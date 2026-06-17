Суд вернул санаторию «Речкуновский» статус памятника

Новосибирский областной суд принял решение, которое возвращает зданию главного корпуса санатория «Речкуновский» статус объекта культурного наследия. Ранее региональная Госинспекция по охране объектов культурного наследия своим приказом исключила постройку из перечня выявленных памятников и отказалась включать её в Единый государственный реестр. Этот акт был признан судом неправомерным.

Судебный процесс длился около года. Иск о защите здания подала общественная организация — Новосибирское областное отделение ВООПИиК. Решающую роль в деле сыграла судебная независимая экспертиза, проведённая московским специалистом. Эксперт подтвердила архитектурную значимость объекта, отметив, что его входная группа уникальна для Сибири и напоминает оформление Пашковского дома в Москве.

— Это значимая победа НОО ВООПИиК. Теперь нужно добиваться включения здания в госреестр, а затем — его полной реставрации. Этот великолепный образец сталинского курортно-дворцового стиля должен по-прежнему украшать нашу жизнь! — говорится в сообщении Новосибирского областного отделения ВООПИиК в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что санаторий «Речкуновский», построенный в 1950-х годов, долгое время был одной из престижных здравниц для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в 2004 году учреждение закрылось, и с тех пор комплекс постепенно приходил в запустение. В последние годы здание неоднократно становилось предметом дискуссий о его исторической ценности и дальнейшей судьбе, особенно на фоне планов по развитию курортной зоны.

Ранее редакция сообщала, что в проект курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» планируется вложить 7,9 миллиарда рублей. Возвращение зданию охранного статуса может осложнить работу инвестора, так как любые работы на объекте культурного наследия требуют согласования с госорганами и особых реставрационных процедур.