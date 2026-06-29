Экс-главу антикоррупционного управления МВД Новосибирска приговорили к 12 годам

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимиру Вялкову. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также суд постановил взыскать с него штраф в размере 138,5 миллионов рублей и конфисковать сумму взятки в размере почти 70 миллионов рублей. Помимо этого, Вялков был лишён звания полковника.

Владимир Вялков, арестованный в апреле 2024 года, обвинялся в получении взяток.

По данным следствия, в период службы в правоохранительных органах он покровительствовал производителям контрафактного алкоголя, а те, в свою очередь, платили ему. Общая сумма взяток оценивается в 70 миллионов рублей. Сам бывший полицейский свою вину не признал.

В прошлом году суд вынес решение в пользу Генпрокуратуры, конфисковав имущество Владимира Вялкова и его близких, которое, по утверждению ведомства, было приобретено на незаконные доходы. В собственность государства перешли 17 объектов недвижимости и автопарк, включающий Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6, а также ещё десять машин. Общая стоимость конфискованных активов оценивается примерно в 150 миллионов рублей.

Прокуратура настаивала на срока 15 лет и штрафа 345 млн рублей.

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