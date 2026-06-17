Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Культура Общество

Суд вернул санаторию «Речкуновский» статус памятника

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Приказ Госинспекции по исключению его из реестра отменён

Новосибирский областной суд принял решение, которое возвращает зданию главного корпуса санатория «Речкуновский» статус объекта культурного наследия. Ранее региональная Госинспекция по охране объектов культурного наследия своим приказом исключила постройку из перечня выявленных памятников и отказалась включать её в Единый государственный реестр. Этот акт был признан судом неправомерным.

Судебный процесс длился около года. Иск о защите здания подала общественная организация — Новосибирское областное отделение ВООПИиК. Решающую роль в деле сыграла судебная независимая экспертиза, проведённая московским специалистом. Эксперт подтвердила архитектурную значимость объекта, отметив, что его входная группа уникальна для Сибири и напоминает оформление Пашковского дома в Москве.

— Это значимая победа НОО ВООПИиК. Теперь нужно добиваться включения здания в госреестр, а затем — его полной реставрации. Этот великолепный образец сталинского курортно-дворцового стиля должен по-прежнему украшать нашу жизнь! — говорится в сообщении Новосибирского областного отделения ВООПИиК в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, что санаторий «Речкуновский», построенный в 1950-х годов, долгое время был одной из престижных здравниц для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в 2004 году учреждение закрылось, и с тех пор комплекс постепенно приходил в запустение. В последние годы здание неоднократно становилось предметом дискуссий о его исторической ценности и дальнейшей судьбе, особенно на фоне планов по развитию курортной зоны.

Ранее редакция сообщала, что в проект курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» планируется вложить 7,9 миллиарда рублей. Возвращение зданию охранного статуса может осложнить работу инвестора, так как любые работы на объекте культурного наследия требуют согласования с госорганами и особых реставрационных процедур.

Фото редакции Infopro54, автор- Мария Гарифуллина

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Власть Культура Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : суд санаторий Речкуновский памятник архитектуры

847
1
0
Предыдущая статья
Нескольким тысячам новосибирцам заблокировали доступ к аренде самокатов
Следующая статья
Отечественную вакцину от рака одобрили для применения в России

Новосибирцы узнали расписание первых матчей сезона КХЛ 2026/2027

Автор: Артем Рязанов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2026/2027. Старт 19-го сезона запланирован на 5 сентября 2026 года — в этот день пройдут сразу 6 матчей. Чемпионат продлится до 20 марта 2027 года: в нём состоится 748 встреч, а общее число игровых дней составит 182. В турнире примут участие 22 клуба — по 11 в конференциях «Запад» и «Восток». Каждая команда сыграет по 68 матчей.

Новосибирский ХК «Сибирь» откроет сезон 5 сентября выездной игрой в Казани против «Ак Барса». Второй матч новосибирцы также проведут на выезде — 7 сентября в Астане против «Барыса». Затем команда вернётся в Новосибирск и на льду «Сибирь-Арены» сыграет три домашние встречи: 10 сентября с «Амуром» (Хабаровск), 13 сентября — с «Автомобилистом» (Екатеринбург), а 16 сентября встретится с «Нефтехимиком» (Нижнекамск).

Читать полностью

Отечественную вакцину от рака одобрили для применения в России

Автор: Артем Рязанов

Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства, сообщила в интервью, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна», предназначенную для лечения колоректального рака, можно будет использовать на более ранних этапах терапии.

— При наличии подтверждённой микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — сказала она РИА Новости.

Читать полностью

Нескольким тысячам новосибирцам заблокировали доступ к аренде самокатов

Автор: Артем Рязанов

С начала сезона аренды самокатов в 2026 году сервис Яндекс Go запросил дополнительное подтверждение возраста у 143 тысяч пользователей по всей России. Среди них около 5 тысяч являются жителями Новосибирска. Для проверки применяется технология фотоконтроля: пользователям нужно было загрузить селфи и снимок паспорта.

Проверка назначается, в частности, при подозрительном поведении в сервисе (например, при нарушении правил — неправильной парковке или проезде по пешеходному переходу без спешивания) либо на основании обращений горожан с фото- или видеоматериалами, где самокат используют лица младше 18 лет.

Читать полностью

Порядок подготовки предприятий к работе в военное время утверждают в Татарстане

Автор: Артем Рязанов

«В военное время предприятия Татарстана обязаны разрабатывать меры защиты производственной инфраструктуры. Им также необходимо оценивать устойчивость объектов, выявлять уязвимые места и прогнозировать последствия возможных ударов». Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров республики, опубликованном на официальном сайте субъекта федерации.

Эти требования касаются организаций, отнесенных к категориям ГО, имеющих мобилизационные задания и продолжающих работу в условиях военного времени.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска продает коммерческий долгострой в зоне толмачевских складов

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска выставила на торги объект незавершенного строительства, расположенный на улице Толмачевская. Эта зона с торговыми складами, оптовыми и розничными базами.

Судя по тендерной документации, готовность объекта составляет 53%. Земельный участок предназначен для строительства предприятия торговли с автономным источником теплоснабжения. Разрешение на строительство объекта было получено в 2008 году. Срок его действия истек в 2016 году.

Читать полностью

В Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай

Автор: Артем Рязанов

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 43-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, женщина разместила в интернете объявление о фитнес-туре на Алтай, хотя не планировала его проводить.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество Спорт

Новосибирцы узнали расписание первых матчей сезона КХЛ 2026/2027

Медицина Мировые и федеральные новости Наука Общество

Отечественную вакцину от рака одобрили для применения в России

Бизнес Общество

Нескольким тысячам новосибирцам заблокировали доступ к аренде самокатов

Бизнес Власть Мировые и федеральные новости

Порядок подготовки предприятий к работе в военное время утверждают в Татарстане

Финансы Экономика

Федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза

Промышленность

15 компаний из Новосибирска внедрят роботизированные решения при поддержке ФЦК

Бизнес

Новосибирские пчеловоды собрали 590 тонн мёда

Бизнес Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска продает коммерческий долгострой в зоне толмачевских складов

Бизнес Право&Порядок Спорт

В Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай

Власть Инновации

Первый эксперимент на СКИФе в Новосибирске планируется провести в августе

Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда

Бизнес Власть

Новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби

Власть Общество

По аналогии с самокатами: новосибирские речники пожаловались на сапбордистов

Общество

Исследование Билайн Adtech: День города в Новосибирске формирует высокий поток, но бизнесу важно заранее работать с конверсией

Бизнес Власть Недвижимость

На месте частных домов на Писарева разрешили построить многоэтажки

Бизнес Недвижимость

Центр экстрима в Военном городке Новосибирска попал под судебный арест

Бизнес Власть Промышленность

Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Авто

Рынок автокредитования в Новосибирской области закрепляет рост

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности